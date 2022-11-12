На Рівненщині СБУ затримала мобілізованого за підозрою у співпраці з РФ
На Рівненщині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ. Він був мобілізованим і збирав інформацію про озброєння та особовий склад однієї з військових частин області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 12 листопада повідомила пресслужба СБУ області.
За даними Служби безпеки України, чоловіка у вересні завербували спецслужби РФ.
"Як встановило слідство, за завданням свого "куратора", вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали: перебуваючи в одному із шпиталів регіону, чоловік зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні у закладі. Усі дані він передавав через месенджер Telegram.
Чоловіка затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ. Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Максимальний термін покарання за вчинений злочин — довічне позбавлення волі.
Получается, что необходимо разработать какой-то механизм обнаружения такого рода «засланцев» еще на стадии комиссии при ТЦК?
Скрининги, хз. На лбу же не написано. Иначе можем дорого заплатить за такую «мобилизацию». Раз прокатит, два прокатит и кинутся свинособаки массово вербовать военнообязанных сепаров. А на передке и по ротам снабжения таких выявлять уже будет поздно. Да, это займет больше времени, но здесь цена - жизни солдат.
youtube.com/watch?v=GGKzpdLHvNg
А на Цензорі дуже ********** кацапський Тєлєграм.
Скільки разів уже пропонували, - скачуйте відео з Тєлєграму і викладайте на власному хостингу!
Невже це настільки важко зробити?
Ні! - знову тягнуть нас на кацапський ресурс! І нафіга?!