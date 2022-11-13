УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8167 відвідувачів онлайн
Новини Війна
53 406 150

Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації після репортажів з визволеного Херсону, - "Детектор медіа"

cnn

Низку журналістів іноземних медіа позбавили акредитації через репортажі з визволеного Херсону.

Про це пише "Детектор медіа" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів"

Раніше про намір позбавити акредитації журналістів CNN та SkyNews повідомила в розмові з "Детектором медіа" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Заборона існує для всіх — вона була оголошена на сторінці ОК Південь, про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв’язку з небезпекою. Так вирішило командування. Відповідно до 73 наказу головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з’єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. Саме він надає дозвіл на таку роботу тільки в супроводі пресофіцера у відповідному порядку за наявності акредитаційної карти і подачі вчасної заявки. В принципі, так і було завжди. Те, що туди потрапили деякі журналісти — це так само, як люди, які переходять вулицю на червоне світло: всі знають, що цього не можна робити, це офіційно заборонено, але вони все рівно переходять. І навіть часто за це їм нічого не буває. Так і тут спрацювало: люди потрапили туди, ми про це дізналися постфактум і розбираємося з кожною ситуацією окремо. ... Ми з’ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з’ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Хтось проїхав в об’їзд. Нещодавно була така ситуація: дуже досвідчені журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втратили автівку і техніку. І вони були позбавлені акредитації; і до того ж, сама агенція Associated Press підтримала позбавлення акредитації. Тому що вони порушили встановлений порядок. ... Ми подаємо інформацію в управляння зав’язків із громадськістю збройних сил України про позбавлення цих людей акредитації. У мене зараз є інформація про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News та CNN. Також є інформація про італійське видання, яке також там було, але я чекаю на додаткову інформацію. Ми не позбавляємо акредитації людей за те, що вони про це розповіли. Ми говоримо про встановлений порядок, який є, і який має виконуватися, як у будь-якій правовій державі. Вони, отримуючи акредитацію, всі підписували зобов’язання виконувати наказ №73", - пояснила Гуменюк.

Автор: 

