В Снигиревке на Николаевщине обнаружили пыточную оккупантов. ФОТОрепортаж
После освобождения от оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная. Там содержали гражданских и издевались над ними.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
"Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", - написал он.
По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции.
"Предстоит много работы - как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и по восстановлению разрушенных зданий!" – сказал начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.
Зрадники і колаборанти повинні виявлятися і каратись негайно. По законам воєнного часу.
Інакше вони будуть продовжувати і далі наносити величезну шкоду людям, збройним силам, здавати діслокації наших військ, працювати наводчиками ворожої артилерії, розміновувати мінні загородження, продавати двигуни для озброєння ворожої армії і т.д.
Покараний шпигун, зрадник чи колаборант це врятовані від його дій численні людські життя.
До речі, чи в нас є воєнні трибунали??
ПЫСЫ: «Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнee говоря, о русском народe, о крестьянстве, большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос, но - я слишком много пережил и знаю для того, чтоб иметь право на молчание. Однако прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, - я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса моих впечатлений...»
Источник: - Максим Горький. О русском крестьянстве. - Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922. - С. 5; - С. 17-18.
Казанські татари - одни з предків московитів але вони не головні їхні предки, головна гілка предків росіян, це меря; окрім мері ще багато "додатків": чудь, весь та інші фіноугорські племена. Див. відео (https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%991/videos ютуб-канал історика Олександра Палія), - там він розповідає за допомоги історичних фактів : про предків московитів, про те звідкі охрещені фіноугорські племена стали росіянами, як вони вивчили мову молитв, що згодом ця церковнослов"янська стала так зв. "російською мовою" та про багато іншого.
