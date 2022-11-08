Россия платит Ирану за дроны наличными и западными военными трофеями, - СМИ
Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщило издание, российский военный самолет тайно перевез в Тегеран наличные в сумме 140 млн евро и три модели боеприпасов - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными.
"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше - к примеру, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - пишет Sky News.
В обмен на такие "подарки" РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.
По данным источника Sky News, за последние несколько дней между Тегераном и Москвой была достигнута договоренность о дальнейших поставках беспилотников на сумму 200 млн евро. Кроме того, утверждается, что с 20 августа по меньшей мере пять российских самолетов перевезли беспилотники из Ирана в РФ.
Стаття каже про 100 шахидів, наші кажуть про передачу більше 2000, та й випустили по Україні вже біля 300
А на рахунок захоплених стінгерів смішно. Їх ще в Афгані в мождахедів достатньо затрофеїли. НЛави продавали мусульманській Індонезії, Джавеліни - майже всьому Аравійському півострову.
Ну зачем же тиражировать кацапские вбросы. Не было партий военоой техники Британии и США захваченных кацапами. Были еденичные потери. Вполне возможно, что суммарные потери NLAW, Stinger и Javelin уже достигли десятков едениц, но это по сумме за 9 месяцев войны. Наши тоже, кстати, много чего интересного добыли, например ПЗРК "Верба" 2014года с дальностью стрельбы в 1.5 раза больше чем у Стингера или та же "Красуха".
Не розказуйте нам тут про "західні зразки зброї". Талібан - от вам західний зразок зброї. Дебіли, ***
"По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными."
Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки, что даже к бульба фюреру образцы приехали.
Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".
А до этого ее однопартиец Кевин Маккарти, вероятный спикер Палаты представителей - в случае если республиканцы наберут большинство мест, - заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет.
Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.
Велика Довіра до ЗМІ Руперта Мердока який підтримує Дональда Трампа
Чи більше ніде дістати Стінгер, Нлау і Джавелін як тільки в Україні )
ЗВІСНО ВСЕ ЦЕ ДІСТАТИ В АФГАНІСТАНІ НЕ МОЖНА - ТАЛІБИ ДУЖЕ
ВИСКОМОРАЛЬНІ ЛЮДИ 😆
Не знаєш, не пиши.