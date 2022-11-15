США ввели санкции против российского разработчика микросхем "Миландр" (обновлено)

США ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ПКК Миландр", а также в отношении трех связанных с ним юридических лиц из Армении, Швейцарии и Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, говорится, что ограничительные меры вводятся против "ПКК Миландр" за то, что компания работала или работает в российской электронной отрасли и при этом имеет отношение к военной сфере.

"Эта компания является российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, специализирующейся на производстве микроэлектронной продукции. "ПКК Миландр" принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам, участвует в выставках российского оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против еще трех компаний, по его данным, связанным с "ПКК Миландр", это компания Milur Electronics, зарегистрированная в Армении, швейцарская компания Milur SA и тайваньская Sharp Edge Engineering Inc. В Вашингтоне считают, что эти компании использовались для продажи за границу.

Источники российского издания "Коммерсантъ" заявили, что новые санкции являются прецедентом, поскольку до сих пор попыток блокировать зарубежных партнеров российских разработчиков микросхем не было.

"Это чревато полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, тогда как отечественные заводы способны покрыть лишь 3% спроса на микросхемы", - подчеркнуло издание.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники говорит, что заблокированные США компании требовались "Миландру" для доступа к азиатским фабрикам, способным выпускать микроконтроллеры и другие компоненты.

"Это очень опасный прецедент для российской индустрии. Если США продолжат бить по таким "слоям", это чревато окончательным отсечением российских разработчиков электроники от зарубежных фабрик. Хотя и регулятор, и сами компании рассчитывали продолжить работу с помощью таких схем после введения санкций", - говорит он.

Власти США активно обнаруживают цепи поставок в Россию технологий и продукции, попадающих под экспортные ограничения, отмечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев: "В этой сфере у них накоплен значительный опыт, поскольку аналогичная работа много лет проводится по Ирану и Сирии",.

Аффилированность с подсанкционным лицом обычно скрывается опционами и квазикорпоративными договорами, но выявить их сложно, поэтому проще использовать механизм вторичных санкций, то есть включать иностранную компанию непосредственно в SDN-лист, добавляет старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. В дальнейшем, по его мнению, американские власти будут добиваться от юрисдикций ужесточения требований к обороту акций, в частности, раскрытия опционов и их условий через регистрацию.

По словам Мергена Дораева, в результате схемы закупок станут еще запутаннее, и "связь с конечным потребителем будет все сложнее отследить", что неизбежно сказывается на стоимости выпускаемой продукции.

Смотрите также: Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО