19 671 25

У Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню окупантів. ФОТОрепортаж

Після визволення від окупантів в Снігурівці Миколаївської області було виявлено катівню. Там утримували цивільних та знущались з них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Катівня у Снігурівці, де рашисти катували українців та українок", - написав він.

У Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню окупантів 01

У Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню окупантів 02
У Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню окупантів 03

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці "займались беззаконням та жахливими катуваннями" у зруйнованій будівлі відділу поліції.

"Попереду багато роботи - як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!" - висловився начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет.

Топ коментарі
+20
А що можна виявити після внуків дідів, які розтинали наших УПА і пізніше мирних поляк і навіть німців, чехій, угорців... Знайома надпись на стіні "1941-1945", як вони вважать "велика вітчизняна", а по факту було 1939-1945, де посібники німецького рейху - червона армія у вересні 1939 року разом з німцями напали на територію Західної України і Польщі, звичайно в цьому винен Бандера, який сидів в німецькому концтаборі. Проїдьтеся по Україні і ви побачите на пам'ятниках таку саму дату "1941-1945", а вже давно мали б писати " 1939-1945", бо це було і це наша історія.
показати весь коментар
12.11.2022 10:15 Відповісти
+14
Ще з'ясувати б, чим у цей час займалися місцеві поліціянти.
показати весь коментар
12.11.2022 09:53 Відповісти
+14
І де "гамнестіінтернейшл"? Привезти отих "грантоїдів", тикнути туди їх носом-нехай верещать про порушення "прав людини" кацапськими окупантами!
показати весь коментар
12.11.2022 10:21 Відповісти
Це не на часі !
показати весь коментар
12.11.2022 10:30 Відповісти
А коли буде на часі?
показати весь коментар
12.11.2022 17:10 Відповісти
А дивіться у порошенка труба з ліпєцкай фабрини і він карамель незаконно по ній качає...
показати весь коментар
12.11.2022 17:26 Відповісти
Дуже, дуже дотепно! На рівні найкращих стандартів.
показати весь коментар
13.11.2022 10:45 Відповісти
"Не на часі" - це гра на руку Решенфюреру.
Зрадники і колаборанти повинні виявлятися і каратись негайно. По законам воєнного часу.
Інакше вони будуть продовжувати і далі наносити величезну шкоду людям, збройним силам, здавати діслокації наших військ, працювати наводчиками ворожої артилерії, розміновувати мінні загородження, продавати двигуни для озброєння ворожої армії і т.д.
Покараний шпигун, зрадник чи колаборант це врятовані від його дій численні людські життя.
До речі, чи в нас є воєнні трибунали??
показати весь коментар
12.11.2022 20:01 Відповісти
Є ставка.
показати весь коментар
13.11.2022 07:35 Відповісти
Еще раньше 1922 год Максим Горький о народной русской, садистской жестокости: «Я думаю, что русскому народу исключительно - так же исключительно, как англичанину чувство юмора - свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами психоз, садизм, словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют... Если бы факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, - о них можно было не говорить, в этом случае они материал психиатра, а не бытописателя. Но я имею ввиду только коллективные забавы муками человека»
ПЫСЫ: «Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнee говоря, о русском народe, о крестьянстве, большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос, но - я слишком много пережил и знаю для того, чтоб иметь право на молчание. Однако прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, - я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса моих впечатлений...»
Источник: - Максим Горький. О русском крестьянстве. - Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922. - С. 5; - С. 17-18.
показати весь коментар
12.11.2022 11:55 Відповісти
З часів Горького нічого не змінилося в свідомості кацапні і не зміниться в осяжному майбутньому.
показати весь коментар
12.11.2022 13:40 Відповісти
я мав на увазі надпись на стіні " 1941-1945", а хинова, згодом московити(тартари), які себе у 1721 році назвали "Росія"(русскими) (в перекладі з грецького Русь), вкравши нашу історію, реальних русичів(русинів), які пішли з-під Києва і мокші ніякого відношення до "росії" не мають.
показати весь коментар
12.11.2022 13:46 Відповісти
=московити(тартари)=
Казанські татари - одни з предків московитів але вони не головні їхні предки, головна гілка предків росіян, це меря; окрім мері ще багато "додатків": чудь, весь та інші фіноугорські племена. Див. відео (https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%991/videos ютуб-канал історика Олександра Палія), - там він розповідає за допомоги історичних фактів : про предків московитів, про те звідкі охрещені фіноугорські племена стали росіянами, як вони вивчили мову молитв, що згодом ця церковнослов"янська стала так зв. "російською мовою" та про багато іншого.
показати весь коментар
16.11.2022 20:11 Відповісти
І де "гамнестіінтернейшл"? Привезти отих "грантоїдів", тикнути туди їх носом-нехай верещать про порушення "прав людини" кацапськими окупантами!
показати весь коментар
12.11.2022 10:21 Відповісти
Они не для этого создавались, "это другое"
показати весь коментар
12.11.2022 11:07 Відповісти
начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет

