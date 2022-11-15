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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" (оновлено)

санкции

США запровадили санкції проти російського розробника та виробника інтегральних мікросхем "ПКК Міландр", а також стосовно трьох пов’язаних із ним юридичних осіб із Вірменії, Швейцарії та Тайваню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, поширеній у понеділок, ідеться, що обмежувальні заходи запроваджуються проти "ПКК Міландр" за те, що компанія працювала або працює в російській електронній галузі та при цьому має стосунок до військової сфери.

"Ця компанія є російським розробником і виробником інтегральних мікросхем, мікроелектронної продукції, що спеціалізується на виробництві. "ПКК Міландр" належить до військових і науково-дослідних структур, бере участь у виставках російської зброї", - зазначається в заяві.

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти ще трьох компаній, за його даними, пов'язаних із "ПКК Міландр", це компанія Milur Electronics, зареєстрована у Вірменії, швейцарська компанія Milur SA і тайванська Sharp Edge Engineering Inc. У Вашингтоні вважають, що ці компанії використовувалися для здійснення продажу за кордон.

Джерела російського видання "Коммерсантъ" заявили, що нові санкції є прецедентом, оскільки досі спроб блокувати закордонних партнерів російських розробників мікросхем не було.

"Це загрожує повною ізоляцією РФ від зарубіжних потужностей, тоді як вітчизняні заводи здатні покрити лише 3% попиту на мікросхеми", - наголосило видання.

Топ-менеджер великого російського виробника електроніки каже, що заблоковані США компанії були потрібні "Міландру" для доступу до азіатських фабрик, здатних випускати мікроконтролери та інші компоненти.

"Це дуже небезпечний прецедент для російської індустрії. Якщо США продовжать бити по таких "прошарках", це загрожує остаточним відсіканням російських розробників електроніки від зарубіжних фабрик. Хоча і регулятор, і самі компанії розраховували продовжити роботу за допомогою таких схем після запровадження санкцій", - каже він.

Влада США активно виявляє ланцюги поставок до Росії технологій і продукції, що потрапляють під експортні обмеження, зазначає партнер адвокатського бюро ЄМПП Мерген Дораєв: "У цій сфері у них накопичено значний досвід, оскільки аналогічна робота багато років проводиться щодо Ірану та Сирії",.

Афілійованість з підсанкційною особою зазвичай приховується опціонами та квазікорпоративними договорами, але виявити їх складно, тому простіше використовувати механізм вторинних санкцій, тобто включати іноземну компанію безпосередньо до SDN-листу, додає старший юрист Tomashevskaya & Partners Михайло Жужжалов. Надалі, на його думку, американська влада добиватиметься від юрисдикцій посилення вимог до обігу акцій, зокрема розкриття опціонів та їх умов через реєстрацію.

За словами Мергена Дораєва, в результаті схеми закупівель стануть ще заплутанішими, і "зв'язок з кінцевим споживачем буде все складніше відстежити", що неминуче позначається на вартості продукції, яка випускається.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12050) США (23303)


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Топ коментарі
+10
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14.11.2022 19:52
+5
бюрократія працює відносно повільно, але якщо вже ввели, то це на десятиріччя..
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14.11.2022 21:14
+4
Російські мікросхеми звучить як неандертальська авіація
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14.11.2022 22:11
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14.11.2022 19:52 Відповісти
блд...почему только сейчас?!
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14.11.2022 20:45 Відповісти
бюрократія працює відносно повільно, але якщо вже ввели, то це на десятиріччя..
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14.11.2022 21:14 Відповісти
Неизбежная черта демократии тем не менее. Каждое решение всегда проходит по 10 кругов согласований и исключает единоличные диктаторские решения. Иногда хорошо, иногда плохо. Еще хорошо, что США не в первой десятке стран по уровню демократии, максимум у них 7 из 10 баллов, многое сделано шустро. Ну а на случай войны в НАТО у них все предусмотрено, военные сразу берут контроль в свои руки и все будет быстро и чётко.
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15.11.2022 15:23 Відповісти
Міпломбірмійонєз?
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14.11.2022 21:10 Відповісти
- крок за кроком ...
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14.11.2022 21:43 Відповісти
Російські мікросхеми звучить як неандертальська авіація
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14.11.2022 22:11 Відповісти
Кацапія - родіна мікрочіпів. )))

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15.11.2022 15:18 Відповісти
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Кто то закопал остатки из разобранного девайса, купленного в Али.
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15.11.2022 16:44 Відповісти
ой не можу - розробляли my ass 😀
пи#дили у Тайвані, відмивали гроші у Швейцарії, завозили через Арменію
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15.11.2022 00:34 Відповісти
За то кацапские микросхемы - самые большие в мире и им анало говнет.
Как тебе такое, Маск?
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15.11.2022 15:05 Відповісти
А што, кацапы микросхемы делали? Самые большие микросхемы в мире? Наверное, тут, не надо было им мешать.
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15.11.2022 15:07 Відповісти
Те, що "самиє бальшиє", то "само сабой". Головне, що "самиє скрєпниє"!
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15.11.2022 15:17 Відповісти
"для здійснення продажу за кордон"
"компанії були потрібні "Міландру" для доступу до азіатських фабрик, здатних випускати мікроконтролери та інші компоненти"
Судячи з усього, продажі за кордон були "отріцательньімі".
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15.11.2022 15:10 Відповісти
Байден придумал программу по сдерживанию всего мира от развития электронных технологий. И ничего кроме запретов не придумал. Но с Азией этот как пытаться заткнуть рухнувшую плотину дырявым носком. Поздно.
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15.11.2022 16:39 Відповісти
Как на это посмотреть. В Китае уже заорали что им работники без еды остается.
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15.11.2022 16:46 Відповісти
 
 