журналістика (1777) ЗМІ (1364) Херсон (3413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+108
Конченные вредители, видимо хотели своих шавок первыми туда запустить для телемарафона. Они даже не понимают какое освещение на весь мир дал CNN и SkyNews своими репортажами, сколько людей увидели во всем мире, как люди ждут ВСУ. Если бы этих журналистов пустили потом, эффект был бы и близко не тот. Но конечно же, ЗЕ ублюдкам на это наплевать.
показати весь коментар
14.11.2022 00:11
+94
Просто зелені посіпаки хотіли репортажі про те як звільнені херсонці дякують бубочці і як чекали "слуг народа", та видовищ - "сватів". А тут щось пішло не так, Херсон дякує ЗСУ !
показати весь коментар
14.11.2022 00:21
+53
Знов Вовка скаже CNN нагнітає.
показати весь коментар
14.11.2022 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якось вона обійшла тему про українських пропагандонів які також знімали в Херсоні. Мабудь тут діє той же прнцип: своїм все, а ворогам закон.
показати весь коментар
14.11.2022 09:33 Відповісти
Прямвая трансляция с линии фронта - вы там совсем свихнулись???
показати весь коментар
14.11.2022 09:52 Відповісти
А Подляк з Арахламідою понесли покарання за свої подвиги на Яворівському полігоні? Щось я не пам'ятаю...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga
показати весь коментар
14.11.2022 09:53 Відповісти
Після цього інтерв'ю Подоляк https://www.obozrevatel.com/editor-column/zhurnalistyi-i-prezident-ya.htm писав : «...президент Янукович (несподівано) рельєфно і відверто міркував про ... недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні... Президент, всупереч поширеній PR-думці, дуже навіть добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Розуміє і пропонує вести діалог саме про це. Про стратегію лікування. Про ключові ініціативи, які дозволять це лікування почати. Несподівано? Звичайно».
показати весь коментар
14.11.2022 12:18 Відповісти
А для Арахламіди і компартія Китаю взірець для наслідування. Теж несподівано. )))
показати весь коментар
14.11.2022 13:23 Відповісти
Почему в Америке, Европе выборы раз в 4 года. а в Украине пять? Я не знаю как они меняли Конституцию, но без нарушений думаю там не обошлось. С каких херов эти коррупционеры будут руководить. Кто-то сомневается что слугам платили в конвертах, и.т.д
На пятый год они откровенно беспредельничают, тупо узурпировав власть
показати весь коментар
14.11.2022 09:53 Відповісти
А Гетьман президентом був не 5 років ? А інші ?
показати весь коментар
14.11.2022 10:02 Відповісти
напиши в какие года при гетьмане было нормально? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
показати весь коментар
14.11.2022 10:29 Відповісти
На момент переизбрания Поршенко в Украине по статистике были самые высокие ДОЛЛАРОВЫЕ зарплаты за всю историю с 1991 года. Так понятно?
показати весь коментар
14.11.2022 14:55 Відповісти
При Порошенко и Гонтаревой Приват и другие банки ограбили. И не говорите что ликвидности и.т.п. она не знала что происходит. Не вижу никакой разницы между теми и нынешними жуликами
показати весь коментар
14.11.2022 17:36 Відповісти
Дивно що ви не можете розрізнити пограбування і висвітлення факту пограбування....
Гонтарева провела найуспішнішу реформу в Україні і тепер викладає в оксфорті. А деякі вкраїнчики до сих пір таку фігню пишуть.
показати весь коментар
14.11.2022 21:10 Відповісти
понятно профессор, гос. банк. Укргазбанк. Шевченко тупо подисует миллионные договоры через спд. где гонтарева? или там её зам всё решала, только делились
показати весь коментар
14.11.2022 21:43 Відповісти
Альоша, май на увазі, що якщо Петра Олексійовича не було в країні, то завжди можна знайти обгортку від "Рошену" для звинувачення.
показати весь коментар
14.11.2022 15:06 Відповісти
І тут приплели зелених. У кожній темі одне й те саме-зелені, зелені, зелені. Ви хоч читайте уважно, що сказала спікер ОК Південь : "Заборона існує для всіх - вона була оголошена на сторінці ОК Південь, про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв'язку з небезпекою. Так вирішило командування. Відповідно до 73 наказу головкома збройних сил України визначено, що у зоні бойових дій порядок роботи журналістів визначає командир відповідного з'єднання, в зоні відповідальності якого перебуває населений пункт, куди хочуть потрапити журналісти. " Тобто-заборона від військових. Від тих, хто саме і звільнив Херсон. А щасливі обличчя звільнених людей із прапорами України все одно б потрапили у мережу і у новини через зняті на телефони і викладені відео у ютубах, тедеграмах та інших месенджерах.
показати весь коментар
14.11.2022 10:01 Відповісти
Ці зрадники, ще почнуть військових судити, що звільняли Херсон. Прецедент з генералом Кривоносом вже є.
показати весь коментар
14.11.2022 10:01 Відповісти
И генералами Марченко , Сташевським
показати весь коментар
14.11.2022 10:10 Відповісти
Як таке можливо.Це страшний злочин!Що тепер гнусавити буде глав-зебіл?
показати весь коментар
14.11.2022 10:11 Відповісти
*****-подданные...
показати весь коментар
14.11.2022 10:24 Відповісти
Скористались ситуацію щоб видворити з України незалежних журналістів. Так скоро до режиму КНДР докотимось. Хто не захоче дивитись єдиний марафон, за грати, в концтабір. Сценарій реальний, на посади призначають ригів безсовістно і нагло.
показати весь коментар
14.11.2022 10:27 Відповісти
Символ спротиву українців ворогу - це кожен українець, який приймав участь у цьому спротиві, апогей цього спротиву знаходиться на передовій, де кожна мить може стати останньою. А Зе - пристосувався досить зручно до ситуації, зіичайний актор-опортуніст. Ну нехай так, це краще ніж відвертий шкідник. Бо якби він і його команда шкодили Україні відверто, то він опинився в аналах історії одразу. А так, він обрав шлях бути корисним, зачитувати промови, які йому пише спічрайтер і він виявився успішним у цьому серед людей усього світу, які не мають системного критичного мислення, яких більшість. В даному випадку, ці його виступи виявилися на користь Україні, бо формують суспільну думку в цивілізованих країнах, яка виявляється в підтримці України. За це можна йому подякувати. Але це всього лише рефлексія на успіх спротиву і перемоги українців, які борються з вороном. Всі люди, які думають трохи ширше, знають, хто кує справжню перемогу на полі бою. Це хоробрі бійці, бойові генерали і генерал Залужний. А ті хто обирає собі символ - не хочуть просто розбиратися в деталях, бо це потребує використовувати мозок, а це важко. Легко - знайти символ. Феномен успіху Зеленському серед звичайних людей у тому, що вони думають, що те, що він зачитує у промовах, він думає насправді і ці промови є результатом його власної експертизи і його глибоких роздумів, що є ознакою наявності у нього системного розуміння ситуації, знання історії, щоб проводити влучні історичні паралелі і багато інших знань і вмінь, які по факту відсутні. Одним словом, звичайні люди думають, що він дуже розумний, а в той же час такий же, як вони і добре їх розуміє, чим вони живуть. І тому це їх приваблює. Ця загадковість. Як можна бути таким розумним, що проявляється у промовах, а на вигляд, таким же, як вони.
показати весь коментар
14.11.2022 11:36 Відповісти
Потрібно: журналістам видати премію, через місяць переакредитувати. Люди часто страждають за правду, але правила під час війни такі, що поробиш
показати весь коментар
14.11.2022 11:19 Відповісти
Якщо журналіст має акредитацію для перебування на "нолі", чи потрібне додаткове узгодження?
Якщо журналіст не має акредитацію бути на "нолі" , то що він там робить? Ау, СБУ?
Яку саме акредитацію надали цім журналістам? Ті незабутні репортажі, що побачив весь світ, дуже Україні корисні.
показати весь коментар
14.11.2022 11:34 Відповісти
навіть якщо щось порушили, не потрібно публічно їх їбати, а треба приватно провести роз'яснювальну роботу. Це ж Sky News та CNN а не "раша тудей".
показати весь коментар
14.11.2022 11:37 Відповісти
раша тудей ермакодлу ближче і рідніше
показати весь коментар
14.11.2022 11:52 Відповісти
Та й Зелі теж !
показати весь коментар
14.11.2022 17:14 Відповісти
ситуація неприємна, але кого ви блд називаєте "зеленими посіпаками"? Генштаб ЗСУ?!
показати весь коментар
14.11.2022 11:35 Відповісти
ЗЕлені дегенерати! Припиніть тиск на ЗМІ!

Ручними ви їх НЕ зробите і у своє ЗЕлене дегенеративне "Суспільне ТБ" ви їх і Націю НЕ заженете!

Світові ЗМІ - CNN і SkyNews та ін з перших секунд вели онлайн репортажі на весь світ з Києва, Харківа, Одеси, Львова... які обстрілювали ракетами орки рф. Але, завдяки CNN і SkyNews, а НЕ вам, у світі сформувалася стала міцна політична позиція більшості цивілізованого людства ДОПОМАГАТИ Україні! Україні співчувають і підтримують її все Людство! Весь Світ знає правду війни в Україні, в т.ч. завдяки CNN і SkyNews. Завдяки репортажам CNN і SkyNews...., а НЕ "Суспільного" та "1+1", в США понад 73% виборців підтримують надання Україні зброї! Завдяки цій підтримці Демократам з Байденом вдалося мінімізувати "втрати" в Конгресі і повністю відстояти свою більшість та контроль за Сенатом! Вони всі за Україну, за продовження надання нам зброї та допомоги! В залежності від того, як саме ЦІ канали - CNN і SkyNews висвітлюватимуть ситуацію в Україні = така буде й допомога Україні!

Дуримари ви ЗЕлені! Ні хто так НЕ шкодить Україні, як її ЗЕлені тупі продажні ватні дегенерати!

