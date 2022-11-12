УКР
У Запоріжжі лунають вибухи: Працювали сили ППО (оновлено)

вибух

У Запоріжжі повідомляють про вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше повідомив: "Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист!

І, будь ласка, будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети".

вибух (4596) Запоріжжя (2362)
скозли мстяться за Херсон
12.11.2022 17:01 Відповісти
В Києві теж була повітряна , тільки не так давно скінчилася 😠
12.11.2022 17:03 Відповісти
ще ні..занадто швидко.
12.11.2022 17:03 Відповісти
Ердоган говорит что ето Запад напал на расию
12.11.2022 17:09 Відповісти
Як казав покойный Немцов..
путлер..он ******** чтоб вы знали...,а Валерия Новодворская сказала круче а 2007 году..., нападете на Украину...кровью умоетесь...
Валерия Ильинична оказалась Пророком,именно в 2007 году путлер выступил на Мюнхенской мирной конференции...,с угрозами против Грузии и Украины...,типа не пустим в НАТО...
12.11.2022 17:26 Відповісти
Сначала сирена, потом несколько громких «хлопков» в небе, над головой. Уже определяешь по звуку, где «прилёт», а где работа ПВО.
12.11.2022 18:31 Відповісти
Можна припустити ,,хлопки,, від питард , але коли ,,хлопки,, гучні , то це вже вибухи...
показати весь коментар
