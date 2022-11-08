РУС
Россия платит Ирану за дроны наличными и западными военными трофеями, - СМИ

Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщило издание, российский военный самолет тайно перевез в Тегеран наличные в сумме 140 млн евро и три модели боеприпасов - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными.

"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше - к примеру, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - пишет Sky News.

Также читайте: Иран стал соучастником российской агрессии против Украины. Требуем усиления санкционного давления, - Мережко

В обмен на такие "подарки" РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.

По данным источника Sky News, за последние несколько дней между Тегераном и Москвой была достигнута договоренность о дальнейших поставках беспилотников на сумму 200 млн евро. Кроме того, утверждается, что с 20 августа по меньшей мере пять российских самолетов перевезли беспилотники из Ирана в РФ.

Также читайте: Украине известно, что Иран будет поставлять РФ баллистические ракеты. Это новая угроза, - ГУР

+24
Не верь вбросам рашистских СМИ. Их делают уже неоднократно чтобы обвинить Украину якобы мы поставляем оружие в третьи страны. А те же Джавелины поставлялись США не только в Украину. Ну сам своей головой подумай откуда журналюги могут знать чем рашка расплачивается за дроны, если никто не знал о дронах пока мы не начали их збивать
+23
Бред сивой кобылы. Иран поставляет рашке тысячи дронов и ракет в обмен на пару джавелинов? Похоже скорее на говновброс кацапских СМИ. Смотрите чтобы Иран через пол года не вытащил ядерную бомбу. Точно так же как когда то северная корея после посещения ее кремлевскими чекистами
+23
Такі заяви про передачу застарілого обладнання мулька. Ірану потрібні лише ядерні технології та матеріали для знищення Ізраїлю щоб панувати в регіоні. Все інше їм не цікаво.
Никакого ЯО значит.
Как будет дальше - неизвестно.
Но Big Brother наблюдает внимательно.
Щоб скопіювати необхідні технології тре мати для виготовлення копій. А так буде просто розібрати і подивитися.
Цікаво ганчіркоголовим, як воно у людей...
Замилення очей!
Стаття каже про 100 шахидів, наші кажуть про передачу більше 2000, та й випустили по Україні вже біля 300
Стаття фуфло, значить.
Интересно что можно с 40 летнего стингера скопировать еще или с джавелина,аналог тоже будет деринчать за 3 км как и шахид?
Усе можна. Так само як і те що Держдеп США запропонував своїм американським банкірам підтримувати російські компанії в РФ по при існуючі санкції. Воістину кому війна а кому мать родна.. Маланські фінансисти неперевиховуються що в США, Європі чи Україні. Головне гендель навіть і на крові
... Ви свій діагноз уважно читали? Там слова *ідіотизм* невже не помітили?
Та я вже давно йому писав, що від його коментарів "кислими щами" смердить!
Зброя постійно модернізується (особливо коли перебуває у дієвому використанні) Так що той самий "Стінгер" чи його ракета що застосовувалися в Афганістані у 1989 році і ******* можуть разюче відрізняться один від одного (як протитанковий снаряд з вольфрамовим сердечником випуску 1935 року відрізнявся від кумулятивного ********** випуску 1943-го)
Так пусть айфоны копируют, мерседесы и т.д.))))
поэтому Израиль и не хочет оружие давать чтобы не попало к заклятому врагу -об этом они уже говорили
західними військовими трофеями, - ЗМІ Джерело: з посиланням на Sky News
А на Западе нет рашистских СМИ? Да рашка даже в Пентагоне имеет своих завербованных людей. Да что там говорить, если бывший президент США Трамп один из агентов рашки.
А в Украине нет рашистских СМИ?-на марафоне вся парашинская свора с медвичуковских сми да и интер там же Да рашка даже на банковой имеет своих завербованных людей-агент козырь Ермак татаров и т.д. Да что там говорить, если президент Украины зэ-лупа один из агентов рашки.
не переводи стрелки...марафон марафоном, а тебе про другое талдычат. Как аргументов нет на марафон спрыгиваем
Марафон - конкретний Зе-марафон. А-ля кремль-тв.
я не разбираюсь в сортах говна, но когда говорят про купленные СМИ на Западе, вспоминать марафон тупо...он ведь не на Западе...или как?
в Украине не только СМИ а и власть -агенты параши подготовившие к сдаче Украину но народ им помешал Так что опасения по поводу передачи оружия в руки кацапов -это объективная реальность
А на Западе нет рашистских СМИ? Да рашка даже в Пентагоне имеет своих завербованных людей. Да что там говорить, если бывший президент США Трамп один из агентов рашки.
Sky News помойка , ее леваки-халявщики читают
Сам видел как Лукашенко показивал своим воякам, Нлав Джавелин и Панцерфауст (заряжений, скорее всего с Марика ) а про остальное не ясно, так что если єто било в Марике то оно есть
Сцить Ізраїль просто. Щоб каци хезболі якусь фігню масового знищення не дали. Та й своїх совків, які на рашку дрочать.
А на рахунок захоплених стінгерів смішно. Їх ще в Афгані в мождахедів достатньо затрофеїли. НЛави продавали мусульманській Індонезії, Джавеліни - майже всьому Аравійському півострову.
У тех система наведения была тепловая, инфрокрасная. А у этих на ультрафиолет вроде бы.
значит секрет ядерного заряда, скопированный самими парашниками у американцев, не передали?
Ніц не допоможе нещасній раші та її фюреру.
Бред сивой кобылы. Иран поставляет рашке тысячи дронов и ракет в обмен на пару джавелинов? Похоже скорее на говновброс кацапских СМИ. Смотрите чтобы Иран через пол года не вытащил ядерную бомбу. Точно так же как когда то северная корея после посещения ее кремлевскими чекистами
Такі заяви про передачу застарілого обладнання мулька. Ірану потрібні лише ядерні технології та матеріали для знищення Ізраїлю щоб панувати в регіоні. Все інше їм не цікаво.
Стінгери були захоплені ще у Афгані, коли СРСР там воював. Відповідно розібрані й вивчені були до гвинтика. А тепер відсилають зразок до Ірану на копіювання. Нісенітниця якась.
Не удивлюсь если это все утка.
Вот эта статейка, там есть координаты автора, можно поспрашивать поподробнее, что у неё там за источник...

