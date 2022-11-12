РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости
2 400 6

Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за новый раунд санкций Европейского союза против Ирана на следующей неделе.

Об этом он сказал он в видеоролике, опубликованном в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - сказал Шольц.

Канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия платит Ирану за дроны наличными и западными военными трофеями, - СМИ

"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, с помощью которого мы усиливаем давление на режим", - сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Иран (2071) санкции (11773) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Костя Кутвіцький
3 д. ·
У совєцькому союзі всі були щасливі.
Мама була щаслива, бо їй випала на роботі можливість купити мені пальтечко. Їх завезли аж десять штук, а мам з дітьми було шістдесят. І моїй мамі пощастило потрапити в десятку переможців.
Батько був щасливий, бо міг прогодувати родину. Правда, він працював у важких умовах та в другу зміну, і ми з ним не бачились, бо вдень я в школі, а ввечері батько на роботі... А ще він приносив зарплату, в десять разів меншу ніж десь у Європі; але він про то не знав і тому був щасливий.
Баба теж була щаслива. Всі її подружки повмирали в голодомор, а баба вижила. Щасливиця.
І дід щасливий був. На війні він втратив руку і через те не був розстріляний як дезертир.
А я був щасливий, бо був малий. Бігав босий, мав три іграшки, мріяв про велосипед і був щасливий, бо не мав дорослих турбот.
Всі були щасливі. Щасливі та слухгяні діти потрапляли в "Артек".
А хто не хотів бути щасливим, тих забирали чорною машиною, і вони не поверталися...
Василько Піддубний.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:45 Ответить
І я був "щасливиЙ", та на відміну від Вас в мене іграшок не було. Всі мої іграшки, то нагороди батька у війні, якими я грався і, на жаль, багато погубив, тоді це не цінувалось. Всі інші іграшки - палички...
показать весь комментарий
13.11.2022 22:02 Ответить
Шпульцу вставили в попу пальц?
А чо они с меркельшей так похожи?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:54 Ответить
Орбан як завжди заблокує санкції чи з Ірану йому не платять?
показать весь комментарий
12.11.2022 13:05 Ответить
шольц розійшовся)
не зліть шольца
показать весь комментарий
12.11.2022 14:01 Ответить
Якщо порівняти Шольца в лютому і зараз - це абсолютно дві різні людини, вже не кажучи про Шольца за часів міс штазі.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:03 Ответить
 
 