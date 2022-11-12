В Запорожье раздаются взрывы: Работали силы ПВО (обновлено)
В Запорожье сообщают о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Во время воздушной тревоги в городе раздавались взрывы.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже сообщил: "Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту!".
И, пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы.
путлер..он ******** чтоб вы знали...,а Валерия Новодворская сказала круче а 2007 году..., нападете на Украину...кровью умоетесь...
Валерия Ильинична оказалась Пророком,именно в 2007 году путлер выступил на Мюнхенской мирной конференции...,с угрозами против Грузии и Украины...,типа не пустим в НАТО...