Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в РФ

Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", - утверждают в ведомстве.

Таким образом, Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.

Читайте также: ВР обратилась к мировому сообществу из-за агрессии РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

Ранее российское Министерство транспорта сообщило об ограничении движения по Керченскому (Крымскому) мосту 12 ноября.