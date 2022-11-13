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Новини Війна
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Символ майстерності українців: Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. ВIДЕО

У визволеній від окупантів Чорнобаївці купа розбитої українськими захисниками військової техніки росіян.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. Аеродром Чорнобаївка став базою російських окупантів під Херсоном і зазнавав багаторазових ракетних ударів ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Юрій Бутусов зазначає, що саме тут був ударом ракет HIMARS був знищений у повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, убитий комдив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгромлений штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян у визволеній Чорнобаївці. ВIДЕО

"Це місце стало й одним із відомих місць війни – як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій базі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять способи громити та перемагати російських окупантів", - написав журналіст.

армія рф (17698) техніка (1845) Бутусов Юрій (3612) Чорнобаївка (81)


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Топ коментарі
+45
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13.11.2022 14:06
+32
кацапи вже більше за 80 років не воювали проти іншої регулярної армії! так, постріляти в дикунів або в безбройних цивільних - в цьому россійській армії немає рівних!
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
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13.11.2022 14:04
+24
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13.11.2022 14:07
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А також тупості кацапів
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13.11.2022 13:59 Відповісти
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13.11.2022 14:07 Відповісти
якщо на московії залишиться один танк і два снаряди до нього вони стрельнуть в нашу сторону, запамятайте це, в нашу сторону, похер куди і по кому.
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13.11.2022 17:31 Відповісти
це аксіома...
більш того, якщо буде вибір між військовими і цивільними - стрельнуть туди де жінки і діти
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13.11.2022 17:39 Відповісти
Бухахахаа! Что, русачкі, нє смєшно? Ета рассссиия! (С)
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13.11.2022 14:03 Відповісти
кацапи вже більше за 80 років не воювали проти іншої регулярної армії! так, постріляти в дикунів або в безбройних цивільних - в цьому россійській армії немає рівних!
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
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13.11.2022 14:04 Відповісти
А до того українці тисячу років воювали проти усіляких зайд.
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13.11.2022 14:11 Відповісти
так, в науковій літературі ця місцевість називається "криваві землі", саме через постійні війни
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13.11.2022 14:14 Відповісти
Дике поле ще
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13.11.2022 14:43 Відповісти
Кацапи вже майже 4 століття не воювали без українців. Українці вперше за цей час повністю по інший бік барикад.
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13.11.2022 23:45 Відповісти
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13.11.2022 14:06 Відповісти
хахахахахаха який вдалий малюнок
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13.11.2022 15:02 Відповісти
Кацапи упороті - танки роблять у три зміни на своїх підприємствах, як і ракети.
Розслаблятися ніколи.
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13.11.2022 14:06 Відповісти
Ага, реставрируют Т-62
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13.11.2022 14:11 Відповісти
Дані з 2 Світової часів ленд-лізу до сьогодення не мають ніякого стосунку. Тепер ленд-ліз для України, а санкції *********.
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13.11.2022 14:30 Відповісти
Лен ліз як би то сказати на повну не працює, є військова допомога від Європи і США, як вибори пройдуть інша справа, має надію Лен ліз буде у повному обсязі. Тим часом кацапи не сидять склавши руку, а роблять зброю у три зміни, для них це святе.
Інформація по Другій Світовій тут не фігурує.
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13.11.2022 14:44 Відповісти
Что такое по вашему, Ленд Лиз в полном обьеме?
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13.11.2022 16:51 Відповісти
Це Паша коли він працює, зараз Ленд ліз не працює.
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13.11.2022 16:59 Відповісти
Я задал конкретный вопрос... Что такое ленд лиз, в вашем понимании? Чем он будет отличатся от той помощи, что есть сейчас? я даже не спрашиваю, что вы знаете о прошлом ленд лизе, так как прекрасно знаю, что НИЧЕГО))) И тем более, вы не знаете, что хотелки не всегда совпадают с возможностями)
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13.11.2022 17:53 Відповісти
В кацапів військові заводи ніхто не зупиняв, менше вуха розвішуй від Дристовича.
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13.11.2022 14:23 Відповісти
Ты тут кремлевские нарративы не распыляй, кацарукие гвозди и подшипники сделать не могут, а ты тут чешешь про три смены, пошел за кораблем!!!
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13.11.2022 15:52 Відповісти
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13.11.2022 14:07 Відповісти
Та все повивозили до Криму, там треба познiмати.
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13.11.2022 14:09 Відповісти
Так все же,благодаря кому была выиграна вторая мировая,благодаря трусливым кацапам либо же благодаря украинцам и другим народам СССР?
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13.11.2022 14:13 Відповісти
благодаря американській допомозі та допомозі союзників.
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13.11.2022 14:23 Відповісти
Без цієї допомоги, в кінці кінців, виграли би можливо. Та хрін би закінчили війну в сорок п'ятому
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13.11.2022 14:46 Відповісти
ні, німці захопили досить багато зброї і обладнання заводів. Було трохи промисловості на Уралі. А в Сибіру заводи з'явились завдяки американцям. Москалі отримували не просто допомогу, а цілі заводи, які збирали під керівництвом спеців із США. Мене особливо вразили злітні полоси з металевих плит аби не втрачати час на бетонування аеродромів. А стільки допомоги не дійшло, бо німці топили транспорти підводками.
Порівнювати допомогу для ссср тоді і для України тепер не можна в принципі. Поки що.
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13.11.2022 19:54 Відповісти
Наприклад, в Т34, із радяньського, був в основному, екіпаж. Ну і ще може який дріб'язок
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13.11.2022 20:53 Відповісти
Не з плит а з металевих решітчастих сіток, куди утрамбовувались або щебінь або бита цегла.
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13.11.2022 23:02 Відповісти
сумніваюсь, що Ви особисто бачили ту сітку і те трамбування. І про який аеродром ми говоримо? я про той, що в Полтавській області.
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14.11.2022 15:41 Відповісти
Американские Кобры тогда были еще не безпилотные,также как и Студебеккер.
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13.11.2022 14:53 Відповісти
Мустанги тоже не беспилотные. Также как и Шерманы.
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13.11.2022 15:40 Відповісти
В сорок первом немцы повернули с Москвы на Киев. Тем кацапы и спаслись.
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13.11.2022 15:37 Відповісти
Хм-м-м... Я сказав би, що Чорнобаївка - більше символ ядерного кацапського ідіотизму.
...А от цікаво, де тепер кацапи влаштують собі новий портал до пекла, аналогічний чорнобаївському?
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13.11.2022 14:20 Відповісти
Чаплинка.
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13.11.2022 14:21 Відповісти
Джанкой
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13.11.2022 18:53 Відповісти
Сєвастопаль
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13.11.2022 21:14 Відповісти
Юре свойственно преувеличивать - " ... Чорнобаївка усіяна ..." Но и эти, несколько единиц орковской утилизированной техники, радуют глаз.
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13.11.2022 14:22 Відповісти
Не все показали
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13.11.2022 14:47 Відповісти
Як ти міркуєш, ординці позабирали ту техніку яку можливо відремонтувати?
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13.11.2022 15:02 Відповісти
думаю що ні, не до цього їм було, вони грабували та з награбованою біжутерією, як найскоріше, драпали на лівий берег ...
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13.11.2022 22:21 Відповісти
Всю техніку давно вивезли.

