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Новини Війна
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Євросоюз офіційно запустив тренувальну місію для 15 тисяч українських військових

навчання,зсу,британія

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Головування Чехії у Раді Євросоюзу. 

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України у війни з Росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", - сказано у ньому.

Зазначається, що рішення набирає чинності с часу публікації в офіційному журналі ЄС.

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Автор: 

Рада Європи (464) військові навчання (2779) Євросоюз (13625)


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Топ коментарі
+10
Британия уже обучила 20 000 наших Морских котиков...,сейчас там ещё прибыли 7 000...Британия Супер🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪👍✌️
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14.11.2022 16:51
+4
з перспективою кримського питання...а може й московського
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14.11.2022 16:20
+4
На базе НАТО в Рамштайне было 5000 наших бойцов в августе... все вернулись после экзаменов...
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14.11.2022 16:54
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з перспективою кримського питання...а може й московського
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14.11.2022 16:20 Відповісти
росийський вопрос будет решён это точно
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14.11.2022 17:17 Відповісти
таких місій потрібно принаймні 10 - заради ефективності
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14.11.2022 16:36 Відповісти
Британия уже обучила 20 000 наших Морских котиков...,сейчас там ещё прибыли 7 000...Британия Супер🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪👍✌️
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14.11.2022 16:51 Відповісти
На базе НАТО в Рамштайне было 5000 наших бойцов в августе... все вернулись после экзаменов...
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14.11.2022 16:54 Відповісти
15 000 підготовлених бійців ( не совйєцько-срюзкая перепідготовка - вони ж "партизани") будуть рівнозначним чмобікам.
Мо не 300 000але переконаний сотню тисяч компенсують.
тим більше при такій допомозо( мало не буває) , та саме головне мотивації
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14.11.2022 17:55 Відповісти
Почему так мало??? нужно в каждой стране Евросоюза по 15 тысяч готовить и то мало будет. Война идет мировая.
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14.11.2022 18:07 Відповісти
А тим часом у навчальних військових таборах Білорусі і ********* чмобілізовані ваньки мерзнуть, бухають і хворіють. Набої їм бояться видавати, техніки обмаль, а інструкторів бракує через високу смертність на фронті.
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14.11.2022 18:27 Відповісти
Надо организовать поставку метилового спирта воинству.
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15.11.2022 07:52 Відповісти
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, ЩО НАШИХ ХЛОПЦІВ ТРЕНУЮТЬ ПІД НОВІ ОПЕРАЦІЇ І ПІД НОВУ ТЕХНІКУ...І ЦЕ КЛАСНО.
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15.11.2022 05:11 Відповісти
 
 