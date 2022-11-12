В Запорожье раздаются взрывы: Работали силы ПВО (обновлено)

В Запорожье сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Во время воздушной тревоги в городе раздавались взрывы.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже сообщил: "Где-то полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту!".

И, пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы.

Смотрите: ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры. ФОТОрепортаж