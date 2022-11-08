Росія сплачує Ірану за дрони готівкою і західними військовими трофеями, - ЗМІ
Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як повідомило видання, російський військовий літак таємно перевіз до Тегерану готівку у сумі 140 млн євро і три моделі боєприпасів - британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger. За словами джерела Sky News, зброя ймовірно була з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими.
"Зброю передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Таке вже траплялося раніше - приміром, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію", - йдеться у публікації Sky News.
В обмін на такі "подарунки" РФ одержала понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.
За даними джерела Sky News, за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було досягнуто домовленості про подальше постачання безпілотників на суму 200 млн євро. Крім того, стверджується, що з 20 серпня щонайменше п'ять російських літаків перевезли безпілотники з Ірану до РФ.
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Но Big Brother наблюдает внимательно.
Стаття каже про 100 шахидів, наші кажуть про передачу більше 2000, та й випустили по Україні вже біля 300
А на рахунок захоплених стінгерів смішно. Їх ще в Афгані в мождахедів достатньо затрофеїли. НЛави продавали мусульманській Індонезії, Джавеліни - майже всьому Аравійському півострову.
https://news.sky.com/story/russia-gave-eur140m-and-captured-western-weapons-to-iran-in-return-for-deadly-drones-source-claims-12741742
Ну зачем же тиражировать кацапские вбросы. Не было партий военоой техники Британии и США захваченных кацапами. Были еденичные потери. Вполне возможно, что суммарные потери NLAW, Stinger и Javelin уже достигли десятков едениц, но это по сумме за 9 месяцев войны. Наши тоже, кстати, много чего интересного добыли, например ПЗРК "Верба" 2014года с дальностью стрельбы в 1.5 раза больше чем у Стингера или та же "Красуха".
Не розказуйте нам тут про "західні зразки зброї". Талібан - от вам західний зразок зброї. Дебіли, ***
"По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными."
Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки, что даже к бульба фюреру образцы приехали.
Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".
А до этого ее однопартиец Кевин Маккарти, вероятный спикер Палаты представителей - в случае если республиканцы наберут большинство мест, - заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет.
Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.
https://www.bbc.com/russian/news-63556403
Велика Довіра до ЗМІ Руперта Мердока який підтримує Дональда Трампа
Чи більше ніде дістати Стінгер, Нлау і Джавелін як тільки в Україні )
ЗВІСНО ВСЕ ЦЕ ДІСТАТИ В АФГАНІСТАНІ НЕ МОЖНА - ТАЛІБИ ДУЖЕ
ВИСКОМОРАЛЬНІ ЛЮДИ 😆
Не знаєш, не пиши.