Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації після репортажів з визволеного Херсону, - "Детектор медіа"

Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі з визволеного Херсону.

Про це пише "Детектор медіа" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона", - пише видання.

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Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та SkyNews повідомила в розмові з "Детектором медіа" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК Південь, про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування. Відповідно до 73 наказу головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки. В принципі, так і було завжди. Те, що туди потрапили деякі журналісти — це так само, як люди, які переходять вулицю на червоне світло: всі знають, що цього не можна робити, це офіційно заборонено, але вони все рівно переходять. І навіть часто за це їм нічого не буває. Так і тут спрацювало: люди потрапили туди, ми про це дізналися постфактум і розбираємося з кожною ситуацією окремо. ... Ми з’ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з’ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Хтось проїхав в об’їзд. Нещодавно була така ситуація: дуже досвідчені журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втратили автівку і техніку. І вони були позбавлені акредитації; і до того ж, сама агенція Associated Press підтримала позбавлення акредитації. Тому що вони порушили встановлений порядок. ... Ми подаємо інформацію в управляння зав’язків із громадськістю збройних сил України про позбавлення цих людей акредитації. У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію. Ми не позбавляємо акредитації людей за те, що вони про це розповіли. Ми говоримо про встановлений порядок, який є, і який має виконуватися, як у будь-якій правовій державі. Вони, отримуючи акредитацію, всі підписували зобов’язання виконувати наказ №73", - пояснила Гуменюк.