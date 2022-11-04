Россия возобновляет практику заградительных отрядов и расстрела дезертиров, - британская разведка
Россия, вероятно, прибегает к тактике стрельбы по дезертирам, что свидетельствует о плохом моральном духе и недисциплинированности российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"В последнее время российские генералы, похоже, хотели, чтобы их командиры использовали оружие против дезертиров, в том числе возможно, позволяли стрелять, чтобы убить таких нарушителей после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели сохранить оборонительные позиции до последнего. Тактика стрельбы по дезертирам, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск", – говорится в кратком ежедневном отчете британской разведки по ситуации на фронте в Украине.
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