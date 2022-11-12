УКР
Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ

Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Як інформує Цензор.НЕТ з  поиланням на Главком, про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", – стверджують у відомстві.

Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Також читайте: ВР звернулася до світової спільноти через агресію РФ у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці

Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.

Топ коментарі
+29
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби
показати весь коментар
12.11.2022 14:13 Відповісти
+14
Коли Кубань повернеться, ви суки гнійні, взагалі небудете заходити до Азова
показати весь коментар
12.11.2022 14:27 Відповісти
+11
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показати весь коментар
12.11.2022 14:24 Відповісти
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби
показати весь коментар
12.11.2022 14:13 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показати весь коментар
12.11.2022 14:24 Відповісти
Коли Кубань повернеться, ви суки гнійні, взагалі небудете заходити до Азова
показати весь коментар
12.11.2022 14:27 Відповісти
а тогда Ставрополье Краснодар и причерноморское побережье Кавказа будет нашим....и нах тут в Черном Азовском море Россия только пососать.. по сути два порта Ейск в Азовском море и Новороссийск в Черном.. дажее сли мы останемся в своих границах думаю они вообще не будут тут иметь права голоса да и туркам полегачает.. военный флот будет исключительно Береговая погран охрана утлые суденышке и все все остальное ударное демилитаризация подводные лодки если нам не надо то просто порежем на метал... учтем ошибки Будапештского договорняка когда самолеты ТУ и калибры бьыли переданы кацапам никому оружие боеприпасы разобрать а флот порезать оставим минимум для погран службы.. а если РФ вообще не будет тут иметь точек портов и причин для захода...то вряд ли мы им позволим шастать с Дона в Азовское море...и Черное и наоборот
показати весь коментар
12.11.2022 14:43 Відповісти
"Три дыр овцы в унитазУ
Пустились чеоез Днепр в хаймарс-грозу.
Будь попрочнее
Унитаз,
Длинее был бы мой рассказ"
показати весь коментар
12.11.2022 14:48 Відповісти
Хороший стих ,правильный...
показати весь коментар
12.11.2022 17:41 Відповісти
)) английские детские стишки.
показати весь коментар
12.11.2022 17:44 Відповісти
Надо туда срочно пригласить 6-й американский военно-морской флот с авианосцем, тогда они там очень быстро заглохнут..
показати весь коментар
12.11.2022 15:17 Відповісти
Так а куди там окрім рашки і окупованих українських територій ще їхати? Де б ти не був завантажений - кінцевий пункт все одно рашка...
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
Угу, мо' якийсь невеликий суховантаж вже на підході...
показати весь коментар
12.11.2022 20:13 Відповісти
зараз Ердоган захоче відвідати своєю яхтою щось на Азовському морі.
і спитає "чому нє?" лагідно дивлячись у приціл
показати весь коментар
12.11.2022 14:16 Відповісти
ЗИ
скільки б путя не вкрала і яе не випендрювалася, все одно у Ердогана яйця і флот більші
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
12.11.2022 14:22 Відповісти
пердоган схаває цей рашистський "крендель " і буде дальше навязувати мир через українське зерно.
показати весь коментар
12.11.2022 14:23 Відповісти
ему с зерном "навристей"... пока там озолачивается...
показати весь коментар
12.11.2022 14:27 Відповісти
Треба іх розчарувати .
показати весь коментар
12.11.2022 14:27 Відповісти
Решение?

Разбомбить мост.
Уничтожить патрульные корабли.
показати весь коментар
12.11.2022 14:30 Відповісти
не надовго.
показати весь коментар
12.11.2022 14:42 Відповісти
Тоді турки зможуть не впускати - випускати суда, яки завантажені в срасії.
показати весь коментар
12.11.2022 14:43 Відповісти
Ну ось чудовий аргумент у відповідь на вкиди про мирні переговори з відсрочкою Кримського питання на 7 років. Пишуть що Боневтік типу погодив такий розклад. Не хочеться вірити, але, озираючись на його весняні заяви, дуже схоже на правду.
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
Вони вже домовились. Тому Путлер забороняє прохід на ближайщі 7 років суден що йдуть до Маріуполя і Бердянська, чи з Маріуполя та Бердянська, тому що можна очікувати звільнення цих міст.
показати весь коментар
12.11.2022 15:01 Відповісти
Я теж думаю, що вкиди не голослів'я, а агент Щоневтік ще в фаворі. Поставку води в Крим на ці сім років у всіх витоках інформації скромно оминають, а це була, очевидно, початкова мета *****, яка роздраконила його апетит.
показати весь коментар
12.11.2022 15:30 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що ЗСУ нагидить на всі договорняки Лохабоневтік із ****** і буде робити свою справу
показати весь коментар
12.11.2022 15:47 Відповісти
Потрібно тільки так, інакше нам і наступним поколінням не буде спокійного життя, як мінімум, або хана, як максимум, бо не факт, що в майбутньому ми отримаємо таку потужну підтримку, як сьогодні.
показати весь коментар
13.11.2022 01:12 Відповісти
Заборонити для засрашки Керченську протоку за допомогою HIMARS.
показати весь коментар
12.11.2022 14:57 Відповісти
Значит, надо запретить проход раССеянцам через ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ. пираты и террористы не имеют никаких прав. Выкинуть раССею с планеты Земля - единственное и правильное решение.
показати весь коментар
12.11.2022 15:09 Відповісти
Решение с точки зрения России правильное, но преждевременное недели на три, пока ВСУ не выйдут на побережье Азовского моря. Это как в советском анекдоте: Включается внезапно трансляция из кабины пилотов и пассажиры слышат -"Сейчас выпьем кофе, а потом стюардессу... Возмущённая стюардесса бежит в кабину пилотов. Пассажир удивляется: "Куда ты так спешишь? Командир же сказал, что они сначала кофе выпьют"!
показати весь коментар
12.11.2022 15:10 Відповісти
Её внутренние воды - мочевой пузырь.
показати весь коментар
12.11.2022 15:57 Відповісти
Рф не спешит ремонтировать Крымский мост.А мост нужен ,чтобы нам добраться до Тузлы и дальше ,вплоть до берега.То есть ,уже не РФ будет командовать ,кого пропускать,а Украина!!!Пролив будет наш. А их катера и суда станут легкой добычей украинских пограничников.
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
Убрать мост, и проблемы нет...
показати весь коментар
12.11.2022 17:44 Відповісти
з цією хреновиною, яка називається кримський міст, повино бути зроблено так як з Антонівським мостом
показати весь коментар
12.11.2022 18:52 Відповісти
Нічого...прийде час!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 19:23 Відповісти
Надо убрать эту преграду, мешает ведь!
показати весь коментар
12.11.2022 21:49 Відповісти
 
 