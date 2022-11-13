Символ майстерності українців: Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. ВIДЕО

У визволеній від окупантів Чорнобаївці купа розбитої українськими захисниками військової техніки росіян.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. Аеродром Чорнобаївка став базою російських окупантів під Херсоном і зазнавав багаторазових ракетних ударів ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Юрій Бутусов зазначає, що саме тут був ударом ракет HIMARS був знищений у повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, убитий комдив.

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"Це місце стало й одним із відомих місць війни – як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій базі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять способи громити та перемагати російських окупантів", - написав журналіст.