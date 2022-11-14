Кількість обстрілів Миколаєва зменшилась, але повертатися у місто ще небезпечно, - мер Сєнкевич

Останнім часом, особливо зі звільненням Херсону від російських загарбників, обстрілів Миколаєва поменшало, але повертатися в місто ще небезпечно.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миколаїв обстрілювався дуже активно весь час війни, останні два тижні ці обстріли зменшилися. Востаннє нас обстрілювали три дні тому: ви знаєте цей випадок, у п'ятиповерховій будівлі обвалилися всі поверхи, загинуло сім людей... З того часу ми чуємо вибухи на околицях міста, але в самому місті вибухів немає", - зазначив очільник міста.

Він нагадав, що росіяни обстрілювали Миколаїв з-під Херсону, з ракетних комплексів С-300. Наразі, очевидно, ці комплекси перекинули на лівий берег Дніпра.

"Тому зараз у нас тихо. Не думаю, що так буде завжди, але, сподіваюся, (це триватиме. - Ред.) якнайдовше", - сказав мер.

Сєнкевич продовжує відраджувати миколаївців, які виїхали з міста, від повернення: по-перше, через відсутність водопостачання, по-друге, через небезпеку відновлення обстрілів.

Місто, за його словами, наразі не відбудовує зруйновані російськими снарядами об'єкти, оскільки таке витрачання коштів нелогічне з огляду на можливість нових атак з боку РФ.

Щодо великого і середнього бізнесу Сєнкевич вважає, що повернутися і відновити роботу можуть лише ті підприємства, власники яких здатні забезпечити безпеку своїх працівників.

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