Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за новий раунд санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня.
Про це він сказав він у відеоролику, опублікованому в Twitter, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Європейський Союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - сказав Шольц.
Канцлер Німеччини також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.
"Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції - це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - сказав Шольц.
Раніше Шольц заявив, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.
