УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 356 68

Росія сплачує Ірану за дрони готівкою і західними військовими трофеями, - ЗМІ

дрони

Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомило видання, російський військовий літак таємно перевіз до Тегерану готівку у сумі 140 млн євро і три моделі боєприпасів - британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger. За словами джерела Sky News, зброя ймовірно була з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими.

"Зброю передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Таке вже траплялося раніше - приміром, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію", - йдеться у публікації Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран став співучасником російської агресії проти України. Вимагаємо посилення санкційного тиску, - Мережко

В обмін на такі "подарунки" РФ одержала понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.

За даними джерела Sky News, за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було досягнуто домовленості про подальше постачання безпілотників на суму 200 млн євро. Крім того, стверджується, що з 20 серпня щонайменше п'ять російських літаків перевезли безпілотники з Ірану до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деталі іранських безпілотників виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - ГУР

Автор: 

Іран (2049) росія (65459) дрони (4780)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Не верь вбросам рашистских СМИ. Их делают уже неоднократно чтобы обвинить Украину якобы мы поставляем оружие в третьи страны. А те же Джавелины поставлялись США не только в Украину. Ну сам своей головой подумай откуда журналюги могут знать чем рашка расплачивается за дроны, если никто не знал о дронах пока мы не начали их збивать
показати весь коментар
08.11.2022 21:08
+23
Бред сивой кобылы. Иран поставляет рашке тысячи дронов и ракет в обмен на пару джавелинов? Похоже скорее на говновброс кацапских СМИ. Смотрите чтобы Иран через пол года не вытащил ядерную бомбу. Точно так же как когда то северная корея после посещения ее кремлевскими чекистами
показати весь коментар
08.11.2022 21:05
+23
Такі заяви про передачу застарілого обладнання мулька. Ірану потрібні лише ядерні технології та матеріали для знищення Ізраїлю щоб панувати в регіоні. Все інше їм не цікаво.
показати весь коментар
08.11.2022 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никакого ЯО значит.
показати весь коментар
08.11.2022 21:01 Відповісти
Как будет дальше - неизвестно.
Но Big Brother наблюдает внимательно.
показати весь коментар
08.11.2022 21:04 Відповісти
Щоб скопіювати необхідні технології тре мати для виготовлення копій. А так буде просто розібрати і подивитися.
показати весь коментар
08.11.2022 21:14 Відповісти
Цікаво ганчіркоголовим, як воно у людей...
показати весь коментар
08.11.2022 21:17 Відповісти
Замилення очей!
Стаття каже про 100 шахидів, наші кажуть про передачу більше 2000, та й випустили по Україні вже біля 300
показати весь коментар
08.11.2022 21:06 Відповісти
Стаття фуфло, значить.
показати весь коментар
08.11.2022 21:32 Відповісти
Интересно что можно с 40 летнего стингера скопировать еще или с джавелина,аналог тоже будет деринчать за 3 км как и шахид?
показати весь коментар
08.11.2022 21:01 Відповісти
Усе можна. Так само як і те що Держдеп США запропонував своїм американським банкірам підтримувати російські компанії в РФ по при існуючі санкції. Воістину кому війна а кому мать родна.. Маланські фінансисти неперевиховуються що в США, Європі чи Україні. Головне гендель навіть і на крові
показати весь коментар
08.11.2022 21:57 Відповісти
... Ви свій діагноз уважно читали? Там слова *ідіотизм* невже не помітили?
показати весь коментар
08.11.2022 22:28 Відповісти
Та я вже давно йому писав, що від його коментарів "кислими щами" смердить!
показати весь коментар
09.11.2022 03:32 Відповісти
Зброя постійно модернізується (особливо коли перебуває у дієвому використанні) Так що той самий "Стінгер" чи його ракета що застосовувалися в Афганістані у 1989 році і ******* можуть разюче відрізняться один від одного (як протитанковий снаряд з вольфрамовим сердечником випуску 1935 року відрізнявся від кумулятивного ********** випуску 1943-го)
показати весь коментар
