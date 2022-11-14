РФ розмістила на аеродромах довкола України понад 750 літаків і гелікоптерів, - Повітряні сили

Росія використовує всі летовища Білорусі для дислокації своїх літаків МіГ-31К, Су-30, Су-34, Су-35 та гелікоптерів К-52.

Загалом же на майже 40 летовищах, які розташовані довкола України на територіях АР Крим, Росії та Білорусі перебуває понад 750 літальних апаратів ворожої техніки. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія використовує усі аеродроми Білорусі без виключення, які їй потрібні, і розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки МіГ-31К знаходяться, через які лунають повітряні тривоги у нас, це і є місце їхньої дислокації. Так само вони розміщують там й інші типи авіаційної техніки: літаки Су-30, Су-34, Су-35, а також гелікоптери К-52. Кількість авіації, яка розташована довкола кордонів, на тих 40 летовищах, про які ми говорили, - це і АР Крим, і Росія, і Білорусь, - це понад 750 літальних апаратів може бути розосереджено на всій цій великій території довкола України", - повідомив речник.

Він зауважив, що не варто акцентувати увагу на концентрації російської авіації в Білорусі, адже її переміщення - це справа кількох годин.

Відповідаючи на питання щодо кількості дронів у росіян, речник відзначив, що наразі можна говорити про 330 знищених дронів із 400 випущених Росією по території України.

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"На сьогоднішній день ми маємо таку інформацію по дронах, що понад 330 уже знищено Силами оборони дронів-камікадзе Shahed-136, були й інші дрони - Mohajer-6, і так само й Shahed-131. Понад 400 випустив противник по території України цих БПЛА. Були заяви, що Росія замовила - буквально нещодавно повідомляла розвідка, - що 1750 цих БПЛА було замовлено влітку. Однак замовити - це одне, але треба їх отримати, довезти і треба їх розташувати. На сьогоднішній день маємо таку кількість БПЛА, про яку я вже сказав", - уточнив Ігнат.