https://news.sky.com/story/russia-gave-eur140m-and-captured-western-weapons-to-iran-in-return-for-deadly-drones-source-claims-12741742
брехня... рашаговновброс, чтобы ограничить поставки современного оружия в Украину...
...з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими. Джерело:
Ну зачем же тиражировать кацапские вбросы. Не было партий военоой техники Британии и США захваченных кацапами. Были еденичные потери. Вполне возможно, что суммарные потери NLAW, Stinger и Javelin уже достигли десятков едениц, но это по сумме за 9 месяцев войны. Наши тоже, кстати, много чего интересного добыли, например ПЗРК "Верба" 2014года с дальностью стрельбы в 1.5 раза больше чем у Стингера или та же "Красуха".
Звідки американські чіпи у іранських беспілотниках? Теж Україна підкинула?
Не розказуйте нам тут про "західні зразки зброї". Талібан - от вам західний зразок зброї. Дебіли, ***
Декілька разів було тут,що не потрапила до рук орків зброя від донорів,навіщо таке передруковувати. Домислів від журналістів досить на сьогодні
Очень нехорошая эта фраза:
"По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными."

Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки, что даже к бульба фюреру образцы приехали.
Это брехня. В руки врага попадали еденичные экземпляры, не бывает войны без потерь. никаких "партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными" не было.
Алекс, я только рад буду, если так же будут думать, все должностные лица в США, от которых зависит дальнейшая помощь.
Рад бы был, если бы вы думали так же, но ваша фраза "Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки" говорит об обратном.
Что говорю я - ни на что не влияет. А вот есть лицо поинтереснее:

Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".

А до этого ее однопартиец Кевин Маккарти, вероятный спикер Палаты представителей - в случае если республиканцы наберут большинство мест, - заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет.

Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.

