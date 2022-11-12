На Рівненщині СБУ затримала мобілізованого за підозрою у співпраці з РФ

На Рівненщині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ. Він був мобілізованим і збирав інформацію про озброєння та особовий склад однієї з військових частин області.

12 листопада

За даними Служби безпеки України, чоловіка у вересні завербували спецслужби РФ.

"Як встановило слідство, за завданням свого "куратора", вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали: перебуваючи в одному із шпиталів регіону, чоловік зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні у закладі. Усі дані він передавав через месенджер Telegram.

Чоловіка затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ. Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Максимальний термін покарання за вчинений злочин — довічне позбавлення волі.