Негайно скасуйте всі заборони проти журналістів CNN і SkyNews.... і вибачтеся уклінно в їх ногах! Йолупи ЗЕлені!
показати весь коментар
14.11.2022 11:39 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ , кусают руку которая их кормит 🦠🤬🤢🐸 Британия и Борис Джонсон помогают от чистого сердца‼️
показати весь коментар
14.11.2022 13:51 Відповісти
ЗЕлень. повсюду зелень, яка смердить болотом
показати весь коментар
14.11.2022 12:03 Відповісти
А знаете зачем? Сегодня утром ряд телеграм помоек, которые связаны с агентом фсб Ермаком, стали разгонять волну типа эпоха классических СМИ прошла, обычные журналисты не компетентны, "не успевают" за трендами, они даже не могут снять сюжет про освобождение Херсона, давайте все переходите в дебильный тик-тик и читайте в телеге гавновысеры Ермаковских помоек, которые дают "актуальную" информацию.
Вы поняли всю циничность этих тварей из ОП - Ермака, Подоляка, Арестовича и остальных? Кроме того, шо они пилят миллиарды финпомощи и гумпомощь от союзников, так они отсекают полностью граждан от альтернативных источников информации и не дают возможность НИКОМУ освещать тему войны! Это чисто тема для пиара Офиса Президента.
Они заткнули всем рот и перебили тему с вопросами как 25тыс. вражеской группировке удалось покинуть Херсон с техникой почти без потерь а сейчас "спалились" с явным давлением еще и на иностранных журналистов.
С этими мразями из Офиса Президента у нас еще будет очень много проблем в будущем.
показати весь коментар
14.11.2022 13:19 Відповісти
Противно , что с этим мирятся ЗСУ‼️Как можно рисковать жизнями , а за их спинами орудует банда похлеще Путлера , такие циничные мрази марадерящие ВСЕ , что получают от партнёров и те кто лично отдавал приказы на сдачу Юга
показати весь коментар
14.11.2022 13:56 Відповісти
все правильно, что то я не припомню репортажи с боевых действий в Ираке,
показати весь коментар
14.11.2022 13:53 Відповісти
тримай пігулку, хранцузе-кукурікало: Під час Балаклійської операції журналістам не можна було знімати звільнені міста та села, не можна було показати сльози радості та як звільнені українці обіймають наші передові підрозділи, поки президент Зеленський не відвідав Ізюм та не провів фотосесію в Ізюмі. Минуло п'ять днів, фронт вже відкотився на 30 км від міста, і тільки тоді Зеленський наважився на приїзд, і увесь цей час знімати було заборонено. Лише через п'ять днів журналістам організували престур. Джерело:
показати весь коментар
14.11.2022 17:41 Відповісти
Негайно скасувати ганебну заборону щодо позбавлення акредитації незалежних іноземних медіа. в т.ч. CNN і SkyNews . які своїми постійними репортажами висвітлювали на весь світ правдиву інформацію про агресію росії проти України. про кровопролитну війну проти України. про вбивства. звірства. згвалтування мирного насення на окупованих територіях. про постійні ракетні та авіаційні обстріли житлових кварталів. сіл та інфраструктури. І ось ця заборона. це як подяка цим дружнім до України зарубіжним ЗМІ. які інформаційно підтримали Україну. що так важливо. щоб привернути увагу всього світу до стікаючої кров"ю країни. яка бореться за свою незалежність ? Навіть. якщо вони порушили деякі несуттєві зобов"язання. що реально абсолютно не вплинуло ні на що. а навпаки ці ПЕРШІ блискучі репортажі зі звільненого Херсона спричинили ейфоричну реакцію у світі.
показати весь коментар
14.11.2022 13:55 Відповісти
Цією недолугою забороною влада хоче підставити Головнокомандувача ЗСУ генерала ЗАЛУЖНОГО. сформувавши негативну думку. як в Україні. так і світі.
показати весь коментар
14.11.2022 14:05 Відповісти
Благодаря дури с лишением аккредитации и заботе о "безопасности журналистов" кацапстан разгоняет уже подзабытую тему о Буче! Когда уже наши говорящие головы и те, кто ими речи пишет, хоть немного головой начнут думать и сопоставлять пользу и вред для Украины принесенный их бла бла бла!
показати весь коментар
14.11.2022 14:14 Відповісти
Идиоты, нужно наоборот больше всех СМИ США и Запада, чтобы привлекать больше внимания к Украинской повестке дня! Больше помощи будет Украине!
показати весь коментар
14.11.2022 14:29 Відповісти
Да и еще добавлю - пока гандоны из ОП закрывают для всех информационное пространство, весь мир через спутник смотрит на войну через сюжеты журналистов Аль-Джазиры, ССТV, РТ и других крупных мировых информагентств, снимающих со стороны Кацапстана (параши).
У нас только дибильный телемарафон с припизженными имбицилдами ведущими и весь день повторяющимся одним и тем же сюжетом. Ну я каждый час воздают похвалу Ермаку и Тимошенко.
показати весь коментар
14.11.2022 14:31 Відповісти
запрет журналистам открыто говорить правду делает Украинскую власть похожей на рашистскую!позор!
показати весь коментар
14.11.2022 14:33 Відповісти
А ты прочитал статью? Там говорится, что вход в город комц-угодно, включая журналистов, через блок посты. Но журналисты просочились. ***Ми з'ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з'ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Хтось проїхав в об'їзд*** Джерело:
показати весь коментар
14.11.2022 18:49 Відповісти
Більш дебільне рішення важко було б придумати.
Адже саме західні журналісти дають он-лайн картинку в світові топ-новини, створюючи в країнах Заходу громадську думку на підтримку України. На підтримку подальшої військової і фінансової допомоги.
Саме авторитетні західні журналісти висвітлюють "по гарячих слідах" злочини кацапів проти цивільного населення, показують зруйновані школи, лікарні, електростанції та водопроводи.
Навряд чи жителі знають журналістів телеканалу Рада або ж "Дом/Дім", і будуть довіряти їхнім репортам. Інша справа - CNN, Sky News...
Тим більше, західні воєнкори знають, куди вони лізуть, а головне - за що. Це премії, повне страхування життя і здоров'я. Тому розповідати їм про загрозу мінування - це смішно.
Отже, чия це "штанга" - МО/ГШ чи д'єрмаковської кодли?
показати весь коментар
14.11.2022 15:07 Відповісти
То они орали, что Херсон сдали. Теперь кто-то проходит не через блок посты и ставит под угрозу город, а они снова орут... Лишь бы ото орать!
показати весь коментар
14.11.2022 18:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 