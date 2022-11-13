РУС
Символ мастерства украинцев: Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. ВИДЕО

В освобожденной от оккупантов Чернобаевке куча разбитой украинскими защитниками военной техники россиян.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины", - говорится в сообщении.

Юрий Бутусов отмечает, что именно здесь ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив.

Также смотрите: Разгромлен штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

"Это место стало и одним из известных мест войны - как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - написал журналист. 

13.11.2022 14:06 Ответить
кацапи вже більше за 80 років не воювали проти іншої регулярної армії! так, постріляти в дикунів або в безбройних цивільних - в цьому россійській армії немає рівних!
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
13.11.2022 14:04 Ответить
+24
13.11.2022 14:07 Ответить
А також тупості кацапів
13.11.2022 13:59 Ответить
13.11.2022 14:07 Ответить
якщо на московії залишиться один танк і два снаряди до нього вони стрельнуть в нашу сторону, запамятайте це, в нашу сторону, похер куди і по кому.
13.11.2022 17:31 Ответить
це аксіома...
більш того, якщо буде вибір між військовими і цивільними - стрельнуть туди де жінки і діти
13.11.2022 17:39 Ответить
Бухахахаа! Что, русачкі, нє смєшно? Ета рассссиия! (С)
13.11.2022 14:03 Ответить
кацапи вже більше за 80 років не воювали проти іншої регулярної армії! так, постріляти в дикунів або в безбройних цивільних - в цьому россійській армії немає рівних!
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
13.11.2022 14:04 Ответить
А до того українці тисячу років воювали проти усіляких зайд.
13.11.2022 14:11 Ответить
так, в науковій літературі ця місцевість називається "криваві землі", саме через постійні війни
13.11.2022 14:14 Ответить
Дике поле ще
13.11.2022 14:43 Ответить
Кацапи вже майже 4 століття не воювали без українців. Українці вперше за цей час повністю по інший бік барикад.
13.11.2022 23:45 Ответить
13.11.2022 14:06 Ответить
хахахахахаха який вдалий малюнок
13.11.2022 15:02 Ответить
Кацапи упороті - танки роблять у три зміни на своїх підприємствах, як і ракети.
Розслаблятися ніколи.
13.11.2022 14:06 Ответить
Ага, реставрируют Т-62
13.11.2022 14:11 Ответить
Дані з 2 Світової часів ленд-лізу до сьогодення не мають ніякого стосунку. Тепер ленд-ліз для України, а санкції *********.
13.11.2022 14:30 Ответить
Лен ліз як би то сказати на повну не працює, є військова допомога від Європи і США, як вибори пройдуть інша справа, має надію Лен ліз буде у повному обсязі. Тим часом кацапи не сидять склавши руку, а роблять зброю у три зміни, для них це святе.
Інформація по Другій Світовій тут не фігурує.
13.11.2022 14:44 Ответить
Что такое по вашему, Ленд Лиз в полном обьеме?
показать весь комментарий
Це Паша коли він працює, зараз Ленд ліз не працює.
показать весь комментарий
Я задал конкретный вопрос... Что такое ленд лиз, в вашем понимании? Чем он будет отличатся от той помощи, что есть сейчас? я даже не спрашиваю, что вы знаете о прошлом ленд лизе, так как прекрасно знаю, что НИЧЕГО))) И тем более, вы не знаете, что хотелки не всегда совпадают с возможностями)
показать весь комментарий
В кацапів військові заводи ніхто не зупиняв, менше вуха розвішуй від Дристовича.
показать весь комментарий
Ты тут кремлевские нарративы не распыляй, кацарукие гвозди и подшипники сделать не могут, а ты тут чешешь про три смены, пошел за кораблем!!!
13.11.2022 15:52 Ответить
13.11.2022 14:07 Ответить
Та все повивозили до Криму, там треба познiмати.
показать весь комментарий
Так все же,благодаря кому была выиграна вторая мировая,благодаря трусливым кацапам либо же благодаря украинцам и другим народам СССР?
показать весь комментарий
благодаря американській допомозі та допомозі союзників.
показать весь комментарий
Без цієї допомоги, в кінці кінців, виграли би можливо. Та хрін би закінчили війну в сорок п'ятому
показать весь комментарий
ні, німці захопили досить багато зброї і обладнання заводів. Було трохи промисловості на Уралі. А в Сибіру заводи з'явились завдяки американцям. Москалі отримували не просто допомогу, а цілі заводи, які збирали під керівництвом спеців із США. Мене особливо вразили злітні полоси з металевих плит аби не втрачати час на бетонування аеродромів. А стільки допомоги не дійшло, бо німці топили транспорти підводками.
Порівнювати допомогу для ссср тоді і для України тепер не можна в принципі. Поки що.
показать весь комментарий
Наприклад, в Т34, із радяньського, був в основному, екіпаж. Ну і ще може який дріб'язок
показать весь комментарий
Не з плит а з металевих решітчастих сіток, куди утрамбовувались або щебінь або бита цегла.
показать весь комментарий
сумніваюсь, що Ви особисто бачили ту сітку і те трамбування. І про який аеродром ми говоримо? я про той, що в Полтавській області.
показать весь комментарий
Американские Кобры тогда были еще не безпилотные,также как и Студебеккер.
показать весь комментарий
Мустанги тоже не беспилотные. Также как и Шерманы.
показать весь комментарий
В сорок первом немцы повернули с Москвы на Киев. Тем кацапы и спаслись.
показать весь комментарий
Хм-м-м... Я сказав би, що Чорнобаївка - більше символ ядерного кацапського ідіотизму.
...А от цікаво, де тепер кацапи влаштують собі новий портал до пекла, аналогічний чорнобаївському?
показать весь комментарий
Чаплинка.
показать весь комментарий
Джанкой
показать весь комментарий
Сєвастопаль
показать весь комментарий
Юре свойственно преувеличивать - " ... Чорнобаївка усіяна ..." Но и эти, несколько единиц орковской утилизированной техники, радуют глаз.
показать весь комментарий
Не все показали
показать весь комментарий
Як ти міркуєш, ординці позабирали ту техніку яку можливо відремонтувати?
показать весь комментарий
думаю що ні, не до цього їм було, вони грабували та з награбованою біжутерією, як найскоріше, драпали на лівий берег ...
показать весь комментарий
Всю техніку давно вивезли.

