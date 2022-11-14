УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини Війна
44 800 109

Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська, - МЗС РФ

мид,рф,мзс

У МЗС Росії заявили, що потрібно "враховувати ситуацію на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не сприймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, у діалозі потрібно враховувати ситуацію на землі", - зазначили в Міністерстві закордонних справ країни-окупанта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов", - МЗС РФ

Автор: 

МЗС рф (964) росія (65856) переговори з Росією (1235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+109
Ну так, куди пішов ваш воєнний корабель, знаєте. От і звєздуйте за ним.
показати весь коментар
14.11.2022 10:55
+91
если их не выведут, значит закапают
показати весь коментар
14.11.2022 10:58
+71
Окрім гарних люлєй на всю харю (і не тільки)
показати весь коментар
14.11.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
значит будем *******.
показати весь коментар
14.11.2022 18:33 Відповісти
Вопрос к этой Лошади, ******* Дон-Доном: "А нахера нам такие переговоры???"
показати весь коментар
14.11.2022 19:03 Відповісти
Шо!?
показати весь коментар
14.11.2022 19:08 Відповісти
... "враховувати ситуацію на землі", тоді якщо кацапня добровільно не забереться з нашої ЗЕМЛІ, прийдеться їх горнути бульдозерами на масковскіє балота після вітання Хамерсами.
показати весь коментар
14.11.2022 20:17 Відповісти
"Со Пскова я - странница, пришла (собачку) лошадку говорящую посмотреть."
показати весь коментар
14.11.2022 20:40 Відповісти
Шизофрєнічний брєд
показати весь коментар
14.11.2022 21:55 Відповісти
Після закінчення Другої Світової війни приговором Нюрнберського трибуналу голову МЗС III рейха Рібентропа повісили.
Хочу побачити цього мерина на шибениці поряд ботоксним.
показати весь коментар
14.11.2022 22:06 Відповісти
Мерин (огир), принаймні, з яйцями. А цей - старий кастрат...
показати весь коментар
15.11.2022 08:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 