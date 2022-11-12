УКР
Україна сяде за стіл переговорів, коли будуть виконані наші умови, - Арахамія

арахамія

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив умови перемовин з Росією, і Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли вони будуть виконані.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Наш Президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з Росією. Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться", - наголосив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Час і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України, - Блінкен

Він нагадав, що багато розмов щодо переговорів з РФ точилося до звільнення Херсона. Деякі публікації в ЗМІ з цього приводу мали скептичний характер.

"Впевнений, після успіхів на півдні вони уже неактуальні", - зауважив парламентарій.

Арахамія наголосив, що позиція Києва залишається незмінною: "Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані".

Разом з тим, в ефірі телемарафону в суботу він заявив, відповідаючи на питання, коли можна буде говорити про переговори з РФ: "Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати.

Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".

Арахамія також висловив думку, що Росія зараз знову піднімає питання про переговори, оскільки потребує часу, "щоб перезарядитись".

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", - підкреслив він.

Топ коментарі
+67
Уберите эту проворовавшуюся говорящую мартышку дедушки Бени.
показати весь коментар
12.11.2022 22:52 Відповісти
+30
русскіє лєжат
показати весь коментар
12.11.2022 22:54 Відповісти
+27
вся біда в тому, що вони можуть сьогодні одне казати а завтра інше...і ще звинувачувати тих, хто їм це тикне це в ніс у тому, що або вирвали з контексту або взагалі не так зрозуміли....
тим паче вони нюхом чують що треба казати в дану мить...
(а перевзуваються в повітрі вони взагалі миттєво))))
показати весь коментар
12.11.2022 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уберите эту проворовавшуюся говорящую мартышку дедушки Бени.
показати весь коментар
12.11.2022 22:52 Відповісти
дайте їй банана і пащеці крокодила...
показати весь коментар
12.11.2022 23:05 Відповісти
Каждый должен заниматься своим делом.

Международной политикой- МИД Украины. Кулеба - профессионал и это делать умеет.

Арахами « по основной профессии»- диск-жокей. Наверно (?) он это умеет. Хотя, я бы на его дискотеку не пошёл.

«Руководить» (фракцией «Слуга Народа») он начал только после выборов 2019.
Он не имеет образования (не учился) для этого, и тем более для работы на международном уровне.

Его нельзя назвать «лидером общественного мнения». Он крайне не популярен в народе.

Западные политики в таких случаях уходят в отставку.

Арахамия Не имеет перспективы в украинском обществестве.

Он уже отработанный материал.
показати весь коментар
13.11.2022 00:56 Відповісти
но при этом зеля вцепился в них как в ермака и татарова, видимо хорошо платили на корпоративах
показати весь коментар
13.11.2022 08:49 Відповісти
этот гибон реально ******.
показати весь коментар
13.11.2022 11:00 Відповісти
Ну от, ще один архістратіг, Арахамія нарешті розгадав наміри ворога: "Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми (!) не будемо давати їм такого часу".

Та ти шо, от хто б міг подумати?

......це той Арахамія, що стучав в СБУ на "проплачєних вєтєранов", які на акціях "Ні капітуляції" протестували проти "розведень військ", якщо хто забув.

Тоді Давід чомусь не був проти, щоб окупант мав можливість "посилювати свої позиції" - і це ще належить роз'яснити в свій час.

А пролізти в "ми" тепер буде багато бажаючих, це тепер вигідно, не те що в часи "плохо одєтой войовничої меншості".

..................

