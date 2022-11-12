Україна сяде за стіл переговорів, коли будуть виконані наші умови, - Арахамія

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив умови перемовин з Росією, і Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли вони будуть виконані.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Наш Президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з Росією. Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться", - наголосив Арахамія.

Він нагадав, що багато розмов щодо переговорів з РФ точилося до звільнення Херсона. Деякі публікації в ЗМІ з цього приводу мали скептичний характер.

"Впевнений, після успіхів на півдні вони уже неактуальні", - зауважив парламентарій.

Арахамія наголосив, що позиція Києва залишається незмінною: "Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані".

Разом з тим, в ефірі телемарафону в суботу він заявив, відповідаючи на питання, коли можна буде говорити про переговори з РФ: "Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати.

Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".

Арахамія також висловив думку, що Росія зараз знову піднімає питання про переговори, оскільки потребує часу, "щоб перезарядитись".

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", - підкреслив він.