У Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню окупантів. ФОТОрепортаж

Після визволення від окупантів в Снігурівці Миколаївської області було виявлено катівню. Там утримували цивільних та знущались з них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Катівня у Снігурівці, де рашисти катували українців та українок", - написав він.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці "займались беззаконням та жахливими катуваннями" у зруйнованій будівлі відділу поліції.

"Попереду багато роботи - як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!" - висловився начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет.