Підприємця з Куп’янська затримали за зраду: вивіз врожай соняшника до РФ

Директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп’янська на Харківщині під час окупації міста налагодив робочі зв’язки зі спецслужбою РФ, у тому числі організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємець та окупанти домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом "націоналізації" на користь Російської Федерації.

"Також аграрій надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ. Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника. На початку вересня аграрій став на облік у так званій "податковій службі в Харківській області" та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці затримали підприємця 10 листопада у Харкові. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного взято під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру очільнику "МОЗ Криму" Скорупському, який змінив медичну систему півострова під військові потреби окупантів