В Снигиревке на Николаевщине обнаружили пыточную оккупантов. ФОТОрепортаж

После освобождения от оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная. Там содержали гражданских и издевались над ними.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Каждый день молились": в освобожденных населенных пунктах на юге Украины встречают воинов ВСУ. ВИДЕО





По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции.

"Предстоит много работы - как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и по восстановлению разрушенных зданий!" – сказал начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.