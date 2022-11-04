РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6592 посетителя онлайн
Новости
5 651 17
разведка (4120) расстрел (483) россия (93015) дезертирство (324)

Россия возобновляет практику заградительных отрядов и расстрела дезертиров, - британская разведка

російські,військові

Россия, вероятно, прибегает к тактике стрельбы по дезертирам, что свидетельствует о плохом моральном духе и недисциплинированности российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"В последнее время российские генералы, похоже, хотели, чтобы их командиры использовали оружие против дезертиров, в том числе возможно, позволяли стрелять, чтобы убить таких нарушителей после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборонительные позиции до последнего. Тактика стрельбы по дезертирам, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск", – говорится в кратком ежедневном отчете британской разведки по ситуации на фронте в Украине.

Читайте: Если Россия применит ядерное оружие, то она не будет существовать как государство, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
"Ностальджі" вас заїпало...?
Ви хотіли повернутися до "Золотого СССР"...?
Ви хотіли, щоб знову вас увесь світ боявся, а ви аплодували цьому на м'якому дивані...?
Ви хотіли ковбасу по 2.20 і кращий світі пломбір по 19 к.?
Так отримаєте і жеріть повною ложкою ваш "ссср".
Тільки не кобасу з пломбіром, а війну, мобілізацію та заградотряди.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:31
+8
Підкажіть кацапам про децимацію.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:28
+6
Враг народа весь народ...девиз краснопузых шакалов с 7 ноября 1917 года...
показать весь комментарий
04.11.2022 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що "деди", "прадеди" так "ваєвалі" - внуки і правнуки також "паваюют" ...
показать весь комментарий
04.11.2022 09:18 Ответить
Все как при СССР Верной дорогоц идете товарищи
показать весь комментарий
04.11.2022 09:21 Ответить
Из баннера, который висит в Одессе:
"Не возжелай страны ближнего своего;
И свободы его, и сала;
И Крыма его, -
И не застрянут у тебя
в ж..пе вилы его!"
показать весь комментарий
04.11.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2022 09:47 Ответить
Як дєди так і вото внукі так воюют
показать весь комментарий
04.11.2022 09:27 Ответить
Підкажіть кацапам про децимацію.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:28 Ответить
Децимация против кадыровских заградотрядов будет выглядеть поощрением.
показать весь комментарий
04.11.2022 10:27 Ответить
"Ностальджі" вас заїпало...?
Ви хотіли повернутися до "Золотого СССР"...?
Ви хотіли, щоб знову вас увесь світ боявся, а ви аплодували цьому на м'якому дивані...?
Ви хотіли ковбасу по 2.20 і кращий світі пломбір по 19 к.?
Так отримаєте і жеріть повною ложкою ваш "ссср".
Тільки не кобасу з пломбіром, а війну, мобілізацію та заградотряди.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:31 Ответить
Тю, дык ща пломбирчики - похлеще, с каждым лаптеногим жмуром, Калиновые" чи квартирные откаты по ипотекам.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:37 Ответить
СРСР це насамперед "залізна завіса". ******* кацапи "залізної завіси" не хочуть, натомість хочуть бути найбагатшими в світі, засрати всю планету і диктувати всім свої вимоги.
показать весь комментарий
04.11.2022 10:48 Ответить
Враг народа весь народ...девиз краснопузых шакалов с 7 ноября 1917 года...
показать весь комментарий
04.11.2022 09:40 Ответить
тупые мокшане прозрели что ботоксный дед в кремле гонит их в ад чтоб сдохнуть а бежать уже поздно спереди ВСУ сзади орки выход один сдаться в плен...
показать весь комментарий
04.11.2022 09:48 Ответить
А потом будуд в книжках писать как уе....бан матрос такойто зажав ленточку в зубах, кинулся на двери водочного магазина. Херой.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:50 Ответить
Дайте координаты заградительных отрядов! Химарсики расчистят вам путь домой.
показать весь комментарий
04.11.2022 10:07 Ответить
Кацап, получающий пулю в спину от кацапа. Справедливо, так должно быть.
показать весь комментарий
04.11.2022 10:17 Ответить
Як то кажуть - прапор у руки, вперед з перевиконанням плану по кількості жмурів ...
показать весь комментарий
04.11.2022 10:23 Ответить
Як варіант:
показать весь комментарий
04.11.2022 11:22 Ответить
 
 