Достатньо подивитись на супутникові знімки щоб побачити як все відрізняється.

Лишилось пару одиниць яких напевно не встигли до того як почали працювати по мостах із Хімарсів.
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13.11.2022 16:56 Відповісти
Будуть металургійні заводи плавити той металобрухт. Роботи не початий край.
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13.11.2022 14:26 Відповісти
З Маріуполя кацапи вкрали готового листового прокату в рази більше, ніж важить вся та їхня ржава бронетехніка ((
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13.11.2022 18:55 Відповісти
главное чтобы по нас также теперь не прилетало. Помним как наше командование упорно размещало людей в казармах. Одумались после 10-го прилета...
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13.11.2022 14:30 Відповісти
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13.11.2022 14:46 Відповісти
Цікаво, чому до Таврійська. Логічніше було б їх перти прямо на Крим
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13.11.2022 14:50 Відповісти
Только арестоголовые верят что русские каждый раз свозили технику в одно и тоже место,свозили но уже уничтоженную,а всу тратили боекомплект которого и так мало, хватит недооценивать врага!
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13.11.2022 14:50 Відповісти
де ж залишки розбитих 30 ворожих гелікоптерів?
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13.11.2022 15:06 Відповісти
Покрали.
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13.11.2022 15:20 Відповісти
Їх вивозили ще тоді в перші дні. Навіть відео було.
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13.11.2022 16:57 Відповісти
фуфло !!! я думал там в ТРИ этажа хлама будет !!!(((( мы тоже хорошо пи....ть умеем !!!(((
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13.11.2022 15:21 Відповісти
Рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM Росіяни дуже добре вміють замітати сліди і ось як воно виглядало зразу після одного з прильотів - можете порівняти
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13.11.2022 16:58 Відповісти
Индюк думал, в суп попал) Вы бы еще видео лет через 10 снятое посмотрели и сделали выводы) Вы сколько вертолетов увидели на этом видео?) А еще вчера они там были, один из них целый)
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13.11.2022 16:59 Відповісти
Ха! Ви думали, що місцеві ромале так-во стояли б і дивились на то?
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13.11.2022 20:45 Відповісти
Можливо деякі довбні не бачили відео яке ординці знімали після удару ЗСУ, то подивіться.
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM тут
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13.11.2022 15:27 Відповісти
Буряты закончили съёмку многосерийного сериала "Чернобаевка". Сейчас снят эпилог.
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13.11.2022 17:05 Відповісти
Германарих гот , не льстите Совка, без Америки и Англии, Совок до сих пор , стоял бы возле Сралинграда. Ленд Лиз ,это и самолёты и танки и орудийные стволы . До 42-го года Совок, и башни та толком не мог делать для гробов 34-х , Англичане им станок подарили для изготовления зубчатых колёс большого диаметра . А до этого башни все время клинило За еду я вообще молчу .
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13.11.2022 17:07 Відповісти
тільки 15 млн пар черевиків ( америкоси чобіт, брезентових, не випускали).
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13.11.2022 23:07 Відповісти
може від совка або кацапії дочекались подяки за перемогу американською, англійською зброєю і ресурсами????
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14.11.2022 00:14 Відповісти
Сериал ,,Чернобаевка,, кончился ,на последнем 12 сезоне.
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13.11.2022 17:43 Відповісти
Сорі, але нічого такого екстраординарного, про що постійно вєщал Арестович, я не побачив. В більшості, просто розукомплектована техніка.
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13.11.2022 20:42 Відповісти
Я постійно дивуюсь останнім часом, скільки людей слухали цього дрища!
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13.11.2022 21:19 Відповісти
Він у 2018 точно передбачив війну у 2022, її перебіг і результати. Тому така довіра.
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14.11.2022 15:36 Відповісти
В Україні руzький ведмідь всрався по самі не балуй і з цього гівна уже ніколи не вилізе...
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14.11.2022 07:57 Відповісти
 
 