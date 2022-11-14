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РФ розмістила на аеродромах довкола України понад 750 літаків і гелікоптерів, - Повітряні сили

су,білорусь

Росія використовує всі летовища Білорусі для дислокації своїх літаків МіГ-31К, Су-30, Су-34, Су-35 та гелікоптерів К-52.

Загалом же на майже 40 летовищах, які розташовані довкола України на територіях АР Крим, Росії та Білорусі перебуває понад 750 літальних апаратів ворожої техніки. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія використовує усі аеродроми Білорусі без виключення, які їй потрібні, і розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки МіГ-31К знаходяться, через які лунають повітряні тривоги у нас, це і є місце їхньої дислокації. Так само вони розміщують там й інші типи авіаційної техніки: літаки Су-30, Су-34, Су-35, а також гелікоптери К-52. Кількість авіації, яка розташована довкола кордонів, на тих 40 летовищах, про які ми говорили, - це і АР Крим, і Росія, і Білорусь, - це понад 750 літальних апаратів може бути розосереджено на всій цій великій території довкола України", - повідомив речник.

Він зауважив, що не варто акцентувати увагу на концентрації російської авіації в Білорусі, адже її переміщення - це справа кількох годин.

Відповідаючи на питання щодо кількості дронів у росіян, речник відзначив, що наразі можна говорити про 330 знищених дронів із 400 випущених Росією по території України.

Також читайте: Росія випустила по Україні у жовтні 15 "Калібрів", - Повітряні сили

"На сьогоднішній день ми маємо таку інформацію по дронах, що понад 330 уже знищено Силами оборони дронів-камікадзе Shahed-136, були й інші дрони - Mohajer-6, і так само й Shahed-131. Понад 400 випустив противник по території України цих БПЛА. Були заяви, що Росія замовила - буквально нещодавно повідомляла розвідка, - що 1750 цих БПЛА було замовлено влітку. Однак замовити - це одне, але треба їх отримати, довезти і треба їх розташувати. На сьогоднішній день маємо таку кількість БПЛА, про яку я вже сказав", - уточнив Ігнат.

Автор: 

авіація (4148) армія рф (17729) Білорусь (7960) росія (65856) дрони (4844) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (797)


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Топ коментарі
+6
Ето все законные цели для арты Украины. Или у кого то есть сомнения что ети самолеты не будут наносить удары по Украине? Все равно война не закончится пока мы всех их не уничтожим.
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14.11.2022 16:31
+5
За рік Україна знищує до 600 рашистських стервятників. Якщо бити ракетами по аеродромах на мордорі і беларусі то набагато швидше. Висновок треба середні і дальні ракети, бажано до урала і каспія.
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14.11.2022 16:54
+3
А літати на них може будь який дурень?
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14.11.2022 16:12
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Ну, а чому дивуватися. Це кацапи: 200 - зламали через жопорукість (а може - рукожопість), 200 - вкрали. Хтось з бурятів додому повіз, що на телевізор в якості сувеніра поставити, хтось просто в силу звички красти все, що на очі потрапляє.
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14.11.2022 16:16 Відповісти
на жаль ми не можемо їх дістати..., але дуже хочеться....
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14.11.2022 16:11 Відповісти
Поки що не можемо. Далі буде , аби встигнути.
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14.11.2022 17:54 Відповісти
А літати на них може будь який дурень?
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14.11.2022 16:12 Відповісти
і вже більше 500 ватольотів всьо.
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14.11.2022 16:12 Відповісти
а скільки пепелаців???
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14.11.2022 16:27 Відповісти
Ето все законные цели для арты Украины. Или у кого то есть сомнения что ети самолеты не будут наносить удары по Украине? Все равно война не закончится пока мы всех их не уничтожим.
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14.11.2022 16:31 Відповісти
Їх навіть наша ДРГ може знищити... https://www.youtube.com/watch?v=bK4mfMpGFoQ&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=209 https://www.youtube.com/watch?v=bK4mfMpGFoQ&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=209


але чого не роблять** ??? це інше заитання..
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14.11.2022 18:11 Відповісти
That only means that Ukraine needs to ask for 1500 more Stingers. Just to make sure they all perform negative take-off.
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14.11.2022 16:37 Відповісти
За рік Україна знищує до 600 рашистських стервятників. Якщо бити ракетами по аеродромах на мордорі і беларусі то набагато швидше. Висновок треба середні і дальні ракети, бажано до урала і каспія.
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14.11.2022 16:54 Відповісти
А де моторчики брати. Как когда то пели - а вместо сердца пламенный мотор. Богуслай сидит, пламенного моторчика нет, вместо сердца камень и шо.... Я так зрозумів, що ВПС розповіли про ємність аеродромів - один аеродром, один полк, двадцять літаків.
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14.11.2022 18:42 Відповісти
 
 