Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ
Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.
Як інформує Цензор.НЕТ з поиланням на Главком, про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.
"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", – стверджують у відомстві.
Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.
Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.
хороший кацап - дохлий кацап!!
Пустились чеоез Днепр в хаймарс-грозу.
Будь попрочнее
Унитаз,
Длинее был бы мой рассказ"
і спитає "чому нє?" лагідно дивлячись у приціл
скільки б путя не вкрала і яе не випендрювалася, все одно у Ердогана яйця і флот більші
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Разбомбить мост.
Уничтожить патрульные корабли.