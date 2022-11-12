Російських військових, які втекли з визволених ЗСУ територій, активно розшукують у Донецькій області, - Центр національного спротиву

Російські військові, що втекли зі звільнених ЗСУ територій, активно розшукуються їхніми командирами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацію від нашого підпілля, частина особового складу росіян, яка була розбита на Харківщині, переховується в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тих, кого вже вдалося віднайти, передислоковують на південний напрямок. Зброю видають вже на місці, амуніцію змушують купувати за власний кошт. Аби вижити, російські солдати мають один варіант – здатися в полон", - йдеться в повідомленні.