Щоб стати "МИ", товаріщ Арахамія, таким як ти треба як мінімум до ЗСУ вступити, бо того, що "ВИ" натворили, одним піздєжом не виправити.
показати весь коментар
13.11.2022 11:37 Відповісти
А ты там каким боком?
показати весь коментар
12.11.2022 22:52 Відповісти
Не дуже люблю цього гаврика, але спіч правильний
показати весь коментар
12.11.2022 22:53 Відповісти
та гаварить правильно они научились...
показати весь коментар
12.11.2022 22:55 Відповісти
А мені подобається цей фінт, вони своїм популізмом якраз грають на руку всьому українському народові, бо коли навіть ці люди повторюють про переговори тільки після вимог, а вимоги виведення ітп., то люди не підуть на жодні домовленності
показати весь коментар
12.11.2022 23:00 Відповісти
вся біда в тому, що вони можуть сьогодні одне казати а завтра інше...і ще звинувачувати тих, хто їм це тикне це в ніс у тому, що або вирвали з контексту або взагалі не так зрозуміли....
тим паче вони нюхом чують що треба казати в дану мить...
(а перевзуваються в повітрі вони взагалі миттєво))))
показати весь коментар
12.11.2022 23:06 Відповісти
навіть дресирована мавпа може говорити правильні речі коли хоче жити!
Але ця мавпа всеодно свого часу сяде у вольєр!
показати весь коментар
12.11.2022 23:02 Відповісти
Де його взяли туди і помістять!
показати весь коментар
13.11.2022 08:55 Відповісти
Та ви що?! Наша вимога Крим, якщо ***** погодиться, яку дипломатичну «перемогу» він продемонструє електорату? Яким чином вибори в США до переговорів, якщо ми маємо двопартійну підтримку, а Трамп вірогідно вибуває з перегонів після виборів 08.11.22, і вірогідний кандидат від республіканців Дасантіс? Крім того громадяни США переважною більшістю підтримують надання допомоги Україні і будь який кандидат буде «йти за ними» у цьому питанн.
Чому не після успіхів на сході переговори не актуальні? Про що говорили в проміжок часу між Балаклея-Херсон»?
показати весь коментар
12.11.2022 23:28 Відповісти
от же ж бл! витягли й цього чумохода під звільнення херсона ((.
показати весь коментар
12.11.2022 22:54 Відповісти
русскіє лєжат
показати весь коментар
12.11.2022 22:54 Відповісти
а чего у него одна нога короче другой?
показати весь коментар
12.11.2022 23:00 Відповісти
другої ноги як і голови в нього не було
показати весь коментар
12.11.2022 23:07 Відповісти
та голови зрозуміло що не було, але ж другий чобіт є, тож і нога має бути))
показати весь коментар
12.11.2022 23:10 Відповісти
то чобіт - запаска. на весь взвод. орок зветься технічна допомога.
показати весь коментар
12.11.2022 23:12 Відповісти
Тут більше по" дєду- воєвалому Твардовському" підходить назва:"... І ету пушку вмєстє с орковскім расчотом ми вмяли в рихлий херсонскій чернозьом".
показати весь коментар
13.11.2022 00:12 Відповісти
Покращений варіант, для економії місця в чорному пакеті. )
показати весь коментар
13.11.2022 02:27 Відповісти
цыплёнок табака, бл..
показати весь коментар
13.11.2022 00:30 Відповісти
Наївся і спить
показати весь коментар
13.11.2022 08:06 Відповісти
2 колеса від білоі лади-каліки...
показати весь коментар
13.11.2022 10:12 Відповісти
Арахніді краще торгувати *********** на базарі, а не керувати чужою йому Україною
показати весь коментар
12.11.2022 22:56 Відповісти
Арахнідії краще займатися зняттям санкцій з руSSкіх Злодіїв абрамовича та фрідмана....
показати весь коментар
12.11.2022 23:07 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 22:56 Відповісти
Наша перша умова - щоб маша захарова помила голову.
показати весь коментар
12.11.2022 22:59 Відповісти
zeленському чи арахамii?
показати весь коментар
12.11.2022 23:04 Відповісти
Боже, який фашизм!
показати весь коментар
12.11.2022 23:11 Відповісти
Це вже занадто! Ви ще скажіть щоб Дмітрий Анатольєвічь пити кинув
