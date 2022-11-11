УКР
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих. ФОТОрепортаж

У Миколаєві з-під завалів 5-поверхового будинку, по якому вночі вдарили російські окупанти, дістали тіла трьох жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що під завалами можливо ще перебувають люди.

Зазначається, що від ДСНС залучено 13 од. техн. та 68 рятувальників особового складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені.

З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 01
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 02
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 03
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 04
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 05
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 06
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 07
З-під завалів житлового будинку в Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих 08

Миколаїв (1849) обстріл (30481) ДСНС (5254) Сєнкевич Олександр (231)
Никаких переговоров с кацапами. На переправе валить всех!!!
11.11.2022 09:56 Відповісти
Ось він "русский мир ", ну хто це як не терористи ? варвари в 21 столітті це ******** кацастан.
11.11.2022 10:04 Відповісти
11.11.2022 10:12 Відповісти
сдохните все свинособачьи ********....................................................................................................никаких им ***** коридоров........................................................
11.11.2022 13:12 Відповісти
 
 