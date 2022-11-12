УКР
Новини
5 423 7

На Рівненщині СБУ затримала мобілізованого за підозрою у співпраці з РФ

сбу

На Рівненщині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ. Він був мобілізованим і збирав інформацію про озброєння та особовий склад однієї з військових частин області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 12 листопада повідомила пресслужба СБУ області.

За даними Служби безпеки України, чоловіка у вересні завербували спецслужби РФ.

"Як встановило слідство, за завданням свого "куратора", вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали: перебуваючи в одному із шпиталів регіону, чоловік зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні у закладі. Усі дані він передавав через месенджер Telegram.

Також читайте: Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ. Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Максимальний термін покарання за вчинений злочин — довічне позбавлення волі.

Автор: 

СБУ (13276) військовослужбовці (4897) державна зрада (1760) підозра (854)
Коментувати
Сортувати:
Ну що ж і так повинно бути з кожним зрадником 😠
показати весь коментар
12.11.2022 13:32 Відповісти
завдяки таким зрадникам, вже боїшься на телефон пам'ятники, що ще залишилися знімати
показати весь коментар
12.11.2022 13:49 Відповісти
Плохо.
Получается, что необходимо разработать какой-то механизм обнаружения такого рода «засланцев» еще на стадии комиссии при ТЦК?
Скрининги, хз. На лбу же не написано. Иначе можем дорого заплатить за такую «мобилизацию». Раз прокатит, два прокатит и кинутся свинособаки массово вербовать военнообязанных сепаров. А на передке и по ротам снабжения таких выявлять уже будет поздно. Да, это займет больше времени, но здесь цена - жизни солдат.
показати весь коментар
12.11.2022 13:47 Відповісти
Казахи открыли у себя охоту на путинистов:
youtube.com/watch?v=GGKzpdLHvNg
показати весь коментар
12.11.2022 13:48 Відповісти
Складна проблема, проте російські колаборанти у політичному керівництві скоріше здають державу ніж отакі місцеві.
показати весь коментар
12.11.2022 14:11 Відповісти
В мене знайома медсестрою в тому госпіталі працює, її син в ЗСУ. Відкривайте дані падлюки, там і полікують. Чи залікують? Ну якось так, головне результат буде кращий ніж наші гуманні суди видають.
показати весь коментар
12.11.2022 15:18 Відповісти
Усі дані він передавав через месенджер Telegram. Джерело:

А на Цензорі дуже ********** кацапський Тєлєграм.
Скільки разів уже пропонували, - скачуйте відео з Тєлєграму і викладайте на власному хостингу!
Невже це настільки важко зробити?
Ні! - знову тягнуть нас на кацапський ресурс! І нафіга?!
показати весь коментар
12.11.2022 16:00 Відповісти
 
 