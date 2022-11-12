Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ

Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Як інформує Цензор.НЕТ з поиланням на Главком, про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", – стверджують у відомстві.

Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.