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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 81 370 осіб (+510 за добу), 2 848 танків, 1 839 артсистем, 5 748 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 81 370 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 2848 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5748 (+6) од,

артилерійських систем - 1839 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 206 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1509 (+2),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша авіація завдала 16 ударів по ворогу. Вражено 13 районів зосередження сил та техніки і 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 81 370 осіб (+510 за добу), 2 848 танків, 1 839 артсистем, 5 748 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) знищення (7477) техніка (1846) втрати (4434)


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Топ коментарі
+12
Стадион Лужники (вместимость 81 тысяча) переполнился и не вмещает всех желающих послушать кобзона!
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14.11.2022 09:02
+9
Розумію, що зараз полетить і зліва і справа. Але...
Ми запізнилися із початком активного наспупу на правобережжі Херсонщини на 5-7 днів. Це якраз ті дні, коли Гуменючка волала, що там може бути "пастка".
Кацапам вдалось дезорієнтувати нас "каруселлю" на переправах і чутками про тисячі перевдягнених у цивільне орків в Херсоні.
Якби наступ почався на 5-7 днів раніше, ми били б колони, що відступають у маршевому порядку. Це - ситуація, коли противник є найбільш вразливим. Але колони встигли вийти. Залишився арьєргард із легкою стрілецькою зброєю.
Коли 11 листопада пішла інфа, що орки підірвали вишки мобільного зв'язку і мости на правому березі, то основні сили вже вийшли на лівий берег.
Звідти трофеї у вигляді переважно стрілецької зброї (вчора Бутусов казав "аж" про 15 !!! (з тисяч, що були на правому березі) одиниць затрофеїної техніки).
Звідти втати орків на рівні 500-700 на добу останніми днями.
Звідти лише пара-трійка десятків переодягнених у цивільне чмобіків, реально спійманих у Херсоні.
Звідти теорії змови, "договорняків", "зеленого коридору"...
Противник вчиться на своїх помилках. І нам треба вчитись.
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14.11.2022 09:49
+8
День авто, трохи броні, ну і звісно чмобіків )) Слава Україні!
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14.11.2022 09:00
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День авто, трохи броні, ну і звісно чмобіків )) Слава Україні!
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14.11.2022 09:00 Відповісти
Стадион Лужники (вместимость 81 тысяча) переполнился и не вмещает всех желающих послушать кобзона!
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14.11.2022 09:02 Відповісти
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14.11.2022 09:33 Відповісти
Розумію, що зараз полетить і зліва і справа. Але...
Ми запізнилися із початком активного наспупу на правобережжі Херсонщини на 5-7 днів. Це якраз ті дні, коли Гуменючка волала, що там може бути "пастка".
Кацапам вдалось дезорієнтувати нас "каруселлю" на переправах і чутками про тисячі перевдягнених у цивільне орків в Херсоні.
Якби наступ почався на 5-7 днів раніше, ми били б колони, що відступають у маршевому порядку. Це - ситуація, коли противник є найбільш вразливим. Але колони встигли вийти. Залишився арьєргард із легкою стрілецькою зброєю.
Коли 11 листопада пішла інфа, що орки підірвали вишки мобільного зв'язку і мости на правому березі, то основні сили вже вийшли на лівий берег.
Звідти трофеї у вигляді переважно стрілецької зброї (вчора Бутусов казав "аж" про 15 !!! (з тисяч, що були на правому березі) одиниць затрофеїної техніки).
Звідти втати орків на рівні 500-700 на добу останніми днями.
Звідти лише пара-трійка десятків переодягнених у цивільне чмобіків, реально спійманих у Херсоні.
Звідти теорії змови, "договорняків", "зеленого коридору"...
Противник вчиться на своїх помилках. І нам треба вчитись.
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14.11.2022 09:49 Відповісти
ти помітив, що нині реально наші мало накривають орків артою? Що в них стало менше бавовни? ІМНО: дефіцит БК...
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14.11.2022 10:16 Відповісти
- Куме! Ви чули новину?
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!

А якщо серйозно - то є інформація, що кацапи перестали формувать великі склади довготривалого зберігання По-перше, постійно міняється лінія фронту По-друге - великі склади легше вичисляються і одним ударом спричиняються великі збитки Доходить до того, що вони "польовий запас б/к" тримають "на колесах" - просто концентрують по кілька вантажівок в одному місці і тримають ********** в них Це нам "на руку" - задіяна велика кількість автомобільної техніки, яка могла буть використана для іншої мети і "плече доставки" б/к різко збільшується
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14.11.2022 10:40 Відповісти
Абсолютно згоден. За ці дні так і нема жодного відео зі спаленими колонами техніки, навіть на переправах. Ні купи затрофеєної техніки (2 десятки то не то). Навіть Бутусов у себе в ФБ задався цим питанням.
То виходить що наші просто сиділи і ждали поки орки все і вся виведуть, замінують і підірвуть мости. А потім наступали на порожні позиції? Мабуть саме тому усе правобережжя наші зайняли за 2 дні.
Ще був цікавий момент - коли наші підійшли вже доволі близько до Дніпра, вже коли взяли Береслав - наш ГУР МО повідомив що у орків на правому березі лишається майже половина сил. Ось, знайшов: "Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО Джерело: ". Ця новина була опублікована 11.11.22 14:10. А вже ввечері 11-го навіть ДіпСтейт показував все визволене правобережжя.
Тобто весь Дніпро був вже під арт-контролем і ось ця "Більша частина окупантів" десь вдруг випарувалася! Не було ні повідомлень про бої, ні про масову здачу в полон, нічого. Ні фото/відео розбитої техніки. Щось не в'яжеться тут...
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14.11.2022 10:43 Відповісти
добре що піднімаються такі питання. а я гляну ще далі і запитаю що це було? московити обєгорили наших(генштаб, гур), чи наші вояки знали і нічого не робили поки нам цюрили у вуха як противник буде вусмерт триматися за правобережжя
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14.11.2022 11:22 Відповісти
Я би від всіх цифр відняв по нулю. Тоді реалістичніше.
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14.11.2022 10:29 Відповісти
тоді виникає питання чому московити досі не під ужгородом?
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14.11.2022 11:23 Відповісти
Такі питання точно не до мене. Війна не може бути по графіку та за планом. Анонсовані перемоги це взагалі зашквар. Тим не менше, зброю нам давали лише при умові, що не будемо стріляти по території русні. А це вже гарантії сша русні.
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14.11.2022 12:06 Відповісти
Війна не може бути по графіку та за планом - це як ?
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14.11.2022 14:10 Відповісти
Новини не дивитесь
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14.11.2022 17:36 Відповісти
300000 чмобіків для того, щоб компенсувати 8000 втрат?
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14.11.2022 12:37 Відповісти
я би не вірив у всі озвучені цифри. Так по тупому можна лише спекатися купи бездарного поголів*я на які виділяється бюджет в тій чи іншій мірі. А журналісти звісно ******* накручувати заголовки. Правди і так ніхто не викопає. Ні ви, ні я
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14.11.2022 13:21 Відповісти
Гуляти так гуляти - не один а два а давайте без обмежень прибираєм три нулі тоді цифри точно будуть правильними ( це був сарказм ).
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14.11.2022 13:59 Відповісти
Важко точно сказати. 2-3 останні тижні (співпадіння з Люсею А. випадкове) касапи активно відтягували б/припаси від Дніпра в бік Криму. На Чаплинку, Каланчак, Мелітополь. Поки наші отримають дані про нові місця дислокації складів - дані від підпілля, аеророзвідка і т.д. Це певний час займає.
То наші можливо економлять снаряди, не хочуть аби куди пуляти.
Плюс читав десь, що на східному фронті касапи вже "стаціонарні" склади не роблять, тримають все у вантажівках. Вантажівки розсереджують по житловому сектору.
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14.11.2022 10:35 Відповісти
кароче , к концу месяца - 90 000 , к новому году - 100 000 . ну плюс, минус.
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14.11.2022 11:14 Відповісти
 
 