https://www.bbc.com/russian/news-63556403
Я с вами согласен, политические маргиналы обеих партий могут использовать это вброс как повод для прекрашения помощи. Но зачем же вы заявляете, что это не брехня? Судя по списку "форумных аффторитетоф" в ваших друзьях, следуюшей темой будет "Зеленский с Ермаком продают партии военной помощи налево, поэтому американцы прекращают финансирование, зебобики вы слелали это вместье". Я угадал?
Если вы невнимательно прочли, я за объективность и правду, какая бы нехорошая она не была. И к слову, "авторитеты" не припоминаю чтобы озвучивали придуманные вами слова. Я далек от того чтоб обвинять Зеленского в продаже оружия партиями, это глупость, но вот попадание оружия США в чужие руки, может быть очень хорошо использовано политическими силами в США. Надо быть честным и объективным.
Скоро озвучат. Я тут уже 8 лет и ход мыслей кацапских пропагандонов предсказываю неплохо.
Вы меня во враги записали? Абсолютно зря, я за объективность. Посмотрите кто у меня в друзьях, наверняка вы видели здесь этих людей.
бред сивой кобылы...неужто есть идиоты которые поверят в эксклюзивность поставленных Украине образцов? Да такое оружие свободно продается-покупается через третьи страны, представлено на выставках, и афганцам давалось.... Мы же видели как в подсанкционном Иране 75% комплектующих из США. Неужто проблема Джавелин купить?
Джавелин купить наверное не проблема, проблема может быть что оружие на которое потрачены деньги США, попало врагам. Вот тут главная опасность помогающая всем кто за *****.
проблема не в том что попало к врагам, затрофеивание на поле боя это не есть что то уникальное. Все адекватные люди это понимают. Проблема в количестве попавшего и каким образом...Исходя из передачи по одному экземпляру эти утверждения просто глупо выглядят. На россии во время форума АРМИЯ-2022 были даже затрофеиные "777" представлены...
Странно, на Ориксе про затрофееные 777 ничего нет. 18 155mm M777A2 howitzer: https://i.postimg.cc/VvnzxRCL/554g.png (1, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1539215237139812352 (2, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1539216203230679041 (3, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1543640101695152130 (4, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1547263296948027392 (5, destroyed) https://i.postimg.cc/mrFbHNbr/2000.jpg (6, destroyed) https://i.postimg.cc/x8QXChFv/2000-m777.jpg (7, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1564339685337583619 (8, destroyed) https://i.postimg.cc/XNchzmZB/376.png (9, destroyed) https://i.postimg.cc/QtG4XVQx/2002-m777-destr.jpg (10, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1586328231158112257 (11, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1589135917553373184 (12, destroyed) https://postimg.cc/dLyJfk76 (13, destroyed) https://i.postimg.cc/xTQFcbt3/7760.png (14, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1589653846749765637 (15 and 16, destroyed) https://twitter.com/RALee85/status/1557298928248291330 (1, damaged) https://twitter.com/imp_navigator/status/1588178306851295232 (2, damaged)
видео было, хотя я перегнул, только одно орудие было в кадре, да и то от кацапов можно туфты ожидать, но Орикс и количество уничтоженной нами техники орков не так как ГШУ считает
Орикс считает по фото-видео, ГШ считает по отчетам о боевых действиях, вполне логично что разница может быть в разы.
я знаю матчасть)) ну и в чем смысл Орикса если "разница может быть в разы"?(риторический вопрос)
Ніякої сенсації тут немає .. Всі чудово розуміють що - на війні зброя має властивість потрапляти до противника , і що рано чи пізно , але це станеться - 100% . Знали це і американці поставляючи нам зброю , і британці , і знають всі інші . Ніякої - зради тут НЕМАЄ !
Проблема в том, что объявляется утечка западных вооружений "партиями" и это может быть иформационным подводом к прекрашению поставок с одной сторны и обвинениям украинского военно-политического руководства в продаже западных военных технологий рашке, с другой стороны.
Повна маячня, всі ці "зразки" давно є в Ірану як і останній айфон).
Просто пора ******* по чапатым а там посмотреть
За словами джерела Sky News, зброя ймовірно була з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими Джерело:
Велика Довіра до ЗМІ Руперта Мердока який підтримує Дональда Трампа

Чи більше ніде дістати Стінгер, Нлау і Джавелін як тільки в Україні )
ЗВІСНО ВСЕ ЦЕ ДІСТАТИ В АФГАНІСТАНІ НЕ МОЖНА - ТАЛІБИ ДУЖЕ
ВИСКОМОРАЛЬНІ ЛЮДИ 😆
Жовта преса і вкид на замовлення рф. Треба їх фізично чистити щоб не засирали інфопростір партнерів.
Это ответ на вопрос, почему в Украину не поставляется самая современная техника. К сожалению гарантии на то, что ни один образец не попадет в руки казламордых никто дать не может, на войне случается всякое. А НАТО хочет иметь перевес в технике на случай войны с теми же иранскими бесами или той же казлятней.
тубуси від енловів в обмін на балалайки 136 все по чесному
трофейные передают.
Трофейні звідкіля, з Афганістану ?
Не знаєш, не пиши.
