Россия возобновляет практику заградительных отрядов и расстрела дезертиров, - британская разведка

Россия, вероятно, прибегает к тактике стрельбы по дезертирам, что свидетельствует о плохом моральном духе и недисциплинированности российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"В последнее время российские генералы, похоже, хотели, чтобы их командиры использовали оружие против дезертиров, в том числе возможно, позволяли стрелять, чтобы убить таких нарушителей после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборонительные позиции до последнего. Тактика стрельбы по дезертирам, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск", – говорится в кратком ежедневном отчете британской разведки по ситуации на фронте в Украине.

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