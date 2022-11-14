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Новини Війна
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Україна представила на Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо репарації від РФ

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН представив проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв’язаною Росією війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію", - заявив Кислиця.

За його словами, документ містить заклик до держав-членів об'єднатися і створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств і "збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни".

Кислиця нагадав, що реагуючи на наслідки іракського вторгнення в Кувейт, Рада Безпеки ООН у 1991 році ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких було створено комісію та фонд для відшкодування збитків, спричинених війною. Проте РФ не дала б змоги ухвалити таке рішення в Радбезі щодо своєї війни в Україні, користуючись правом вето, констатував дипломат.

"Росія віддає перевагу безкарності перед відповідальністю, і коли справа доходить до процесу в Раді Безпеки, вона знає лише дві речі - брехня і право вето", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року з’явиться реальний механізм відшкодування збитків за рахунок активів РФ, - Зеленський

Постпред наголосив, що Росія зруйнувала майже половину українських електромереж та інженерних комунікацій, залишивши мільйони українців без світла, води та опалення напередодні зими. "Звірства, скоєні росіянами на окупованих територіях: убивства, зґвалтування, катування, примусова депортація, мародерство, - промовляють самі за себе", - зазначив він, додавши, що мільйони українців були змушені покинути свої домівки й шукати притулку.

Закликаючи підтримати резолюцію, Кислиця наголосив, що не просить "ставати на чийсь бік". "Ми впевнені, що ви всі на боці Статуту ООН, його цілей і принципів, на боці міжнародного права", - сказав український дипломат.

Автор: 

ООН (3365) Кислиця Сергій (212) репарації (65)


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Топ коментарі
+3
какой дефицит бюджета у них 6 сент. 2022 г. Прибыль за этот период составила 158 млрд евро,
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14.11.2022 19:33
+1
что нашему на-
роду нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
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14.11.2022 19:30
+1
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составят 285 миллиардов долларов
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14.11.2022 19:34
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что нашему на-
роду нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
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14.11.2022 19:30 Відповісти
какой дефицит бюджета у них 6 сент. 2022 г. Прибыль за этот период составила 158 млрд евро,
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14.11.2022 19:33 Відповісти
Прибуток чого?Ти взагалі розумієшь економіку?Ці 158 млрд з'їдаються за місяць притому ще дефіцит лярдів 100.Відкрий карту подивись на рашку цих всіх бомжів треба кормити не кажучи про економіку її підтимку в умовах війни і санкцій,банківські зобов'язання і багато чого іншого.
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14.11.2022 19:39 Відповісти
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составят 285 миллиардов долларов
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14.11.2022 19:34 Відповісти
Та хоть 200 млрд а видатків 400 і що?Ше раз кажу ти взагалі розумієшь що таке економіка?
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14.11.2022 19:40 Відповісти
200 млрд переводиться на чёт Украины каждый год )
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14.11.2022 19:48 Відповісти
*******......в мене слів немає...Ага палочкою махнуть, мішки запакують і кожен рік будуть кидати.....
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14.11.2022 19:51 Відповісти
💯🤣👍
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14.11.2022 19:52 Відповісти
і кожен месяц будуть кидати.....)🤣
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14.11.2022 19:55 Відповісти
небензя уже ноет по этому поводу.....
https://twitter.com/antiputler_news/status/1592183431630557184
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14.11.2022 19:37 Відповісти
Этот ************* будет нести всякую чушь приказанную даже с петлей на шее.
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14.11.2022 20:01 Відповісти
Як початок шляху до московитського "Нюрнбергу" - доволі не пагано. Додаємо розслідування міжнародних кримінальників... Спостерігаємо, що буде далі і тримаємо кулаки....
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14.11.2022 19:52 Відповісти
так само буде з репараціями ,як з МН17
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14.11.2022 19:59 Відповісти
Україна разом с росією та іраном буде голосувати проти
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14.11.2022 20:09 Відповісти
китаезы уже наложили вето на резолюцию.
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14.11.2022 20:25 Відповісти
 
 