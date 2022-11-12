УКР
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за новий раунд санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня.

Про це він сказав він у відеоролику, опублікованому в Twitter, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  Європейську  правду.

"Європейський Союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.

Читайте: ППО, енергетика та біженці: Шольц назвав пріоритетні напрямки допомоги Україні

"Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції - це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - сказав Шольц.

Раніше Шольц заявив, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Іран (2328) санкції (12585) Шольц Олаф (1142)
