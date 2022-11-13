Символ майстерності українців: Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. ВIДЕО
У визволеній від окупантів Чорнобаївці купа розбитої українськими захисниками військової техніки росіян.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. Аеродром Чорнобаївка став базою російських окупантів під Херсоном і зазнавав багаторазових ракетних ударів ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Юрій Бутусов зазначає, що саме тут був ударом ракет HIMARS був знищений у повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, убитий комдив.
"Це місце стало й одним із відомих місць війни – як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій базі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять способи громити та перемагати російських окупантів", - написав журналіст.
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більш того, якщо буде вибір між військовими і цивільними - стрельнуть туди де жінки і діти
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
Розслаблятися ніколи.
Інформація по Другій Світовій тут не фігурує.
Порівнювати допомогу для ссср тоді і для України тепер не можна в принципі. Поки що.
...А от цікаво, де тепер кацапи влаштують собі новий портал до пекла, аналогічний чорнобаївському?
Достатньо подивитись на супутникові знімки щоб побачити як все відрізняється.
Лишилось пару одиниць яких напевно не встигли до того як почали працювати по мостах із Хімарсів.
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM Росіяни дуже добре вміють замітати сліди і ось як воно виглядало зразу після одного з прильотів - можете порівняти
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM тут