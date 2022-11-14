Канада надасть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів (близько 400 млн дол. США).

Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада додатково надасть Україні 500 млн дол. військової допомоги, аби підтримати українські Збройні сили у захисті країни від російського жорстокого й невиправданого вторгнення", - йдеться у повідомленні.

В офісі глави канадського уряду зазначають, що ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

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"Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме пліч-о-пліч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини", - наголосили у Трюдо.