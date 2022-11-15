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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против российского разработчика микросхем "Миландр" (обновлено)

санкции

США ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ПКК Миландр", а также в отношении трех связанных с ним юридических лиц из Армении, Швейцарии и Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, говорится, что ограничительные меры вводятся против "ПКК Миландр" за то, что компания работала или работает в российской электронной отрасли и при этом имеет отношение к военной сфере.

"Эта компания является российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, специализирующейся на производстве микроэлектронной продукции. "ПКК Миландр" принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам, участвует в выставках российского оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против еще трех компаний, по его данным, связанным с "ПКК Миландр", это компания Milur Electronics, зарегистрированная в Армении, швейцарская компания Milur SA и тайваньская Sharp Edge Engineering Inc. В Вашингтоне считают, что эти компании использовались для продажи за границу.

Источники российского издания "Коммерсантъ" заявили, что новые санкции являются прецедентом, поскольку до сих пор попыток блокировать зарубежных партнеров российских разработчиков микросхем не было.

"Это чревато полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, тогда как отечественные заводы способны покрыть лишь 3% спроса на микросхемы", - подчеркнуло издание.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники говорит, что заблокированные США компании требовались "Миландру" для доступа к азиатским фабрикам, способным выпускать микроконтроллеры и другие компоненты.

"Это очень опасный прецедент для российской индустрии. Если США продолжат бить по таким "слоям", это чревато окончательным отсечением российских разработчиков электроники от зарубежных фабрик. Хотя и регулятор, и сами компании рассчитывали продолжить работу с помощью таких схем после введения санкций", - говорит он.

Власти США активно обнаруживают цепи поставок в Россию технологий и продукции, попадающих под экспортные ограничения, отмечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев: "В этой сфере у них накоплен значительный опыт, поскольку аналогичная работа много лет проводится по Ирану и Сирии",.

Аффилированность с подсанкционным лицом обычно скрывается опционами и квазикорпоративными договорами, но выявить их сложно, поэтому проще использовать механизм вторичных санкций, то есть включать иностранную компанию непосредственно в SDN-лист, добавляет старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. В дальнейшем, по его мнению, американские власти будут добиваться от юрисдикций ужесточения требований к обороту акций, в частности, раскрытия опционов и их условий через регистрацию.

По словам Мергена Дораева, в результате схемы закупок станут еще запутаннее, и "связь с конечным потребителем будет все сложнее отследить", что неизбежно сказывается на стоимости выпускаемой продукции.

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россия (96038) санкции (11430) США (27055)


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Топ комментарии
+10
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14.11.2022 19:52
+5
бюрократія працює відносно повільно, але якщо вже ввели, то це на десятиріччя..
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14.11.2022 21:14
+4
Російські мікросхеми звучить як неандертальська авіація
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14.11.2022 22:11
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14.11.2022 19:52 Ответить
блд...почему только сейчас?!
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14.11.2022 20:45 Ответить
бюрократія працює відносно повільно, але якщо вже ввели, то це на десятиріччя..
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14.11.2022 21:14 Ответить
Неизбежная черта демократии тем не менее. Каждое решение всегда проходит по 10 кругов согласований и исключает единоличные диктаторские решения. Иногда хорошо, иногда плохо. Еще хорошо, что США не в первой десятке стран по уровню демократии, максимум у них 7 из 10 баллов, многое сделано шустро. Ну а на случай войны в НАТО у них все предусмотрено, военные сразу берут контроль в свои руки и все будет быстро и чётко.
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15.11.2022 15:23 Ответить
Міпломбірмійонєз?
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14.11.2022 21:10 Ответить
- крок за кроком ...
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14.11.2022 21:43 Ответить
Російські мікросхеми звучить як неандертальська авіація
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14.11.2022 22:11 Ответить
Кацапія - родіна мікрочіпів. )))

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15.11.2022 15:18 Ответить
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15.11.2022 15:20 Ответить
Кто то закопал остатки из разобранного девайса, купленного в Али.
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15.11.2022 16:44 Ответить
ой не можу - розробляли my ass 😀
пи#дили у Тайвані, відмивали гроші у Швейцарії, завозили через Арменію
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15.11.2022 00:34 Ответить
За то кацапские микросхемы - самые большие в мире и им анало говнет.
Как тебе такое, Маск?
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15.11.2022 15:05 Ответить
А што, кацапы микросхемы делали? Самые большие микросхемы в мире? Наверное, тут, не надо было им мешать.
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15.11.2022 15:07 Ответить
Те, що "самиє бальшиє", то "само сабой". Головне, що "самиє скрєпниє"!
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15.11.2022 15:17 Ответить
"для здійснення продажу за кордон"
"компанії були потрібні "Міландру" для доступу до азіатських фабрик, здатних випускати мікроконтролери та інші компоненти"
Судячи з усього, продажі за кордон були "отріцательньімі".
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15.11.2022 15:10 Ответить
Байден придумал программу по сдерживанию всего мира от развития электронных технологий. И ничего кроме запретов не придумал. Но с Азией этот как пытаться заткнуть рухнувшую плотину дырявым носком. Поздно.
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15.11.2022 16:39 Ответить
Как на это посмотреть. В Китае уже заорали что им работники без еды остается.
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15.11.2022 16:46 Ответить
 
 