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Канада надасть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги

трюдо

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів (близько 400 млн дол. США).

Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада додатково надасть Україні 500 млн дол. військової допомоги, аби підтримати українські Збройні сили у захисті країни від російського жорстокого й невиправданого вторгнення", - йдеться у повідомленні.

В офісі глави канадського уряду зазначають, що ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

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"Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме пліч-о-пліч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини", - наголосили у Трюдо.

Автор: 

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Найс
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14.11.2022 17:18 Відповісти
ЩИРО ДЯКУЕМО!!!
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14.11.2022 17:37 Відповісти
Солідна сума)
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14.11.2022 18:14 Відповісти
Значить все логічно - США надасть допомогу протягом найближчих тижнів (думаю - щось довго) аж тут і Канада надає вже.
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14.11.2022 18:57 Відповісти
Ну это сумма наравне с тем, что США даёт, а значит очень дофига дадут.
Да, пакетов помощи по количеству намного меньше, но в любом случае огромное спасибо всем странам за каждую копейку, которую они вкладывают в Украину.
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14.11.2022 20:08 Відповісти
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22.11.2022 07:09 Відповісти
 
 