09.11.2022 03:39 Відповісти
Так пусть айфоны копируют, мерседесы и т.д.))))
показати весь коментар
08.11.2022 21:02 Відповісти
поэтому Израиль и не хочет оружие давать чтобы не попало к заклятому врагу -об этом они уже говорили
показати весь коментар
08.11.2022 21:03 Відповісти
Не верь вбросам рашистских СМИ. Их делают уже неоднократно чтобы обвинить Украину якобы мы поставляем оружие в третьи страны. А те же Джавелины поставлялись США не только в Украину. Ну сам своей головой подумай откуда журналюги могут знать чем рашка расплачивается за дроны, если никто не знал о дронах пока мы не начали их збивать
показати весь коментар
08.11.2022 21:08 Відповісти
західними військовими трофеями, - ЗМІ Джерело: з посиланням на Sky News
показати весь коментар
08.11.2022 21:11 Відповісти
А на Западе нет рашистских СМИ? Да рашка даже в Пентагоне имеет своих завербованных людей. Да что там говорить, если бывший президент США Трамп один из агентов рашки.
показати весь коментар
08.11.2022 21:17 Відповісти
А в Украине нет рашистских СМИ?-на марафоне вся парашинская свора с медвичуковских сми да и интер там же Да рашка даже на банковой имеет своих завербованных людей-агент козырь Ермак татаров и т.д. Да что там говорить, если президент Украины зэ-лупа один из агентов рашки.
показати весь коментар
08.11.2022 21:23 Відповісти
не переводи стрелки...марафон марафоном, а тебе про другое талдычат. Как аргументов нет на марафон спрыгиваем
показати весь коментар
08.11.2022 21:41 Відповісти
Марафон - конкретний Зе-марафон. А-ля кремль-тв.
показати весь коментар
08.11.2022 21:53 Відповісти
я не разбираюсь в сортах говна, но когда говорят про купленные СМИ на Западе, вспоминать марафон тупо...он ведь не на Западе...или как?
показати весь коментар
08.11.2022 21:58 Відповісти
в Украине не только СМИ а и власть -агенты параши подготовившие к сдаче Украину но народ им помешал Так что опасения по поводу передачи оружия в руки кацапов -это объективная реальность
показати весь коментар
09.11.2022 00:11 Відповісти
А на Западе нет рашистских СМИ? Да рашка даже в Пентагоне имеет своих завербованных людей. Да что там говорить, если бывший президент США Трамп один из агентов рашки.
показати весь коментар
08.11.2022 21:24 Відповісти
Sky News помойка , ее леваки-халявщики читают
показати весь коментар
08.11.2022 21:41 Відповісти
Сам видел как Лукашенко показивал своим воякам, Нлав Джавелин и Панцерфауст (заряжений, скорее всего с Марика ) а про остальное не ясно, так что если єто било в Марике то оно есть
показати весь коментар
09.11.2022 07:03 Відповісти
Сцить Ізраїль просто. Щоб каци хезболі якусь фігню масового знищення не дали. Та й своїх совків, які на рашку дрочать.
А на рахунок захоплених стінгерів смішно. Їх ще в Афгані в мождахедів достатньо затрофеїли. НЛави продавали мусульманській Індонезії, Джавеліни - майже всьому Аравійському півострову.
показати весь коментар
08.11.2022 21:31 Відповісти
У тех система наведения была тепловая, инфрокрасная. А у этих на ультрафиолет вроде бы.
показати весь коментар
08.11.2022 22:07 Відповісти
значит секрет ядерного заряда, скопированный самими парашниками у американцев, не передали?
показати весь коментар
08.11.2022 21:04 Відповісти
Ніц не допоможе нещасній раші та її фюреру.
показати весь коментар
08.11.2022 21:04 Відповісти
Бред сивой кобылы. Иран поставляет рашке тысячи дронов и ракет в обмен на пару джавелинов? Похоже скорее на говновброс кацапских СМИ. Смотрите чтобы Иран через пол года не вытащил ядерную бомбу. Точно так же как когда то северная корея после посещения ее кремлевскими чекистами
показати весь коментар
08.11.2022 21:05 Відповісти
Такі заяви про передачу застарілого обладнання мулька. Ірану потрібні лише ядерні технології та матеріали для знищення Ізраїлю щоб панувати в регіоні. Все інше їм не цікаво.
показати весь коментар
08.11.2022 21:06 Відповісти
Стінгери були захоплені ще у Афгані, коли СРСР там воював. Відповідно розібрані й вивчені були до гвинтика. А тепер відсилають зразок до Ірану на копіювання. Нісенітниця якась.
показати весь коментар
08.11.2022 21:11 Відповісти
Не удивлюсь если это все утка.
показати весь коментар
08.11.2022 21:12 Відповісти
Вот эта статейка, там есть координаты автора, можно поспрашивать поподробнее, что у неё там за источник...

