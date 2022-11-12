УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8571 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 076 22

Підприємця з Куп’янська затримали за зраду: вивіз врожай соняшника до РФ

зрадник

Директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп’янська на Харківщині під час окупації міста налагодив робочі зв’язки зі спецслужбою РФ, у тому числі організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, підприємець та окупанти домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом "націоналізації" на користь Російської Федерації.

"Також аграрій надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ. Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника. На початку вересня аграрій став на облік у так званій "податковій службі в Харківській області" та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці затримали підприємця 10 листопада у Харкові. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного взято під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру очільнику "МОЗ Криму" Скорупському, який змінив медичну систему півострова під військові потреби окупантів

Автор: 

державна зрада (1760) колабораціонізм (1193) Офіс Генпрокурора (3401) Куп’янськ (866)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а ось і лохторат Зе вишкребка. Здрасті!
показати весь коментар
12.11.2022 14:37 Відповісти
+8
Хто то "вагнеровців" здав, Чонгар размінував, "Сватів" у Рашці знімав - і чомусь жодного разу не зрадник.
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
+7
Володимир.. наше сонечко
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повісити скотиняку на центральній площі 😡
показати весь коментар
12.11.2022 13:55 Відповісти
є гірший варіант: скасувати йому громадянство та депортувати на московію.
показати весь коментар
12.11.2022 14:09 Відповісти
Ні в якому разі, треба аби відповів за держзраду.
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
посадити, а коли відсидить депортувати на "родину".
показати весь коментар
12.11.2022 14:26 Відповісти
Не садити щоб не жив нашим коштом. За поребрик а там йому паРАША САМА ладу дасть
показати весь коментар
12.11.2022 15:24 Відповісти
Он не только предатель но еще и дурак

Поверил что там рашка "надолго"
показати весь коментар
12.11.2022 14:08 Відповісти
Хто то "вагнеровців" здав, Чонгар размінував, "Сватів" у Рашці знімав - і чомусь жодного разу не зрадник.
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
Володимир.. наше сонечко
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
А хтось й хвабрику мав!
показати весь коментар
12.11.2022 14:26 Відповісти
а ось і лохторат Зе вишкребка. Здрасті!
показати весь коментар
12.11.2022 14:37 Відповісти
Навiщо обов'язково? Я лохторат" Украi'ни чи в тво€му мiзку такого не вмiща€ться?
показати весь коментар
12.11.2022 15:07 Відповісти
она по жизни лугандонка...!
показати весь коментар
12.11.2022 15:10 Відповісти
хорошо что ты смылась из лугандонии в 2000 году - правда людей на деньги киданула Елена Италлевна...
показати весь коментар
12.11.2022 15:09 Відповісти
а то то мозги не имел, да Gennar?
показати весь коментар
12.11.2022 15:09 Відповісти
Кацапедiфською з кацапами не спiлкуюся.
показати весь коментар
12.11.2022 15:19 Відповісти
Найкращій способ, як повідомити всім, що ти довбодятел - це розповісти про ліпецьку фабрику, свинарчуків і як Порох збагатів у 80 разів.
показати весь коментар
12.11.2022 15:18 Відповісти
Про арсенали та ротердами забув.
показати весь коментар
12.11.2022 15:21 Відповісти
Дякую! І скільки разів ти теперь довбодятел?
показати весь коментар
12.11.2022 15:27 Відповісти
она просто душой лугандонка - хотя правда живёт в италии и работает сиделкой...
показати весь коментар
12.11.2022 18:45 Відповісти
Задержали коллаборанта-хорошо.
Доказали его вину и вручили подозрение - отлично.
Опубликовали материалы- замечательно.

Но, почему не указали его фамилию?
Почему размазали его фотографию?
Зачем это скрывать, если он виновен?

Страна должна знать своих «Хероев», что бы другим не повадно было.
Справедливость есть справедливость-
justice is justice.
показати весь коментар
12.11.2022 14:26 Відповісти
Скiльки тут рашистiв понастрибало!
показати весь коментар
12.11.2022 15:22 Відповісти
тебя одной лугандонки тут достаточно...
показати весь коментар
12.11.2022 18:46 Відповісти
 
 