Достатньо подивитись на супутникові знімки щоб побачити як все відрізняється.

Лишилось пару одиниць яких напевно не встигли до того як почали працювати по мостах із Хімарсів.
показать весь комментарий
Будуть металургійні заводи плавити той металобрухт. Роботи не початий край.
показать весь комментарий
З Маріуполя кацапи вкрали готового листового прокату в рази більше, ніж важить вся та їхня ржава бронетехніка ((
показать весь комментарий
главное чтобы по нас также теперь не прилетало. Помним как наше командование упорно размещало людей в казармах. Одумались после 10-го прилета...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Цікаво, чому до Таврійська. Логічніше було б їх перти прямо на Крим
показать весь комментарий
Только арестоголовые верят что русские каждый раз свозили технику в одно и тоже место,свозили но уже уничтоженную,а всу тратили боекомплект которого и так мало, хватит недооценивать врага!
показать весь комментарий
де ж залишки розбитих 30 ворожих гелікоптерів?
показать весь комментарий
Покрали.
показать весь комментарий
Їх вивозили ще тоді в перші дні. Навіть відео було.
показать весь комментарий
фуфло !!! я думал там в ТРИ этажа хлама будет !!!(((( мы тоже хорошо пи....ть умеем !!!(((
показать весь комментарий
Рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM Росіяни дуже добре вміють замітати сліди і ось як воно виглядало зразу після одного з прильотів - можете порівняти
показать весь комментарий
Индюк думал, в суп попал) Вы бы еще видео лет через 10 снятое посмотрели и сделали выводы) Вы сколько вертолетов увидели на этом видео?) А еще вчера они там были, один из них целый)
показать весь комментарий
Ха! Ви думали, що місцеві ромале так-во стояли б і дивились на то?
показать весь комментарий
Можливо деякі довбні не бачили відео яке ординці знімали після удару ЗСУ, то подивіться.
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM тут
показать весь комментарий
Буряты закончили съёмку многосерийного сериала "Чернобаевка". Сейчас снят эпилог.
показать весь комментарий
Германарих гот , не льстите Совка, без Америки и Англии, Совок до сих пор , стоял бы возле Сралинграда. Ленд Лиз ,это и самолёты и танки и орудийные стволы . До 42-го года Совок, и башни та толком не мог делать для гробов 34-х , Англичане им станок подарили для изготовления зубчатых колёс большого диаметра . А до этого башни все время клинило За еду я вообще молчу .
показать весь комментарий
тільки 15 млн пар черевиків ( америкоси чобіт, брезентових, не випускали).
показать весь комментарий
може від совка або кацапії дочекались подяки за перемогу американською, англійською зброєю і ресурсами????
показать весь комментарий
Сериал ,,Чернобаевка,, кончился ,на последнем 12 сезоне.
показать весь комментарий
Сорі, але нічого такого екстраординарного, про що постійно вєщал Арестович, я не побачив. В більшості, просто розукомплектована техніка.
показать весь комментарий
Я постійно дивуюсь останнім часом, скільки людей слухали цього дрища!
показать весь комментарий
Він у 2018 точно передбачив війну у 2022, її перебіг і результати. Тому така довіра.
показать весь комментарий
В Україні руzький ведмідь всрався по самі не балуй і з цього гівна уже ніколи не вилізе...
показать весь комментарий
