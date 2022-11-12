Україна сяде за стіл переговорів, коли будуть виконані наші умови, - Арахамія
Президент Володимир Зеленський чітко окреслив умови перемовин з Росією, і Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли вони будуть виконані.
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Наш Президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з Росією. Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться", - наголосив Арахамія.
Він нагадав, що багато розмов щодо переговорів з РФ точилося до звільнення Херсона. Деякі публікації в ЗМІ з цього приводу мали скептичний характер.
"Впевнений, після успіхів на півдні вони уже неактуальні", - зауважив парламентарій.
Арахамія наголосив, що позиція Києва залишається незмінною: "Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані".
Разом з тим, в ефірі телемарафону в суботу він заявив, відповідаючи на питання, коли можна буде говорити про переговори з РФ: "Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати.
Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".
Арахамія також висловив думку, що Росія зараз знову піднімає питання про переговори, оскільки потребує часу, "щоб перезарядитись".
"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", - підкреслив він.
Международной политикой- МИД Украины. Кулеба - профессионал и это делать умеет.
Арахами « по основной профессии»- диск-жокей. Наверно (?) он это умеет. Хотя, я бы на его дискотеку не пошёл.
«Руководить» (фракцией «Слуга Народа») он начал только после выборов 2019.
Он не имеет образования (не учился) для этого, и тем более для работы на международном уровне.
Его нельзя назвать «лидером общественного мнения». Он крайне не популярен в народе.
Западные политики в таких случаях уходят в отставку.
Арахамия Не имеет перспективы в украинском обществестве.
Он уже отработанный материал.
Та ти шо, от хто б міг подумати?
......це той Арахамія, що стучав в СБУ на "проплачєних вєтєранов", які на акціях "Ні капітуляції" протестували проти "розведень військ", якщо хто забув.
Тоді Давід чомусь не був проти, щоб окупант мав можливість "посилювати свої позиції" - і це ще належить роз'яснити в свій час.
А пролізти в "ми" тепер буде багато бажаючих, це тепер вигідно, не те що в часи "плохо одєтой войовничої меншості".
..................
Щоб стати "МИ", товаріщ Арахамія, таким як ти треба як мінімум до ЗСУ вступити, бо того, що "ВИ" натворили, одним піздєжом не виправити.
тим паче вони нюхом чують що треба казати в дану мить...
(а перевзуваються в повітрі вони взагалі миттєво))))
Але ця мавпа всеодно свого часу сяде у вольєр!
Чому не після успіхів на сході переговори не актуальні? Про що говорили в проміжок часу між Балаклея-Херсон»?
Так добре було, коли ні це створіння, ні безумна не з'являлися в новинах - стидно було лише за найвеличнішого. Зараз трешу дадастся... Піариться будуть усі непричетні, а нагороди роздавати непричасним. Кошовому і Пікалову, напевно, ще по медальці випишуть... Тимошенку, Подоляку - по ордену, Арестовичу - подяку ("нє аправдал"), "катлєті-мітболу" - грошима, дєрьмак, мабуть, вже Герой...
всі інші розумники-звиздоболи ідуть нах....
жабку варять повільно?
"Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц".
https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР
Все пункты «слабые».
» Все не так, ребята» (Высоцкий).
Путинскую россию Надо добивать.
Сейчас, сильно и до конца.
Все остальное это не Победа Украины, а временное «перемирие»
Раджу послухати Т.Черновола https://www.youtube.com/watch?v=RubROvDeIwg Перемовини . Роль Зеленского... задача Запада