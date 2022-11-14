Євросоюз офіційно запустив тренувальну місію для 15 тисяч українських військових

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Головування Чехії у Раді Євросоюзу.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України у війни з Росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", - сказано у ньому.

Зазначається, що рішення набирає чинності с часу публікації в офіційному журналі ЄС.

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