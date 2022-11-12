РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10701 посетитель онлайн
Новости
5 305 46

Шольц признался, что до сих пор консультируется с Меркель

меркель,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще регулярно получает советы от своей предшественницы на этом посту Ангелы Меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление чиновника вещателю RND.

Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы.

"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии.

Также он добавил, что "это будет происходить и дальше".

Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил "далеко за пределами правящих партий".

"Я не чувствую себя одиноким", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Читайте также: Шольц пообещал Зеленскому дальнейшую помощь в сфере энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны

Автор: 

Германия (7229) Меркель Ангела (2126) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
За те, що ця гебешна бабця зробила з Європою, давно має бути під слідством.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:31 Ответить
+23
И даже отбывать пожизненное. Приютить миллионы зверушек с Азии и Африк, посадить их на шею европейскому налогоплательщику - и от врага такого не дождешься, а макрель смогла!
показать весь комментарий
12.11.2022 08:37 Ответить
+15
Судячи з того, як змінюється оцінка діяльності Меркель з позитивної на катастрофічну, консультуватися з нею може лише той, хто хоче ввійти в історію символом зрадника, схильного до грошей диктаторських режимів. Всі "здобутки" Меркель, побудовані на дешевому кацапському газі тануть, як свічка, залишаючи по соьі лише сморід і негатив.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За те, що ця гебешна бабця зробила з Європою, давно має бути під слідством.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:31 Ответить
И даже отбывать пожизненное. Приютить миллионы зверушек с Азии и Африк, посадить их на шею европейскому налогоплательщику - и от врага такого не дождешься, а макрель смогла!
показать весь комментарий
12.11.2022 08:37 Ответить
Дикуни з від'ємним інтелектом, які живуть лише інстинктами, за тисячі років не побудували нічого подібного до цивілізації, в результаті можуть знищити західний світ.
Саме на них роблять ставку лівацькі покидьки.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:50 Ответить
Знову сумнівні новини з наступними спростуваннями. Снаряди від Кореї нічому не навчили.....
показать весь комментарий
12.11.2022 08:45 Ответить
Персонально для тебе, патріотко німецьких лицемірів.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:32 Ответить
Оце ТЮ,Марченко, скільки знаємо один одного, а так і не навчилися реагувати на коменти без образ. Там є інформація скільки Німеччина виділила на відбудову інфраструктури і скільки допомогла зброєю Україні,та і слова Шольца,що з кацапами не має дипломатії також мають ціну,а не ваші дитячі картинки.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:01 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 09:35 Ответить
Меркель нашіптує .
показать весь комментарий
12.11.2022 08:33 Ответить
Судячи з того, як змінюється оцінка діяльності Меркель з позитивної на катастрофічну, консультуватися з нею може лише той, хто хоче ввійти в історію символом зрадника, схильного до грошей диктаторських режимів. Всі "здобутки" Меркель, побудовані на дешевому кацапському газі тануть, як свічка, залишаючи по соьі лише сморід і негатив.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:35 Ответить
Никто не сомневается, г-н шольц. Школа КГБ. Теперь она ваш куратор.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:36 Ответить
А як на вашу думку школа 95 наскільки краще
показать весь комментарий
12.11.2022 08:46 Ответить
Тобто Шольц визнав шо він дурне дурко...
показать весь комментарий
12.11.2022 08:40 Ответить
Плачеться в жилєтку, що по ночам спати не дають невинні убієні дітки України?
показать весь комментарий
12.11.2022 08:41 Ответить
Ещё сколько откроется со временем по сделкам немцев с рэфией. И по локомотиву ЕС благодаря дёшевому газу, и по миграционной политике, и по обдираловке менее развитых стран ЕС. Французы оперативнее сработали по Саркози. Немцы ещё телятся, ибо сверхдоходы бундесбанка сильно грели им душу. Такое тяжело вычеркнуть
показать весь комментарий
12.11.2022 08:47 Ответить
Не, ну если "послушай женщину и сделай наоборот", то я не против.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:52 Ответить
ну, ты фантаст. где тут женщина?
показать весь комментарий
12.11.2022 08:57 Ответить
Гнида к гниде всегда тянется в мечте, образуя "нюезависимый политический союз""
показать весь комментарий
12.11.2022 08:53 Ответить
****** стыд,господин Шольц.я надеюсь что ваши консультации заканчиваются на уровне"спросить шо то за ***** "и не больше
показать весь комментарий
12.11.2022 08:54 Ответить
Старий безхребетний ********
показать весь комментарий
12.11.2022 08:55 Ответить
Імпотент.
Абсолютно несамостійна людина.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:00 Ответить
Кто бы сомневался....!!! Безхребетный Штольц!
показать весь комментарий
12.11.2022 09:00 Ответить
посадила Європу на міграційну кризу і путінську нафтову іглу, причетна до закріплення в Європі руснявої агентури яка травить людей новічком. чому Фрау Меркель досі не в Нюрнберзі на зоні?
показать весь комментарий
12.11.2022 09:02 Ответить
Фрау та Хєр штазі рулять.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:03 Ответить
Я прочитала статтю по ссилці. Прізвище меркель там не має,а іде розмова про вирішення питання війни в Україні дипломатичним шляхом неможливим. Є запитання,але акцентувати і, тим паче,робити анонс на цьому аж ніяк не етично. Це було в Лейпцигу
показать весь комментарий
12.11.2022 09:04 Ответить
это что то меняет в оценке меркельши?
показать весь комментарий
12.11.2022 09:15 Ответить
Ви читали не уважно. Там цілий розділ про неї.

