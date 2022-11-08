Росія сплачує Ірану за дрони готівкою і західними військовими трофеями, - ЗМІ

Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомило видання, російський військовий літак таємно перевіз до Тегерану готівку у сумі 140 млн євро і три моделі боєприпасів - британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger. За словами джерела Sky News, зброя ймовірно була з партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових і захопленої російськими військовими.

"Зброю передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Таке вже траплялося раніше - приміром, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію", - йдеться у публікації Sky News.

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В обмін на такі "подарунки" РФ одержала понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.

За даними джерела Sky News, за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було досягнуто домовленості про подальше постачання безпілотників на суму 200 млн євро. Крім того, стверджується, що з 20 серпня щонайменше п'ять російських літаків перевезли безпілотники з Ірану до РФ.

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