https://news.sky.com/story/russia-gave-eur140m-and-captured-western-weapons-to-iran-in-return-for-deadly-drones-source-claims-12741742
показати весь коментар
08.11.2022 21:27 Відповісти
брехня... рашаговновброс, чтобы ограничить поставки современного оружия в Украину...
показати весь коментар
08.11.2022 21:29 Відповісти
...з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими. Джерело:
Ну зачем же тиражировать кацапские вбросы. Не было партий военоой техники Британии и США захваченных кацапами. Были еденичные потери. Вполне возможно, что суммарные потери NLAW, Stinger и Javelin уже достигли десятков едениц, но это по сумме за 9 месяцев войны. Наши тоже, кстати, много чего интересного добыли, например ПЗРК "Верба" 2014года с дальностью стрельбы в 1.5 раза больше чем у Стингера или та же "Красуха".
показати весь коментар
08.11.2022 21:33 Відповісти
Звідки американські чіпи у іранських беспілотниках? Теж Україна підкинула?
Не розказуйте нам тут про "західні зразки зброї". Талібан - от вам західний зразок зброї. Дебіли, ***
показати весь коментар
08.11.2022 21:36 Відповісти
Декілька разів було тут,що не потрапила до рук орків зброя від донорів,навіщо таке передруковувати. Домислів від журналістів досить на сьогодні
показати весь коментар
08.11.2022 21:36 Відповісти
Очень нехорошая эта фраза:
"По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными."

Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки, что даже к бульба фюреру образцы приехали.
показати весь коментар
08.11.2022 21:40 Відповісти
Это брехня. В руки врага попадали еденичные экземпляры, не бывает войны без потерь. никаких "партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными" не было.
показати весь коментар
08.11.2022 21:47 Відповісти
Алекс, я только рад буду, если так же будут думать, все должностные лица в США, от которых зависит дальнейшая помощь.
показати весь коментар
08.11.2022 21:50 Відповісти
Рад бы был, если бы вы думали так же, но ваша фраза "Надеюсь все понимают, чем это грозит? И это не брехня, это оружие действительно попало в чужие руки" говорит об обратном.
показати весь коментар
08.11.2022 21:54 Відповісти
Что говорю я - ни на что не влияет. А вот есть лицо поинтереснее:

Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".

А до этого ее однопартиец Кевин Маккарти, вероятный спикер Палаты представителей - в случае если республиканцы наберут большинство мест, - заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет.

Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.

https://www.bbc.com/russian/news-63556403
показати весь коментар
08.11.2022 22:11 Відповісти
Я с вами согласен, политические маргиналы обеих партий могут использовать это вброс как повод для прекрашения помощи. Но зачем же вы заявляете, что это не брехня? Судя по списку "форумных аффторитетоф" в ваших друзьях, следуюшей темой будет "Зеленский с Ермаком продают партии военной помощи налево, поэтому американцы прекращают финансирование, зебобики вы слелали это вместье". Я угадал?
показати весь коментар
08.11.2022 22:37 Відповісти
Если вы невнимательно прочли, я за объективность и правду, какая бы нехорошая она не была. И к слову, "авторитеты" не припоминаю чтобы озвучивали придуманные вами слова. Я далек от того чтоб обвинять Зеленского в продаже оружия партиями, это глупость, но вот попадание оружия США в чужие руки, может быть очень хорошо использовано политическими силами в США. Надо быть честным и объективным.
показати весь коментар
08.11.2022 22:45 Відповісти
Скоро озвучат. Я тут уже 8 лет и ход мыслей кацапских пропагандонов предсказываю неплохо.
показати весь коментар
08.11.2022 23:08 Відповісти
Вы меня во враги записали? Абсолютно зря, я за объективность. Посмотрите кто у меня в друзьях, наверняка вы видели здесь этих людей.
показати весь коментар
08.11.2022 22:14 Відповісти
бред сивой кобылы...неужто есть идиоты которые поверят в эксклюзивность поставленных Украине образцов? Да такое оружие свободно продается-покупается через третьи страны, представлено на выставках, и афганцам давалось.... Мы же видели как в подсанкционном Иране 75% комплектующих из США. Неужто проблема Джавелин купить?
показати весь коментар
08.11.2022 21:44 Відповісти
Джавелин купить наверное не проблема, проблема может быть что оружие на которое потрачены деньги США, попало врагам. Вот тут главная опасность помогающая всем кто за *****.
показати весь коментар
08.11.2022 21:52 Відповісти
проблема не в том что попало к врагам, затрофеивание на поле боя это не есть что то уникальное. Все адекватные люди это понимают. Проблема в количестве попавшего и каким образом...Исходя из передачи по одному экземпляру эти утверждения просто глупо выглядят. На россии во время форума АРМИЯ-2022 были даже затрофеиные "777" представлены...
показати весь коментар
08.11.2022 22:02 Відповісти
Странно, на Ориксе про затрофееные 777 ничего нет. 18 155mm M777A2 howitzer: https://i.postimg.cc/VvnzxRCL/554g.png (1, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1539215237139812352 (2, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1539216203230679041 (3, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1543640101695152130 (4, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1547263296948027392 (5, destroyed) https://i.postimg.cc/mrFbHNbr/2000.jpg (6, destroyed) https://i.postimg.cc/x8QXChFv/2000-m777.jpg (7, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1564339685337583619 (8, destroyed) https://i.postimg.cc/XNchzmZB/376.png (9, destroyed) https://i.postimg.cc/QtG4XVQx/2002-m777-destr.jpg (10, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1586328231158112257 (11, destroyed) https://twitter.com/imp_navigator/status/1589135917553373184 (12, destroyed) https://postimg.cc/dLyJfk76 (13, destroyed) https://i.postimg.cc/xTQFcbt3/7760.png (14, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1589653846749765637 (15 and 16, destroyed) https://twitter.com/RALee85/status/1557298928248291330 (1, damaged) https://twitter.com/imp_navigator/status/1588178306851295232 (2, damaged)
показати весь коментар
08.11.2022 22:39 Відповісти
видео было, хотя я перегнул, только одно орудие было в кадре, да и то от кацапов можно туфты ожидать, но Орикс и количество уничтоженной нами техники орков не так как ГШУ считает
показати весь коментар
08.11.2022 22:49 Відповісти
Орикс считает по фото-видео, ГШ считает по отчетам о боевых действиях, вполне логично что разница может быть в разы.
показати весь коментар
08.11.2022 22:57 Відповісти
я знаю матчасть)) ну и в чем смысл Орикса если "разница может быть в разы"?(риторический вопрос)
показати весь коментар
08.11.2022 23:00 Відповісти
Ніякої сенсації тут немає .. Всі чудово розуміють що - на війні зброя має властивість потрапляти до противника , і що рано чи пізно , але це станеться - 100% . Знали це і американці поставляючи нам зброю , і британці , і знають всі інші . Ніякої - зради тут НЕМАЄ !
показати весь коментар
08.11.2022 22:25 Відповісти
Проблема в том, что объявляется утечка западных вооружений "партиями" и это может быть иформационным подводом к прекрашению поставок с одной сторны и обвинениям украинского военно-политического руководства в продаже западных военных технологий рашке, с другой стороны.
показати весь коментар
08.11.2022 22:48 Відповісти
Повна маячня, всі ці "зразки" давно є в Ірану як і останній айфон).
показати весь коментар
08.11.2022 22:41 Відповісти
Просто пора ******* по чапатым а там посмотреть
показати весь коментар
08.11.2022 22:45 Відповісти
За словами джерела Sky News, зброя ймовірно була з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими Джерело:
Велика Довіра до ЗМІ Руперта Мердока який підтримує Дональда Трампа

Чи більше ніде дістати Стінгер, Нлау і Джавелін як тільки в Україні )
ЗВІСНО ВСЕ ЦЕ ДІСТАТИ В АФГАНІСТАНІ НЕ МОЖНА - ТАЛІБИ ДУЖЕ
ВИСКОМОРАЛЬНІ ЛЮДИ 😆
показати весь коментар
08.11.2022 23:04 Відповісти
Жовта преса і вкид на замовлення рф. Треба їх фізично чистити щоб не засирали інфопростір партнерів.
показати весь коментар
08.11.2022 23:15 Відповісти
Это ответ на вопрос, почему в Украину не поставляется самая современная техника. К сожалению гарантии на то, что ни один образец не попадет в руки казламордых никто дать не может, на войне случается всякое. А НАТО хочет иметь перевес в технике на случай войны с теми же иранскими бесами или той же казлятней.
показати весь коментар
08.11.2022 23:45 Відповісти
тубуси від енловів в обмін на балалайки 136 все по чесному
показати весь коментар
09.11.2022 01:34 Відповісти
трофейные передают.
показати весь коментар
09.11.2022 06:30 Відповісти
Трофейні звідкіля, з Афганістану ?
Не знаєш, не пиши.
показати весь коментар
09.11.2022 11:22 Відповісти
 
 