США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" (оновлено)

США запровадили санкції проти російського розробника та виробника інтегральних мікросхем "ПКК Міландр", а також стосовно трьох пов’язаних із ним юридичних осіб із Вірменії, Швейцарії та Тайваню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, поширеній у понеділок, ідеться, що обмежувальні заходи запроваджуються проти "ПКК Міландр" за те, що компанія працювала або працює в російській електронній галузі та при цьому має стосунок до військової сфери.

"Ця компанія є російським розробником і виробником інтегральних мікросхем, мікроелектронної продукції, що спеціалізується на виробництві. "ПКК Міландр" належить до військових і науково-дослідних структур, бере участь у виставках російської зброї", - зазначається в заяві.

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти ще трьох компаній, за його даними, пов'язаних із "ПКК Міландр", це компанія Milur Electronics, зареєстрована у Вірменії, швейцарська компанія Milur SA і тайванська Sharp Edge Engineering Inc. У Вашингтоні вважають, що ці компанії використовувалися для здійснення продажу за кордон.

Джерела російського видання "Коммерсантъ" заявили, що нові санкції є прецедентом, оскільки досі спроб блокувати закордонних партнерів російських розробників мікросхем не було.

"Це загрожує повною ізоляцією РФ від зарубіжних потужностей, тоді як вітчизняні заводи здатні покрити лише 3% попиту на мікросхеми", - наголосило видання.

Топ-менеджер великого російського виробника електроніки каже, що заблоковані США компанії були потрібні "Міландру" для доступу до азіатських фабрик, здатних випускати мікроконтролери та інші компоненти.

"Це дуже небезпечний прецедент для російської індустрії. Якщо США продовжать бити по таких "прошарках", це загрожує остаточним відсіканням російських розробників електроніки від зарубіжних фабрик. Хоча і регулятор, і самі компанії розраховували продовжити роботу за допомогою таких схем після запровадження санкцій", - каже він.

Влада США активно виявляє ланцюги поставок до Росії технологій і продукції, що потрапляють під експортні обмеження, зазначає партнер адвокатського бюро ЄМПП Мерген Дораєв: "У цій сфері у них накопичено значний досвід, оскільки аналогічна робота багато років проводиться щодо Ірану та Сирії",.

Афілійованість з підсанкційною особою зазвичай приховується опціонами та квазікорпоративними договорами, але виявити їх складно, тому простіше використовувати механізм вторинних санкцій, тобто включати іноземну компанію безпосередньо до SDN-листу, додає старший юрист Tomashevskaya & Partners Михайло Жужжалов. Надалі, на його думку, американська влада добиватиметься від юрисдикцій посилення вимог до обігу акцій, зокрема розкриття опціонів та їх умов через реєстрацію.

За словами Мергена Дораєва, в результаті схеми закупівель стануть ще заплутанішими, і "зв'язок з кінцевим споживачем буде все складніше відстежити", що неминуче позначається на вартості продукції, яка випускається.

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