На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів і ворожу техніку, - ОК "Південь"

Минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил противника у відповідь на атаки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 солдатів і 3 військові автівки. Решта втрат РФ дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

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