показати весь коментар
13.11.2022 08:04 Відповісти
Сховайте кудись цю погану обезьяну, це якась тупа , крадіввлива огідна тварина
показати весь коментар
12.11.2022 23:00 Відповісти
О, мавпочка вилізла? Де воно було?
Так добре було, коли ні це створіння, ні безумна не з'являлися в новинах - стидно було лише за найвеличнішого. Зараз трешу дадастся... Піариться будуть усі непричетні, а нагороди роздавати непричасним. Кошовому і Пікалову, напевно, ще по медальці випишуть... Тимошенку, Подоляку - по ордену, Арестовичу - подяку ("нє аправдал"), "катлєті-мітболу" - грошима, дєрьмак, мабуть, вже Герой...
показати весь коментар
12.11.2022 23:00 Відповісти
Коли вже всю цю сволоту зелену зачистять?!
показати весь коментар
13.11.2022 07:16 Відповісти
Не "наіжджайте" на Пікалова; він навіть одного разу на передачі Антіна Мухарського замаячив.
показати весь коментар
13.11.2022 10:21 Відповісти
умови буде ставить ЗСУ !!!! і лише ЗСУ !!!
всі інші розумники-звиздоболи ідуть нах....
показати весь коментар
12.11.2022 23:00 Відповісти
"Ніяких перемовин з ворогом", "Україна сяде за стіл переговорів, коли будуть виконані наші умови"
жабку варять повільно?
показати весь коментар
12.11.2022 23:01 Відповісти
Ваш президент, чи президент України мавпуне?
показати весь коментар
12.11.2022 23:03 Відповісти
а тока недавно говорили пока куйло не уйдет... пболы
показати весь коментар
12.11.2022 23:03 Відповісти
давно с этой жердочки ничего не кукарекало
показати весь коментар
12.11.2022 23:05 Відповісти
про які вибори в ***** він свистить? хто там обирає, як?
показати весь коментар
12.11.2022 23:06 Відповісти
Хто перед вторгненням рф призначив на ключові посади агентів фССб??
показати весь коментар
12.11.2022 23:10 Відповісти
Виповзло, щоб бува не забули!
показати весь коментар
12.11.2022 23:11 Відповісти
Прикро, такий самець-красень, що наповнений знаннями про породи корабельних сосен, а всі зверху ображають... АСТАНАВИТЕСЬ!
показати весь коментар
12.11.2022 23:12 Відповісти
Тут вирішують українці, а не ....
показати весь коментар
12.11.2022 23:15 Відповісти
А как его грели в 14 и 15. Даже орден "За заслуги» 3 степени вручили, самый главный наградил.
показати весь коментар
12.11.2022 23:25 Відповісти
Умови ваші кому? Цей ще весною бігав по військам, та закидував ідею, що потрібно "узаконити" успіхи ЗСУ. Договір з Кацапією. Коли послали, та натякнули. Ця ідея якось потухла. Ще й дякуючи Джонсону.
показати весь коментар
12.11.2022 23:27 Відповісти
Заткніть цю падаль!
показати весь коментар
12.11.2022 23:30 Відповісти
А какое имеет отношение к переговорам сочинская обезьяна?
показати весь коментар
12.11.2022 23:36 Відповісти
Коли вже наші електоральні цикли знесуть цю абрахамію? Головний оборонець і переговорник-миротворець краіни, в окопи його!
показати весь коментар
12.11.2022 23:36 Відповісти
А цей вже бачить себе головним переговорником. Чекає на Абрамовича мабуть.
показати весь коментар
12.11.2022 23:48 Відповісти
уберите это абхазского козлолюба трахамонию...
показати весь коментар
12.11.2022 23:51 Відповісти
Цікаво, чи тому арачмонії запитання хтось задавав про переговори? Пора вже військовим наводити лад в Державі і позатикати пельки оцим недолугим зебовкалам!
показати весь коментар
13.11.2022 00:01 Відповісти
О, вилізло🙉
показати весь коментар
13.11.2022 00:02 Відповісти
Мавпа, рота відкрила, на Сочі бананими торговути, коли вже йому дадуть під хвіст, зрадники гнил
показати весь коментар
13.11.2022 00:21 Відповісти
who let the monkey out?
показати весь коментар
13.11.2022 00:27 Відповісти
Гніда арахамія з Великої літери.
показати весь коментар
13.11.2022 00:33 Відповісти
Це мабуть арахамія послав ******* таке «предложения мира».

"Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.

Приднестровье переходит под контроль Молдовы.

Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц".

https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР
показати весь коментар
13.11.2022 00:47 Відповісти
Это хреновые «предложения мира».
Все пункты «слабые».

» Все не так, ребята» (Высоцкий).

Путинскую россию Надо добивать.
Сейчас, сильно и до конца.

Все остальное это не Победа Украины, а временное «перемирие»
показати весь коментар
13.11.2022 01:03 Відповісти
Якщо це правда, то така пропозиція не тільки неприйнятна, а й небезпечна. Вона з'явилась після заяви преЗедента, що переговори з ****** неможливі. І це насторожує, бо нам говорять одне, а таємно обговорюють зовсім інше.
показати весь коментар
13.11.2022 01:40 Відповісти
Він з дерьмаком як заядлі картярі робили ставку на клінічного ідіота. Але америкоси віднеслись похабно до них і ..... Шеф усьо пропало. І знову затягнув свою блудливу пісеньку. Памятаєте, була хохма, коли лапті для зустрічі з МАГАТЕ в Енергодарі організували делегатів від Росатома. І головою призначили бувшого директора Сухумського мавпятника, батьківщини Агрохімії. Сміху було вдосталь.
показати весь коментар
13.11.2022 01:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NYgM0uoEhSI .. у меня есть ответ: Зеленский готов говорить с ОДНИМ ИЗ ОРКОВ
показати весь коментар
13.11.2022 01:13 Відповісти
Це вирішувати українським військовим, а не ****** з СН.
показати весь коментар
13.11.2022 01:19 Відповісти
Знову виповзла ця абхазька мак*ка. Стільки часу не було його чути - а тепер виповз і вдає з себе розумного.
показати весь коментар
13.11.2022 01:22 Відповісти
Після визволення Херсона не актуальні, а до визволення виходить були актуальні. Те, що для зешобли було актуальним до 24го лютого, вже до 1го березня народ і ЗСУ зробили неактуальним.
показати весь коментар
13.11.2022 01:37 Відповісти
Що ця мавпа верзе? Які "дієві гарантії, що це не повториться" від рашистів можуть бути?
показати весь коментар
13.11.2022 03:46 Відповісти
Хто за що, а ця гидота за перемови... Жодної довіри цьому "перемовнику" нема
показати весь коментар
13.11.2022 05:17 Відповісти
Які були умови Арахамії усі пом'ятають ! Чи то були умовиЗелі ?
показати весь коментар
13.11.2022 08:32 Відповісти
Хламідія,ти писок свій паскудний закрий,прополощи і йди *****.
показати весь коментар
13.11.2022 09:49 Відповісти
А ще було б добре, якщо воно сяде ще раніше. За грати
показати весь коментар
13.11.2022 09:58 Відповісти
Брехун гірше Скабеєвої та Соловйова.
показати весь коментар
13.11.2022 10:07 Відповісти
Клоуни, коли ж до вас дійде, що йдучи на переговори з ворогом маючи окуповані ними території, це капітуляція, а не умови цирку.
показати весь коментар
13.11.2022 10:13 Відповісти
Навіть після перемоги не можна сідати за один стіл з цими терористами і злочинцями. Єдині перемовини з ними може вести це міжнародний трибунал
показати весь коментар
13.11.2022 11:39 Відповісти
До речі наказ про заборону перемовин бубочка видав, а от наказ, де прописані повноваження укрїанської переговорної группи на чолі з агрохімією не скасовано . Вірогідно, не офіційно перемовини продовжуються, щоразу влада запускає в новинах про вирвані з контексту висловлювання західних політиків про необхідність перемовин, що спростовуться потім заявами цих самих політиків і не тому, що вони дають "задню" , а тому, що вони знають про брехні зеленої влади.
Раджу послухати Т.Черновола https://www.youtube.com/watch?v=RubROvDeIwg Перемовини . Роль Зеленского... задача Запада
показати весь коментар
13.11.2022 11:21 Відповісти
Неофіційні перемовини за спиною українського народу та союзників - це державна зрада і колабораціонізм з агресором
показати весь коментар
13.11.2022 11:42 Відповісти
 
 