Люксембург надав Україні обладнання для судової експертизи вартістю понад 1 млн євро

Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад 1 млн євро), високоточні калібрувальні набори і 5-річні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для обробки і аналізу отриманих 3D-даних.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це повідомляє Tageblatt.

Також планується надання 20 військових автомобілів. Офіційна церемонія передачі відбулась 10 листопада 2022 року під час зустрічі віцепрем’єр міністра - міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша та заступниці директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталії Нестор.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив: "Люксембург рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і зробив на цей час значні зусилля щодо поставок військового обладнання в Україну на суму 74 мільйони євро, що становить понад 16% від загального оборонного бюджету Люксембургу на 2022 рік. Однак наша допомога не обмежується лише військовою технікою. Ми також підтримуємо розслідування скоєних Росією воєнних злочинів для притягнення винних до відповідальності. Тому ми надаємо експертам сучасну люксембурзьку техніку, 30 3D-сканерів Artec Leo, які дуже допоможуть у зборі доказів воєнних злочинів".

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Наталія Нестор уточнила, що йдеться про обладнання для судової експертизи.

"Надане сучасне обладнання дозволить українським експертам створювати високоточні 3D-моделі об'єктів та цифрові копії всіх наявних доказів для міжнародних судів. Потенційні сфери застосування цих 3D-моделей включають оцінку пошкоджень, аналіз малюнка плям крові, звіти про траєкторію кулі, документацію про розтин, презентації віртуальної реальності (VR), 3D-друковані докази і багато іншого, - зазначила Наталія Нестор. - У судових експертів дуже важлива місія. Цицерон говорив, що найбільша спокуса злочину полягає у розрахунку на безкарність. І ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити подібних спокус. Кожен злочин повинен бути зафіксований, а злочинець покараний. Наші фахівці-криміналісти цілодобово працюють, документуючи докази і встановлюючи факти російських злочинів".

У коментарі Цензор.НЕТ Нестор пояснила, що це обладнання є унікальним, оскільки ще ніколи не застосовувалося в Україні: "Воно дозволить пришвидшити розслідування злочинів РФ проти України. Йде 3D-моделювання трупа, будівлі, авто, зброї, гранат. Це все сканується, відповідне програмне забезпечення на комп'ютері. Інформація передається на комп'ютер відразу, йде збереження і відтворення у 3D-форматі. Це портативний сканер, який не стаціонарний. Його зручно переміщувати, носити з собою. Він не потребує ніяких дротів для того, щоб підзарядитись. Це актуально, тому що в нас проблеми з електроенергією в державі. Він працює на акумуляторах, яких вистачає на дуже довгий час"

За її словами, обладнання може застосовуватися безпосередньо на місці огляду.

"Воно буде сканувати ракети, уламки ракет, зруйновані будівлі. Також можна застосовувати для моделювання трупів, автомобілів. Воно буде навправлене в першу чергу на фіксацію всіх вчинених злочинів РФ", - продовжила заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Нестор зазначила, що такі 3D-сканери застосовують зокрема в Японії: "Наприклад, в кожному районі вони були закуплені і зараз поліцейські виїжджають на місце події з цим сканером. Навіть дійшло до того, що не фотографують особу, коли ідентифікують, а сканують обличчя і відповідно воно завантажується в базу і визначають особу".

Також вона зазначила, що сканери застосують в Україні найближчим часом, наступного тижня. Результати роботи обладнання будуть цифровими доказами та будуть в основі експертизи.

"На підставі цього 3D-сканування ми будемо проводити експертизи, робити висновки. Далі ці експертизи направлятимуться до відповідних світових органів для підтвердження провини РФ", - наголосила вона.

Працюватимуть зі сканерами судові експерти України.

"Тут треба сказати про уніфікацію цього обладнання з європейськими країнами. Тому що європейці застосовують такі сканери, і ми застосовуватимемо такі сканери. Коли ми дійдемо до міжнародних судів, у суддів не буде питань, яке обладнання було застосовано, оскільки їм буде зрозуміло, що таке ж обладнання використовують судові експерти інших країн", - підсумувала Нестор.

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