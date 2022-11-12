УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9087 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 522 11

Російських військових, які втекли з визволених ЗСУ територій, активно розшукують у Донецькій області, - Центр національного спротиву

російські,військові

Російські військові, що втекли зі звільнених ЗСУ територій, активно розшукуються їхніми командирами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацію від нашого підпілля, частина особового складу росіян, яка була розбита на Харківщині, переховується в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тих, кого вже вдалося віднайти, передислоковують на південний напрямок. Зброю видають вже на місці, амуніцію змушують купувати за власний кошт.  Аби вижити, російські солдати мають один варіант – здатися в полон", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відновлює практику загороджувальних загонів та розстрілу дезертирів, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (18528) Донецька область (9410) дезертирство (303)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
За героическое взятие енота из зоопарка
показати весь коментар
12.11.2022 16:36 Відповісти
+9
Еспресо

@EspresoTV

·

https://twitter.com/EspresoTV/status/1591198349079764993 16 ч

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

показати весь коментар
12.11.2022 17:11 Відповісти
+8
Рус. Сдафайса.
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рус. Сдафайса.
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
будуть грати у молоду гвардію-скидати в шахти
показати весь коментар
12.11.2022 16:36 Відповісти
За героическое взятие енота из зоопарка
показати весь коментар
12.11.2022 16:36 Відповісти
энот - страшный зверёк. он им по ходу всё так засрёт, шо они с рождения так всё засирать вокруг себя не умеют, хотя ещё те мастера в этом деле )))
показати весь коментар
12.11.2022 16:45 Відповісти
Украинского енотв можно взять только в плен.
показати весь коментар
12.11.2022 19:27 Відповісти
Кацапи , хочете жити , здавайтесь в полон , бо вас кадирівці всіх повбивають😠
показати весь коментар
12.11.2022 16:37 Відповісти
там у них была как бэ черепомойка для крепостных, кжись "ищу тебя" )) пусть забалабесят "ищу тебя по новой" )))))
показати весь коментар
12.11.2022 16:43 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
показати весь коментар
12.11.2022 16:54 Відповісти
Быстро добежали зайцы. Голова колонны аж на дамбасе очутилась а хвост еще в женских колготках и платьях бегают по херсонщине не могут на левый берег перебраться потому что суровикин взорвал мосты
показати весь коментар
12.11.2022 16:54 Відповісти
Еспресо

@EspresoTV

·

https://twitter.com/EspresoTV/status/1591198349079764993 16 ч

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

показати весь коментар
12.11.2022 17:11 Відповісти
А де Гадя? Її вже зацілували чи ні?
показати весь коментар
13.11.2022 02:39 Відповісти
 
 