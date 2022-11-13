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На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів і ворожу техніку, - ОК "Південь"

танк,знищення

Минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил противника у відповідь на атаки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.

Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 солдатів і 3 військові автівки. Решта втрат РФ дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Також читайте: За тиждень морські піхотинці знищили близько 200 окупантів, 16 танків та 4 БПЛА - ВМС ЗСУ

Автор: 

армія рф (17698) знищення (7460) ЗСУ (7637)


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Кацапську наволоч потрібно безжалісно вбивати на нашій землі 😡
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13.11.2022 07:42 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов

Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов

Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме

ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.

А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.

БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.

А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.

Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.

КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.

На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.

Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.

Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.

Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.

Ну а походу получали от украинцев пиз….й.

«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.

Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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13.11.2022 09:39 Відповісти
 
 