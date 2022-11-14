Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 81 370 осіб (+510 за добу), 2 848 танків, 1 839 артсистем, 5 748 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 81 370 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 2848 (+8) од,
бойових броньованих машин - 5748 (+6) од,
артилерійських систем - 1839 (+2) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 206 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1509 (+2),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од,
спеціальна техніка - 160 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Ми запізнилися із початком активного наспупу на правобережжі Херсонщини на 5-7 днів. Це якраз ті дні, коли Гуменючка волала, що там може бути "пастка".
Кацапам вдалось дезорієнтувати нас "каруселлю" на переправах і чутками про тисячі перевдягнених у цивільне орків в Херсоні.
Якби наступ почався на 5-7 днів раніше, ми били б колони, що відступають у маршевому порядку. Це - ситуація, коли противник є найбільш вразливим. Але колони встигли вийти. Залишився арьєргард із легкою стрілецькою зброєю.
Коли 11 листопада пішла інфа, що орки підірвали вишки мобільного зв'язку і мости на правому березі, то основні сили вже вийшли на лівий берег.
Звідти трофеї у вигляді переважно стрілецької зброї (вчора Бутусов казав "аж" про 15 !!! (з тисяч, що були на правому березі) одиниць затрофеїної техніки).
Звідти втати орків на рівні 500-700 на добу останніми днями.
Звідти лише пара-трійка десятків переодягнених у цивільне чмобіків, реально спійманих у Херсоні.
Звідти теорії змови, "договорняків", "зеленого коридору"...
Противник вчиться на своїх помилках. І нам треба вчитись.
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
А якщо серйозно - то є інформація, що кацапи перестали формувать великі склади довготривалого зберігання По-перше, постійно міняється лінія фронту По-друге - великі склади легше вичисляються і одним ударом спричиняються великі збитки Доходить до того, що вони "польовий запас б/к" тримають "на колесах" - просто концентрують по кілька вантажівок в одному місці і тримають ********** в них Це нам "на руку" - задіяна велика кількість автомобільної техніки, яка могла буть використана для іншої мети і "плече доставки" б/к різко збільшується
То виходить що наші просто сиділи і ждали поки орки все і вся виведуть, замінують і підірвуть мости. А потім наступали на порожні позиції? Мабуть саме тому усе правобережжя наші зайняли за 2 дні.
Ще був цікавий момент - коли наші підійшли вже доволі близько до Дніпра, вже коли взяли Береслав - наш ГУР МО повідомив що у орків на правому березі лишається майже половина сил. Ось, знайшов: "Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО Джерело: ". Ця новина була опублікована 11.11.22 14:10. А вже ввечері 11-го навіть ДіпСтейт показував все визволене правобережжя.
Тобто весь Дніпро був вже під арт-контролем і ось ця "Більша частина окупантів" десь вдруг випарувалася! Не було ні повідомлень про бої, ні про масову здачу в полон, нічого. Ні фото/відео розбитої техніки. Щось не в'яжеться тут...
То наші можливо економлять снаряди, не хочуть аби куди пуляти.
Плюс читав десь, що на східному фронті касапи вже "стаціонарні" склади не роблять, тримають все у вантажівках. Вантажівки розсереджують по житловому сектору.