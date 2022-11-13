Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації після репортажів з визволеного Херсону, - "Детектор медіа"
Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі з визволеного Херсону.
Про це пише "Детектор медіа" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона", - пише видання.
Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та SkyNews повідомила в розмові з "Детектором медіа" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК Південь, про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування. Відповідно до 73 наказу головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки. В принципі, так і було завжди. Те, що туди потрапили деякі журналісти — це так само, як люди, які переходять вулицю на червоне світло: всі знають, що цього не можна робити, це офіційно заборонено, але вони все рівно переходять. І навіть часто за це їм нічого не буває. Так і тут спрацювало: люди потрапили туди, ми про це дізналися постфактум і розбираємося з кожною ситуацією окремо. ... Ми з’ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з’ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Хтось проїхав в об’їзд. Нещодавно була така ситуація: дуже досвідчені журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втратили автівку і техніку. І вони були позбавлені акредитації; і до того ж, сама агенція Associated Press підтримала позбавлення акредитації. Тому що вони порушили встановлений порядок. ... Ми подаємо інформацію в управляння зав’язків із громадськістю збройних сил України про позбавлення цих людей акредитації. У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію. Ми не позбавляємо акредитації людей за те, що вони про це розповіли. Ми говоримо про встановлений порядок, який є, і який має виконуватися, як у будь-якій правовій державі. Вони, отримуючи акредитацію, всі підписували зобов’язання виконувати наказ №73", - пояснила Гуменюк.
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На пятый год они откровенно беспредельничают, тупо узурпировав власть
Гонтарева провела найуспішнішу реформу в Україні і тепер викладає в оксфорті. А деякі вкраїнчики до сих пір таку фігню пишуть.
Якщо журналіст не має акредитацію бути на "нолі" , то що він там робить? Ау, СБУ?
Яку саме акредитацію надали цім журналістам? Ті незабутні репортажі, що побачив весь світ, дуже Україні корисні.
Ручними ви їх НЕ зробите і у своє ЗЕлене дегенеративне "Суспільне ТБ" ви їх і Націю НЕ заженете!
Світові ЗМІ - CNN і SkyNews та ін з перших секунд вели онлайн репортажі на весь світ з Києва, Харківа, Одеси, Львова... які обстрілювали ракетами орки рф. Але, завдяки CNN і SkyNews, а НЕ вам, у світі сформувалася стала міцна політична позиція більшості цивілізованого людства ДОПОМАГАТИ Україні! Україні співчувають і підтримують її все Людство! Весь Світ знає правду війни в Україні, в т.ч. завдяки CNN і SkyNews. Завдяки репортажам CNN і SkyNews...., а НЕ "Суспільного" та "1+1", в США понад 73% виборців підтримують надання Україні зброї! Завдяки цій підтримці Демократам з Байденом вдалося мінімізувати "втрати" в Конгресі і повністю відстояти свою більшість та контроль за Сенатом! Вони всі за Україну, за продовження надання нам зброї та допомоги! В залежності від того, як саме ЦІ канали - CNN і SkyNews висвітлюватимуть ситуацію в Україні = така буде й допомога Україні!
Дуримари ви ЗЕлені! Ні хто так НЕ шкодить Україні, як її ЗЕлені тупі продажні ватні дегенерати!
Негайно скасуйте всі заборони проти журналістів CNN і SkyNews.... і вибачтеся уклінно в їх ногах! Йолупи ЗЕлені!
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Вы поняли всю циничность этих тварей из ОП - Ермака, Подоляка, Арестовича и остальных? Кроме того, шо они пилят миллиарды финпомощи и гумпомощь от союзников, так они отсекают полностью граждан от альтернативных источников информации и не дают возможность НИКОМУ освещать тему войны! Это чисто тема для пиара Офиса Президента.
Они заткнули всем рот и перебили тему с вопросами как 25тыс. вражеской группировке удалось покинуть Херсон с техникой почти без потерь а сейчас "спалились" с явным давлением еще и на иностранных журналистов.
С этими мразями из Офиса Президента у нас еще будет очень много проблем в будущем.
У нас только дибильный телемарафон с припизженными имбицилдами ведущими и весь день повторяющимся одним и тем же сюжетом. Ну я каждый час воздают похвалу Ермаку и Тимошенко.
Адже саме західні журналісти дають он-лайн картинку в світові топ-новини, створюючи в країнах Заходу громадську думку на підтримку України. На підтримку подальшої військової і фінансової допомоги.
Саме авторитетні західні журналісти висвітлюють "по гарячих слідах" злочини кацапів проти цивільного населення, показують зруйновані школи, лікарні, електростанції та водопроводи.
Навряд чи жителі знають журналістів телеканалу Рада або ж "Дом/Дім", і будуть довіряти їхнім репортам. Інша справа - CNN, Sky News...
Тим більше, західні воєнкори знають, куди вони лізуть, а головне - за що. Це премії, повне страхування життя і здоров'я. Тому розповідати їм про загрозу мінування - це смішно.
Отже, чия це "штанга" - МО/ГШ чи д'єрмаковської кодли?