Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных не в РФ

Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен", - утверждают в ведомстве.

Таким образом, Россия делает Азовское море исключительно своими внутренними водами.

Читайте также: ВР обратилась к мировому сообществу из-за агрессии РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

Ранее российское Министерство транспорта сообщило об ограничении движения по Керченскому (Крымскому) мосту 12 ноября.

+29
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби
показать весь комментарий
12.11.2022 14:13 Ответить
+14
Коли Кубань повернеться, ви суки гнійні, взагалі небудете заходити до Азова
показать весь комментарий
12.11.2022 14:27 Ответить
+11
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:24 Ответить
"Три дыр овцы в унитазУ
Пустились чеоез Днепр в хаймарс-грозу.
Будь попрочнее
Унитаз,
Длинее был бы мой рассказ"
показать весь комментарий
12.11.2022 14:48 Ответить
Хороший стих ,правильный...
показать весь комментарий
12.11.2022 17:41 Ответить
)) английские детские стишки.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:44 Ответить
Надо туда срочно пригласить 6-й американский военно-морской флот с авианосцем, тогда они там очень быстро заглохнут..
показать весь комментарий
12.11.2022 15:17 Ответить
Так а куди там окрім рашки і окупованих українських територій ще їхати? Де б ти не був завантажений - кінцевий пункт все одно рашка...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
Угу, мо' якийсь невеликий суховантаж вже на підході...
показать весь комментарий
12.11.2022 20:13 Ответить
зараз Ердоган захоче відвідати своєю яхтою щось на Азовському морі.
і спитає "чому нє?" лагідно дивлячись у приціл
показать весь комментарий
12.11.2022 14:16 Ответить
ЗИ
скільки б путя не вкрала і яе не випендрювалася, все одно у Ердогана яйця і флот більші
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:22 Ответить
пердоган схаває цей рашистський "крендель " і буде дальше навязувати мир через українське зерно.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:23 Ответить
ему с зерном "навристей"... пока там озолачивается...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:27 Ответить
Треба іх розчарувати .
показать весь комментарий
12.11.2022 14:27 Ответить
Решение?

Разбомбить мост.
Уничтожить патрульные корабли.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:30 Ответить
не надовго.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:42 Ответить
Тоді турки зможуть не впускати - випускати суда, яки завантажені в срасії.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:43 Ответить
Ну ось чудовий аргумент у відповідь на вкиди про мирні переговори з відсрочкою Кримського питання на 7 років. Пишуть що Боневтік типу погодив такий розклад. Не хочеться вірити, але, озираючись на його весняні заяви, дуже схоже на правду.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
Вони вже домовились. Тому Путлер забороняє прохід на ближайщі 7 років суден що йдуть до Маріуполя і Бердянська, чи з Маріуполя та Бердянська, тому що можна очікувати звільнення цих міст.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:01 Ответить
Я теж думаю, що вкиди не голослів'я, а агент Щоневтік ще в фаворі. Поставку води в Крим на ці сім років у всіх витоках інформації скромно оминають, а це була, очевидно, початкова мета *****, яка роздраконила його апетит.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:30 Ответить
Дуже хочеться вірити, що ЗСУ нагидить на всі договорняки Лохабоневтік із ****** і буде робити свою справу
показать весь комментарий
12.11.2022 15:47 Ответить
Потрібно тільки так, інакше нам і наступним поколінням не буде спокійного життя, як мінімум, або хана, як максимум, бо не факт, що в майбутньому ми отримаємо таку потужну підтримку, як сьогодні.
показать весь комментарий
13.11.2022 01:12 Ответить
Заборонити для засрашки Керченську протоку за допомогою HIMARS.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:57 Ответить
Значит, надо запретить проход раССеянцам через ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ. пираты и террористы не имеют никаких прав. Выкинуть раССею с планеты Земля - единственное и правильное решение.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
Решение с точки зрения России правильное, но преждевременное недели на три, пока ВСУ не выйдут на побережье Азовского моря. Это как в советском анекдоте: Включается внезапно трансляция из кабины пилотов и пассажиры слышат -"Сейчас выпьем кофе, а потом стюардессу... Возмущённая стюардесса бежит в кабину пилотов. Пассажир удивляется: "Куда ты так спешишь? Командир же сказал, что они сначала кофе выпьют"!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:10 Ответить
Её внутренние воды - мочевой пузырь.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:57 Ответить
Рф не спешит ремонтировать Крымский мост.А мост нужен ,чтобы нам добраться до Тузлы и дальше ,вплоть до берега.То есть ,уже не РФ будет командовать ,кого пропускать,а Украина!!!Пролив будет наш. А их катера и суда станут легкой добычей украинских пограничников.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:27 Ответить
Убрать мост, и проблемы нет...
показать весь комментарий
12.11.2022 17:44 Ответить
з цією хреновиною, яка називається кримський міст, повино бути зроблено так як з Антонівським мостом
показать весь комментарий
12.11.2022 18:52 Ответить
Нічого...прийде час!!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:23 Ответить
Надо убрать эту преграду, мешает ведь!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:49 Ответить
 
 