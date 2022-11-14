Відсьогодні у Херсоні заборонено продаж та виготовлення алкоголю, - міськрада

З 14 листопада на території Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", - йдеться в повідомленні.

Заборона діятиме до припинення чи скасування у встановленому порядку воєнного стану або прийняття наказу про втрату чинності даного наказу.

Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку, інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань, що дислокуються на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

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