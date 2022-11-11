З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих. ФОТОрепортаж
У Миколаєві з-під завалів 5-поверхового будинку, по якому вночі вдарили російські окупанти, дістали тіла трьох жертв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
"Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою у ДСНС повідомили, що під завалами можливо ще перебувають люди.
Зазначається, що від ДСНС залучено 13 од. техн. та 68 рятувальників особового складу.
Підлога Маккартні
Воьлодимир Омельянов
Чайка Київ
Габриэль Руфусс
