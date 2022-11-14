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Новини Санкції проти Росії Війна
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ЄС поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії, - Боррель

боррель

Євросоюз поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. Проте європейські країни продовжують обговорення.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не сьогодні… Ми реагуємо, продовжуємо процедуру. Держави-члени виступають із пропозиціями, вони вивчають, проводять консультації з юридичними службами, потім ми розпочинаємо прийняття. Можете бути впевнені, що ми не зупинилися", - зазначив він.

Водночас Боррель заявив, що в ЄС протягом найближчих двох тижнів буде запущена місія для підготовки українських військових. Сьогодні і завтра міністри країн Євросоюзу проведуть консультації.

"Сьогодні та завтра ми проведемо зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які будуть зосереджені на наданні допомоги Україні. ЄС у рекордні терміни запускає місію з підготовки українських військових. Новини з фронту підтверджують, що стратегія ЄС щодо надання великої військової допомоги Україні є правильною", - наголосив він.

Також читайте: Путіну не вдалося завоювати Україну, тому він вирішив спробувати її знищити, - Боррель

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Стурбованістю будуть душити...
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14.11.2022 10:40
+2
"Не сьогодні… Ми реагуємо, продовжуємо процедуру. Держави-члени виступають із пропозиціями, вони вивчають, проводять консультації з юридичними службами, потім ми розпочинаємо прийняття. Можете бути впевнені, що ми не зупинилися" і будуть дальше "водити козу" з рашистом (реагувати,чи то чухатися в задницю) ,як це роблять 8 м місяців війни і окупації України.
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14.11.2022 10:53
+1
Ще одне чмо
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14.11.2022 10:49
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Стурбованістю будуть душити...
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14.11.2022 10:40 Відповісти
Там санкций уже не осталось

Крайний пакет еле насобирали

Что то большее ввести то одна то другая страна против

А нужно единогласие
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14.11.2022 10:50 Відповісти
Ще одне чмо
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14.11.2022 10:49 Відповісти
Угу... Треба почекати нових масованих ракетних атак по жилих масивах і критичній інфраструктурі, почекати нових жертв. Замість того, аби душити москалоту і її союзників всім, чим лише можна, вже зараз, треба спершу добряче порозмазувати шмарклі по тарілці.
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14.11.2022 10:50 Відповісти
"Не сьогодні… Ми реагуємо, продовжуємо процедуру. Держави-члени виступають із пропозиціями, вони вивчають, проводять консультації з юридичними службами, потім ми розпочинаємо прийняття. Можете бути впевнені, що ми не зупинилися" і будуть дальше "водити козу" з рашистом (реагувати,чи то чухатися в задницю) ,як це роблять 8 м місяців війни і окупації України.
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14.11.2022 10:53 Відповісти
Щось схоже на те що,, все будемо робити для того щоб нічого не робити,, Рашки ,,підсуєтились,,. Замітно змінилася риторіка Британії. Багато із 20 хотять усадовити Україну на переговори. Ось після проливання ,,крокодилячих сліз,, рашками на саміті 20 ми ще можемо виглядіти як ті що хотять війни.
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14.11.2022 11:03 Відповісти
Ну це очікувано бо найкращі санкції це ракетні удари. А те що робив ЄС дуже далеке він них, і по факту крім ракетних ударів ЄС більше нічого ефективного зробити не може Іран цьому доказ.
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14.11.2022 11:28 Відповісти
Санкций много, часть из них начнут действовать к концу года. Главное сейчас не допустить обхода ни одной из них. Но нет самой главной санкции - полный запрет на деятельность церкви московского пархата в ЕС.
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14.11.2022 12:06 Відповісти
После Мацквы можем и до Берлина заглянуть
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14.11.2022 12:51 Відповісти
 
 