Резни́к, шохе́т (в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B ашкеназском произношении шойхе́т или шайхе́т) - забойщик скота и птицы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 еврейской общине , одна из профессий, связанных с религиозными традициями еврейской общины (другие подобные профессии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD раввин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C моэль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80 писец ).

В некоторых местностях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины резником называли любого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA мясника , не обязательно еврейского, но это значение слова не рассматривается в данной статье. В еврейской общине резник производит убой скота и птицы, предназначенных в пищу, в соответствии с требованиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82 кашрута (в частности, животное должно быть убито «с уважением и состраданием»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-BBC-2 [2] ). Резник должен пользоваться предельно острым ножом без малейших зазубрин (смысл состоит в том, чтобы животное не испытывало боли). Глотка перерезается одним быстрым движением, после чего тут же выпускается кровь. Такой убой называют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82 кошерным и обозначают словом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0 шхита . Прежде чем приступить к шхите, резник должен убедиться, что животное здорово, не ранено и может самостоятельно передвигаться. В обязанности резника входит также проверка внутренних органов, осуществляемая после выполнения шхиты (при наличии дефектов или следов заболевания мясо считается некошерным, несмотря на правильный убой), поэтому полное название этой профессии в переводе с иврита на русский - «резник и проверяющий»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-%D0%AD%D0%95%D0%AD.%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3 [3] .

Резником может стать только религиозный еврей, прошедший специальную подготовку и выдержавший экзамен перед надлежащей духовной властью. Резник должен вести безупречный образ жизни, не употреблять спиртных напитковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%A8%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82-4 [4] . Некоторые резники получают разрешение только на убой птицыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Shohet-5 [5] .
История[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&section=1 править код ]

В средневековой еврейской общине резник был должностным лицом, вторым по социальному статусу после раввинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-6 [6] . Ещё сто лет назад некоторые раввины, особенно в малонаселённых пунктах, были одновременно и резниками, хотя в большинстве мест роли раввина и резника были разделены. В тех деревнях, где проживало всего две-три еврейские семьи, почти каждый юноша, достигший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B0 совершеннолетия с точки зрения еврейской традиции , начинал изучать законы кошерного убоя, чтобы семья могла постоянно употреблять в пищу свежее кошерное мясо и птицу. В прошлом были также женщины, получившие сертификат на кошерный убой и осуществлявшие его для нужд своей семьи, однако в дальнейшем на это был наложен запретhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Shohet-5 [5] .
показати весь коментар
12.11.2022 10:47 Відповісти
папа покажи мне море...
показати весь коментар
12.11.2022 11:13 Відповісти
А не уху ел ли ты, братец? Поезжай и, м.б., ты не только увидишь, но и на себе испытаешь.
Вот откуда тут такие задроты?
показати весь коментар
12.11.2022 15:57 Відповісти
Маме Римской , надо отослать
показати весь коментар
12.11.2022 11:33 Відповісти
Чомусь Папа Римскький більше має сходство на папуу московського.
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
Зараз є хороша історична нагода затннути ватикану рота рах і назавжди.
показати весь коментар
12.11.2022 17:28 Відповісти
а в цей час, зелене кодло під керівництвом ОПг продовжує красти, красти і КРАСТИ!
показати весь коментар
12.11.2022 19:43 Відповісти
Де наступають кацапи мирному населенню треба тікати завчасно - життя там вже не буде.
показати весь коментар
12.11.2022 21:11 Відповісти
У книжці "Проти червоних окупантів" про події 1920-х років є опис чекістської катівні, то ті, хто читав, знали, хто прийде. А хто пушкінів-толстих читає, ті й через сто років в таку ж катівню попадуть
показати весь коментар
13.11.2022 02:13 Відповісти
"Казнь бывшего вагнеровца Евгения Нужина" ????
показати весь коментар
13.11.2022 18:40 Відповісти
 
 