Україна сама ухвалюватиме рішення стосовно перемовин із РФ, - Боррель

Україна буде ключовою темою для обговорення Ради міністрів закордонних справ, що відбудеться сьогодні у Брюсселі на рівні глав зовнішньополітичних відомств, і завтра - на рівні міністрів оборони, при цьому ЄС дотримується позиції, що Україна буде сама вирішувати, що їй робити із можливістю переговорів з Росією.

Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна буде сама вирішувати, що робити. Наш обов’язок - підтримати їх", - зауважив Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання преси щодо ставлення пропозицій розпочати переговори між Україною і Росією після відступу російської армії з Херсону.

Він наголосив, що протягом двох днів європейські урядовці приділятимуть увагу розвитку ситуації в Україні та продовженню її підтримки у боротьбі проти російського вторгнення.

"Сьогодні буде важливе рішення щодо започаткування тренувальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми обговорили та ухвалили це рішення у рекордно короткий час, тож вона має набути оперативної спроможності через кілька тижнів. Вона буде (розгорнута) у Польщі, і багато країн мають бажання брати участь у цій місії, яка тренуватиме близько 15 тисяч українських військовослужбовців", - сказав Високий представник ЄС.

Він назвав "дуже добрими" новини, що надходять з України щодо відступу російських військ з Херсону.

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"Російська армія відступає, і це дуже добра новина. Це означає, що стратегія підтримки України воєнним шляхом була вірною. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, військовим шляхом, в межах наших спроможностей, а також здійснюючи тиск на Росію, доносячи до решти світу витоки наслідків цієї війни", - сказав Боррель.

Щодо обсягів військової допомоги ЄС для України, Боррель відзначив, що ці обсяги є набагато більшими, ніж це наразі повідомляється у новинах.

"Військова підтримка від Європейського Союзу та від країн-членів є дуже важливою. Я говоритиму про реальні цифри такої допомоги вже після завершення Ради міністрів", - додав Високий представник ЄС.