Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська, - МЗС РФ

У МЗС Росії заявили, що потрібно "враховувати ситуацію на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не сприймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, у діалозі потрібно враховувати ситуацію на землі", - зазначили в Міністерстві закордонних справ країни-окупанта.

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