Предпринимателя из Купянска задержали за измену: вывез урожай подсолнечника в РФ

Директор частного сельскохозяйственного предприятия из Купянска в Харьковской области во время оккупации города наладил рабочие связи со спецслужбой РФ, в том числе организовал вывоз более 10 тысяч тонн подсолнечника в РФ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприниматель и оккупанты договорились, что мужчина будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом "национализации" в пользу Российской Федерации.

"Также аграрий предоставил складские помещения собственного предприятия для размещения там российских военных. Чтобы они чувствовали себя комфортно, предприниматель попросил установить своего знакомого спутниковое телевидение РФ. Своим подчиненным он приказал собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать ее в Белгородскую область РФ. Правоохранители установили, что мужчина организовал вывоз в Россию более 10 тысяч тонн подсолнечника. В начале сентября аграрий встал на учет в так называемой "налоговой службе в Харьковской области" и зарегистрировал там собственное предприятие, чем способствовал поступлению денег в российский бюджет", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали предпринимателя 10 ноября в Харькове. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору и коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

