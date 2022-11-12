Шольц признался, что до сих пор консультируется с Меркель
Канцлер Германии Олаф Шольц все еще регулярно получает советы от своей предшественницы на этом посту Ангелы Меркель
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление чиновника вещателю RND.
Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы.
"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии.
Также он добавил, что "это будет происходить и дальше".
Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил "далеко за пределами правящих партий".
"Я не чувствую себя одиноким", - подчеркнул канцлер ФРГ.