Scholz holt sich noch immer Rat von Merkel.

Während seiner Kanzlerschaft holt sich Scholz zudem noch immer regelmäßig Rat von seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU).
показать весь комментарий
12.11.2022 10:10 Ответить
Нехай краще у психіатра проконсультується.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:07 Ответить
бувший "касир" прорашистської "меркель -облігації", Шольц,котрій куйло відправляв червону рибу,яку вона ********* з пивом смакувати , яка є "самкою" котра від рашистського сутинера куйла, народила для України ордло,нагнувши українського Петра , ще довго буде виконувати вказівки меркельші.Він також годувався крихтами харчів,обїдками,що падали йому із грязьпромівського європейського стола,за котрим часто -густо обідали меркельша з куйлом ,
показать весь комментарий
12.11.2022 09:25 Ответить
Сподіваюся що Шольц використовує правило "послухай, що каже жінка, та зроби навпаки"
показать весь комментарий
12.11.2022 09:36 Ответить
німцям повинно завжди бачитися уві сні гітлер і чмеркель-від цього не відмитися ніколи і нічім
показать весь комментарий
12.11.2022 10:06 Ответить
Стець-пердець! То коли нам тепер чекати на чергову херню від Німеччини? А поруч із хвойдою Шредером Шольц часом не отирається?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:07 Ответить
Обязательно надо консультироваться с комсомолкой. Послушай, что советует комсомолка и сделай всё наоборот
показать весь комментарий
12.11.2022 10:20 Ответить
Полный зашквар.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:20 Ответить
Така комфортна бабусина спідниця... Заліз під неї - і вже не страшно.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:38 Ответить
Она продолжает SRATЬ ему в уши.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:46 Ответить
Якщо коротко: НДРівська комсомолка досі керує Німеччиною. Браво, Шольц!
показать весь комментарий
12.11.2022 10:49 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 10:53 Ответить
Так нахрена було лізти в канцлери? "Консультується" він...у кого?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:08 Ответить
Консультировать с этой прокремлевской грымзой не делает ему чести
показать весь комментарий
12.11.2022 11:22 Ответить
Та стара курва тебе наконсультує!!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 11:29 Ответить
Все они там одним миром мазаны...Все эти Шольцы, Макроны и прочие Драги и папы....
показать весь комментарий
12.11.2022 20:17 Ответить
 
 