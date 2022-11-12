7 підвалів та в’язниць росіяни обладнали на території "ЛДНР" для своїх же "відмовників"

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей загарбники обладнали як мінімум 7 підвалів та нелегальних в’язниць, у яких росіяни утримують своїх мобілізованих, які відмовилися воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Мобілізовані росіяни масово відмовляються воювати. Щоб "перевиховати" відмовників, їх утримують у підвалах на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Там їм загрожують, по кілька днів не годують і обіцяють відправити додому лише "вантажем 200", - йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти ASTRA першими дізналися про такі підвали в Рубіжному, Кремінній, а також опублікували відео з них. Крім того, вони встановили точну адресу однієї із в'язниць у Перевальську Луганської області.



На середу, 9 листопада, ASTRA виявила як мінімум 7 незаконних в'язниць та/або підвалів на території ЛДНР, в яких утримують або утримували мобілізованих росіян, які відмовилися йти на передову.

