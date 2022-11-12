Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в РФ
Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", - утверждают в ведомстве.
Таким образом, Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.
Ранее российское Министерство транспорта сообщило об ограничении движения по Керченскому (Крымскому) мосту 12 ноября.
хороший кацап - дохлий кацап!!
Пустились чеоез Днепр в хаймарс-грозу.
Будь попрочнее
Унитаз,
Длинее был бы мой рассказ"
і спитає "чому нє?" лагідно дивлячись у приціл
скільки б путя не вкрала і яе не випендрювалася, все одно у Ердогана яйця і флот більші
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Разбомбить мост.
Уничтожить патрульные корабли.