7 підвалів та в’язниць росіяни обладнали на території "ЛДНР" для своїх же "відмовників"

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей загарбники обладнали як мінімум 7 підвалів та нелегальних в’язниць, у яких росіяни утримують своїх мобілізованих, які відмовилися воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Мобілізовані росіяни масово відмовляються воювати. Щоб "перевиховати" відмовників, їх утримують у підвалах на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Там їм загрожують, по кілька днів не годують і обіцяють відправити додому лише "вантажем 200", - йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти ASTRA першими дізналися про такі підвали в Рубіжному, Кремінній, а також опублікували відео з них. Крім того, вони встановили точну адресу однієї із в'язниць у Перевальську Луганської області.

На середу, 9 листопада, ASTRA виявила як мінімум 7 незаконних в'язниць та/або підвалів на території ЛДНР, в яких утримують або утримували мобілізованих росіян, які відмовилися йти на передову.

окупація (6827) в’язниця (444) Донецька область (9410) Луганська область (4927)
ВСУ готовы обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого спиз@ила из зоопарка Херсона, героически отступающая вторая армия мира.
12.11.2022 13:26 Відповісти
Жалко-то как, прямо сльозы из глаз
12.11.2022 13:25 Відповісти
Найбільша мрія чмобіків - щоб Україна перемогла, режим посипався і вони, і далі, змогли собі бухати, як раніше.
12.11.2022 13:29 Відповісти
Жалко-то как, прямо сльозы из глаз
12.11.2022 13:25 Відповісти
ВСУ готовы обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого спиз@ила из зоопарка Херсона, героически отступающая вторая армия мира.
12.11.2022 13:26 Відповісти
Так потрібно було на площі виходити не заради відосиків, а брати бруківку і коктейлі молотова
А вы сцялися в свої галоші, або кричали "рабсея в *****". Так як і бульбаші
12.11.2022 13:28 Відповісти
нужно было населению недореспублик выходить на площадь с булыжниками. а не второй пенсией и паспортом.
12.11.2022 13:31 Відповісти
Найбільша мрія чмобіків - щоб Україна перемогла, режим посипався і вони, і далі, змогли собі бухати, як раніше.
12.11.2022 13:29 Відповісти
Не думаю.
Це дуже проста концепція і можна сказати логічна.
Кацапи занадто зхиблені, щоб мріяти про таке.
12.11.2022 13:38 Відповісти
Та зрозуміло, що вони мріють про такі речі, про які ми навіть і не думаємо, що люди можуть навіть думати про таке, ці схиблені виродки. Вони в тюрмах там на 99% цих сидять не тому, що пацифісти, а тому, що здихати не хочуть, хочуть бухати)
12.11.2022 13:48 Відповісти
Патамушта в тюрьме кормят на халяву
12.11.2022 14:02 Відповісти
Навряд, що їх годують. Більшість наших майже не годюють. Бо вони повертаються дуже худими. А до своїх вони ставляться ще гірше.
12.11.2022 15:01 Відповісти
Нічого нового ми про кацапів вже не дізнаємось.
Це примітивне плем'я і всі їх методи, звичаї, особливості устрою, вже давно відомі.
12.11.2022 13:34 Відповісти
Сталин: Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии
12.11.2022 13:35 Відповісти
Возможно в этих подвалах находятся те ,кто выходили на протесты.Их в первую.очередь и мобилизовали.Так же как крымских татар.Поэтому не будем злорадствовать.Одно то,что они отказываются воевать и терпят издевательства над собой уже ставит их выше толпы
12.11.2022 18:10 Відповісти
 
 