Символ мастерства украинцев: Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. ВИДЕО

В освобожденной от оккупантов Чернобаевке куча разбитой украинскими защитниками военной техники россиян.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины", - говорится в сообщении.

Юрий Бутусов отмечает, что именно здесь ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив.

Также смотрите: Разгромлен штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

"Это место стало и одним из известных мест войны - как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - написал журналист.