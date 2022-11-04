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розвідка (3805) розстріл (247) росія (63594) дезертирство (288)

Росія відновлює практику загороджувальних загонів та розстрілу дезертирів, - британська розвідка

російські,військові

Росія, ймовірно, вдається до тактики стрільби по дезертирах, що свідчить про поганий моральний дух та недисциплінованість російських військ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"В останній час російські генерали, схоже, хотіли, щоб їхні командири використовували зброю проти дезертирів, у тому числі можливо, дозволяли стріляти, щоб убити таких порушників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли зберегти оборонні позиції до останнього. Тактика стрільби по дезертирах, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ", – йдеться у короткому щоденному звіті британської розвідки щодо ситуації на фронті в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб

Автор: 
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Топ коментарі
+9
"Ностальджі" вас заїпало...?
Ви хотіли повернутися до "Золотого СССР"...?
Ви хотіли, щоб знову вас увесь світ боявся, а ви аплодували цьому на м'якому дивані...?
Ви хотіли ковбасу по 2.20 і кращий світі пломбір по 19 к.?
Так отримаєте і жеріть повною ложкою ваш "ссср".
Тільки не кобасу з пломбіром, а війну, мобілізацію та заградотряди.
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04.11.2022 09:31
+8
Підкажіть кацапам про децимацію.
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04.11.2022 09:28
+6
Враг народа весь народ...девиз краснопузых шакалов с 7 ноября 1917 года...
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04.11.2022 09:40
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а що "деди", "прадеди" так "ваєвалі" - внуки і правнуки також "паваюют" ...
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04.11.2022 09:18 Відповісти
Все как при СССР Верной дорогоц идете товарищи
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04.11.2022 09:21 Відповісти
Из баннера, который висит в Одессе:
"Не возжелай страны ближнего своего;
И свободы его, и сала;
И Крыма его, -
И не застрянут у тебя
в ж..пе вилы его!"
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04.11.2022 09:46 Відповісти
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04.11.2022 09:47 Відповісти
Як дєди так і вото внукі так воюют
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04.11.2022 09:27 Відповісти
Підкажіть кацапам про децимацію.
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04.11.2022 09:28 Відповісти
Децимация против кадыровских заградотрядов будет выглядеть поощрением.
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04.11.2022 10:27 Відповісти
"Ностальджі" вас заїпало...?
Ви хотіли повернутися до "Золотого СССР"...?
Ви хотіли, щоб знову вас увесь світ боявся, а ви аплодували цьому на м'якому дивані...?
Ви хотіли ковбасу по 2.20 і кращий світі пломбір по 19 к.?
Так отримаєте і жеріть повною ложкою ваш "ссср".
Тільки не кобасу з пломбіром, а війну, мобілізацію та заградотряди.
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04.11.2022 09:31 Відповісти
Тю, дык ща пломбирчики - похлеще, с каждым лаптеногим жмуром, Калиновые" чи квартирные откаты по ипотекам.
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04.11.2022 09:37 Відповісти
СРСР це насамперед "залізна завіса". ******* кацапи "залізної завіси" не хочуть, натомість хочуть бути найбагатшими в світі, засрати всю планету і диктувати всім свої вимоги.
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04.11.2022 10:48 Відповісти
Враг народа весь народ...девиз краснопузых шакалов с 7 ноября 1917 года...
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04.11.2022 09:40 Відповісти
тупые мокшане прозрели что ботоксный дед в кремле гонит их в ад чтоб сдохнуть а бежать уже поздно спереди ВСУ сзади орки выход один сдаться в плен...
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04.11.2022 09:48 Відповісти
А потом будуд в книжках писать как уе....бан матрос такойто зажав ленточку в зубах, кинулся на двери водочного магазина. Херой.
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04.11.2022 09:50 Відповісти
Дайте координаты заградительных отрядов! Химарсики расчистят вам путь домой.
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04.11.2022 10:07 Відповісти
Кацап, получающий пулю в спину от кацапа. Справедливо, так должно быть.
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04.11.2022 10:17 Відповісти
Як то кажуть - прапор у руки, вперед з перевиконанням плану по кількості жмурів ...
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04.11.2022 10:23 Відповісти
Як варіант:
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04.11.2022 11:22 Відповісти
 
 