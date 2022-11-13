Символ мастерства украинцев: Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. ВИДЕО
В освобожденной от оккупантов Чернобаевке куча разбитой украинскими защитниками военной техники россиян.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины", - говорится в сообщении.
Юрий Бутусов отмечает, что именно здесь ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив.
"Это место стало и одним из известных мест войны - как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - написал журналист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
більш того, якщо буде вибір між військовими і цивільними - стрельнуть туди де жінки і діти
Українська Армія - єдина на континенті, яка за останні 80 років воює ЕФЕКТИВНО проти іншої армії
Розслаблятися ніколи.
Інформація по Другій Світовій тут не фігурує.
Порівнювати допомогу для ссср тоді і для України тепер не можна в принципі. Поки що.
...А от цікаво, де тепер кацапи влаштують собі новий портал до пекла, аналогічний чорнобаївському?
Достатньо подивитись на супутникові знімки щоб побачити як все відрізняється.
Лишилось пару одиниць яких напевно не встигли до того як почали працювати по мостах із Хімарсів.
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM Росіяни дуже добре вміють замітати сліди і ось як воно виглядало зразу після одного з прильотів - можете порівняти
https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM тут