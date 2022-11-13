На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів і ворожу техніку, - ОК "Південь"
Минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по районах розгортання сил противника у відповідь на атаки ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі.
Обійшлося без постраждалих та втрат.
У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.
Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.
"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 солдатів і 3 військові автівки. Решта втрат РФ дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".
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Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.