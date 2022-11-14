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Відсьогодні у Херсоні заборонено продаж та виготовлення алкоголю, - міськрада

алкоголь

З 14 листопада на території Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", - йдеться в повідомленні.

Заборона діятиме до припинення чи скасування у встановленому порядку воєнного стану або прийняття наказу про втрату чинності даного наказу.

Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку, інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань, що дислокуються на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

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Автор: 

алкоголь (1249) заборона (1460) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+14
Дурна заборона.
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14.11.2022 13:18
+13
Треба боротись не з шнапсом. а з п'яними в період військового стану. Хто захоче - буде пити бензин або вживати наркотики замість горілки. Знову все переплутали. Наче приклада срср і сухого закону в США не було.
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14.11.2022 13:21
+9
А на что будем выманивать скрывающихся в подвалах Херсона чмобиков?
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14.11.2022 13:32
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Дурна заборона.
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14.11.2022 13:18 Відповісти
Пить,здоровью вредить!!!дурная привычка -алкоголь
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14.11.2022 13:30 Відповісти
продаж і виготовлення - заборонено
пити - не заборонено
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14.11.2022 13:43 Відповісти
back in USSR
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14.11.2022 14:33 Відповісти
Треба боротись не з шнапсом. а з п'яними в період військового стану. Хто захоче - буде пити бензин або вживати наркотики замість горілки. Знову все переплутали. Наче приклада срср і сухого закону в США не було.
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14.11.2022 13:21 Відповісти
думаю що в Херсоні у багатьох домашнє вино в запасах
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14.11.2022 13:27 Відповісти
Теж так думаю але все рівно як цей дебілізм набрид.
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14.11.2022 13:34 Відповісти
дбають, що кошти не туди підуть:
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14.11.2022 13:48 Відповісти
Вже встигли перепитись від радості?
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14.11.2022 13:29 Відповісти
зеленскому не хватило? отакої
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14.11.2022 13:31 Відповісти
будьмо поблажливі.. йому теж хочеться побути Шварцнегером--але матеріально він допомагає чудово
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14.11.2022 13:49 Відповісти
А на что будем выманивать скрывающихся в подвалах Херсона чмобиков?
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14.11.2022 13:32 Відповісти
Очередной зеленый дебилизм)
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14.11.2022 13:40 Відповісти
Пусть все будет. Но пусть чего-то не хватает! ©
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14.11.2022 13:46 Відповісти
Таке враження, що в нас країна алкашів ) Хто хоче нажертися - той знайде.
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14.11.2022 13:43 Відповісти
я сам з 24,02 три дні пив від страху не просихаючі
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14.11.2022 13:51 Відповісти
Ну, якщо це найбільша проблема в звільненому Херсоні...
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14.11.2022 14:00 Відповісти
Кто захочет, тот набухается и так. В Киеве во время запрета свободно можно было купить бухло, только дороже.
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14.11.2022 14:26 Відповісти
Ну хоча б пиво дозволили. Дурна заборона однозначно. У людей свято крадуть. Усі чудово розуміють відповідальність, але пару келихів пива випити вже можна було дозволити людям вдома. Зрештою, встановіть часові обмеження. Ну, якось можна було випрацювати розумне рішення, а не під кальку Кацапстан
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14.11.2022 14:38 Відповісти
начебто пити дозволено, виробляти - ні..
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14.11.2022 17:45 Відповісти
Ну все понятно. 3 года назад:
"Муж депутата утверждает, что его избила группа молодых людей, которых вызвали работники данного заведения. Кстати, с его слов, Галина Луговая настолько «мощная» фигура в политических кругах Херсона, что легко может закрыть питейное заведение, потакая желаниям мужа."
https://kherson-news.info/incidents/muzh-deputata-gorsoveta-galiny-lugovoj-pugaet-obshhestvennost-hersona-suprugoj/
Что то там не то.
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14.11.2022 14:44 Відповісти
 
 