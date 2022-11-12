У Запоріжжі лунають вибухи: Працювали сили ППО (оновлено)
У Запоріжжі повідомляють про вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.
Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше повідомив: "Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист!
І, будь ласка, будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети".
путлер..он ******** чтоб вы знали...,а Валерия Новодворская сказала круче а 2007 году..., нападете на Украину...кровью умоетесь...
Валерия Ильинична оказалась Пророком,именно в 2007 году путлер выступил на Мюнхенской мирной конференции...,с угрозами против Грузии и Украины...,типа не пустим в НАТО...