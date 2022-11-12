Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за новый раунд санкций Европейского союза против Ирана на следующей неделе.
Об этом он сказал он в видеоролике, опубликованном в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - сказал Шольц.
Канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.
"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, с помощью которого мы усиливаем давление на режим", - сказал Шольц.
Ранее Шольц заявил, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
3 д. ·
У совєцькому союзі всі були щасливі.
Мама була щаслива, бо їй випала на роботі можливість купити мені пальтечко. Їх завезли аж десять штук, а мам з дітьми було шістдесят. І моїй мамі пощастило потрапити в десятку переможців.
Батько був щасливий, бо міг прогодувати родину. Правда, він працював у важких умовах та в другу зміну, і ми з ним не бачились, бо вдень я в школі, а ввечері батько на роботі... А ще він приносив зарплату, в десять разів меншу ніж десь у Європі; але він про то не знав і тому був щасливий.
Баба теж була щаслива. Всі її подружки повмирали в голодомор, а баба вижила. Щасливиця.
І дід щасливий був. На війні він втратив руку і через те не був розстріляний як дезертир.
А я був щасливий, бо був малий. Бігав босий, мав три іграшки, мріяв про велосипед і був щасливий, бо не мав дорослих турбот.
Всі були щасливі. Щасливі та слухгяні діти потрапляли в "Артек".
А хто не хотів бути щасливим, тих забирали чорною машиною, і вони не поверталися...
Василько Піддубний.
А чо они с меркельшей так похожи?
не зліть шольца