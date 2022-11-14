Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська, - МЗС РФ
У МЗС Росії заявили, що потрібно "враховувати ситуацію на землі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Росія не сприймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, у діалозі потрібно враховувати ситуацію на землі", - зазначили в Міністерстві закордонних справ країни-окупанта.
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Хочу побачити цього мерина на шибениці поряд ботоксним.