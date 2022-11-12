РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10599 посетителей онлайн
Новости Война
4 076 22

Предпринимателя из Купянска задержали за измену: вывез урожай подсолнечника в РФ

зрадник

Директор частного сельскохозяйственного предприятия из Купянска в Харьковской области во время оккупации города наладил рабочие связи со спецслужбой РФ, в том числе организовал вывоз более 10 тысяч тонн подсолнечника в РФ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприниматель и оккупанты договорились, что мужчина будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом "национализации" в пользу Российской Федерации.

"Также аграрий предоставил складские помещения собственного предприятия для размещения там российских военных. Чтобы они чувствовали себя комфортно, предприниматель попросил установить своего знакомого спутниковое телевидение РФ. Своим подчиненным он приказал собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать ее в Белгородскую область РФ. Правоохранители установили, что мужчина организовал вывоз в Россию более 10 тысяч тонн подсолнечника. В начале сентября аграрий встал на учет в так называемой "налоговой службе в Харьковской области" и зарегистрировал там собственное предприятие, чем способствовал поступлению денег в российский бюджет", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали предпринимателя 10 ноября в Харькове. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору и коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении главе "МОЗ Крыма" Скорупскому, изменившему медицинскую систему полуострова под военные нужды оккупантов

Автор: 

государственная измена (1614) коллаборационизм (905) Офис Генпрокурора (2606) Купянск (741)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
а ось і лохторат Зе вишкребка. Здрасті!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:37 Ответить
+8
Хто то "вагнеровців" здав, Чонгар размінував, "Сватів" у Рашці знімав - і чомусь жодного разу не зрадник.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
+7
Володимир.. наше сонечко
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повісити скотиняку на центральній площі 😡
показать весь комментарий
12.11.2022 13:55 Ответить
є гірший варіант: скасувати йому громадянство та депортувати на московію.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:09 Ответить
Ні в якому разі, треба аби відповів за держзраду.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
посадити, а коли відсидить депортувати на "родину".
показать весь комментарий
12.11.2022 14:26 Ответить
Не садити щоб не жив нашим коштом. За поребрик а там йому паРАША САМА ладу дасть
показать весь комментарий
12.11.2022 15:24 Ответить
Он не только предатель но еще и дурак

Поверил что там рашка "надолго"
показать весь комментарий
12.11.2022 14:08 Ответить
Хто то "вагнеровців" здав, Чонгар размінував, "Сватів" у Рашці знімав - і чомусь жодного разу не зрадник.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
Володимир.. наше сонечко
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
А хтось й хвабрику мав!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:26 Ответить
а ось і лохторат Зе вишкребка. Здрасті!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:37 Ответить
Навiщо обов'язково? Я лохторат" Украi'ни чи в тво€му мiзку такого не вмiща€ться?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:07 Ответить
она по жизни лугандонка...!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:10 Ответить
хорошо что ты смылась из лугандонии в 2000 году - правда людей на деньги киданула Елена Италлевна...
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
а то то мозги не имел, да Gennar?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
Кацапедiфською з кацапами не спiлкуюся.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:19 Ответить
Найкращій способ, як повідомити всім, що ти довбодятел - це розповісти про ліпецьку фабрику, свинарчуків і як Порох збагатів у 80 разів.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:18 Ответить
Про арсенали та ротердами забув.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:21 Ответить
Дякую! І скільки разів ти теперь довбодятел?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:27 Ответить
она просто душой лугандонка - хотя правда живёт в италии и работает сиделкой...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:45 Ответить
Задержали коллаборанта-хорошо.
Доказали его вину и вручили подозрение - отлично.
Опубликовали материалы- замечательно.

Но, почему не указали его фамилию?
Почему размазали его фотографию?
Зачем это скрывать, если он виновен?

Страна должна знать своих «Хероев», что бы другим не повадно было.
Справедливость есть справедливость-
justice is justice.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:26 Ответить
Скiльки тут рашистiв понастрибало!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:22 Ответить
тебя одной лугандонки тут достаточно...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:46 Ответить
 
 