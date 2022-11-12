РУС
В Запорожье раздаются взрывы: Работали силы ПВО (обновлено)

вибух

В Запорожье сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Во время воздушной тревоги в городе раздавались взрывы.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже сообщил: "Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту!". 

И, пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы.

скозли мстяться за Херсон
12.11.2022 17:01 Ответить
В Києві теж була повітряна , тільки не так давно скінчилася 😠
12.11.2022 17:03 Ответить
ще ні..занадто швидко.
12.11.2022 17:03 Ответить
Ердоган говорит что ето Запад напал на расию
12.11.2022 17:09 Ответить
Як казав покойный Немцов..
путлер..он ******** чтоб вы знали...,а Валерия Новодворская сказала круче а 2007 году..., нападете на Украину...кровью умоетесь...
Валерия Ильинична оказалась Пророком,именно в 2007 году путлер выступил на Мюнхенской мирной конференции...,с угрозами против Грузии и Украины...,типа не пустим в НАТО...
12.11.2022 17:26 Ответить
Сначала сирена, потом несколько громких «хлопков» в небе, над головой. Уже определяешь по звуку, где «прилёт», а где работа ПВО.
12.11.2022 18:31 Ответить
Можна припустити ,,хлопки,, від питард , але коли ,,хлопки,, гучні , то це вже вибухи...
12.11.2022 22:13 Ответить
 
 