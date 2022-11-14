ЄС поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії, - Боррель

Євросоюз поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. Проте європейські країни продовжують обговорення.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не сьогодні… Ми реагуємо, продовжуємо процедуру. Держави-члени виступають із пропозиціями, вони вивчають, проводять консультації з юридичними службами, потім ми розпочинаємо прийняття. Можете бути впевнені, що ми не зупинилися", - зазначив він.

Водночас Боррель заявив, що в ЄС протягом найближчих двох тижнів буде запущена місія для підготовки українських військових. Сьогодні і завтра міністри країн Євросоюзу проведуть консультації.

"Сьогодні та завтра ми проведемо зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які будуть зосереджені на наданні допомоги Україні. ЄС у рекордні терміни запускає місію з підготовки українських військових. Новини з фронту підтверджують, що стратегія ЄС щодо надання великої військової допомоги Україні є правильною", - наголосив він.

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