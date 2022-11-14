ЄС посилив санкції проти Ірану
Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.
"Рада ЄС сьогодні додала 29 осіб та три установи до переліку суб’єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи у контексті існуючих санкцій проти Ірану за порушення прав людини. Це зроблено з огляду на їхню роль до Смерті Маші Аміні та насильства по відношенню до нещодавніх демонстрацій в Ірані", - йдеться в повідомленні.
У переліку обмежень фігурують представники правоохоронних органів, які були причетні до свавільного арешту Маші Аміні, керівники місцевих правоохоронних органів, Корпусу вартових ісламської революції та представники військового керівництва, що керували жорстоким подавленням мирних протестів в Ірані.
Санкції запроваджено також проти керівників державного телебачення Ірану, які поширювали "зізнання" учасників протестів, а також керівника так званої кіберполіції Ірану, який був причетним до свавільних арештів людей за критику іранського режиму в онлайн медіа.
Санкції передбачають заморожування фінансових активів та заборону на поїздки до ЄС. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати особам та установам, які включені до санкційного переліку, будь-які фінансові ресурси. Режим санкцій також забороняє експорт до Ірану будь-якого обладнання, що може використовуватися для внутрішніх репресій або контролю над телекомунікаційним простором.
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Це просто пппц, які ж нікчеми....
Для підтримки видобутку газу на родовищі Південний Парс, а це 700 млн кубометрів на добу, Ірану необхідно інвестувати 80 млрд доларів. Однак він не має відповідних технологій і не зміг їх отримати через санкції та протиріччя із Заходом.
Іран не має платформ для збільшення видобутку газу, а тому не може спільно з Саудівською Аравією розробити родовище Фарзад, а також запустити 11-у фазу родовища Південний Парс. Таке обладнання країна імпортує із Заходу, так як у Росії і Китаю його теж немає.