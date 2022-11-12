У Запоріжжі лунають вибухи: Працювали сили ППО (оновлено)

У Запоріжжі повідомляють про вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше повідомив: "Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист!



І, будь ласка, будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети".

