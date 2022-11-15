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Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "неадекватными" требования Украины по установлению мира. Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.

Об этом он отметил на полях саммита G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Требования Украины неадекватны", – цитирует Лаврова российское пропагандистское издание.

"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского", - добавляет Лавров.

Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.

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Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в дисциплинировании Зеленского, - Лавров 01

Зеленский Владимир (20742) Лавров Сергей (2323) переговоры (5059) россия (96038) Макрон Эмманюэль (1355) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+58
безумная лошадь...
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15.11.2022 12:01
+51
Хто посмів з конюшні випустити?
Загалом зрозуміло, їбашимо до останнього москаля.
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15.11.2022 12:02
+47
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15.11.2022 12:20
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15.11.2022 16:08 Ответить
Вбивці кацапські, після того, що ви вчинили з цивільним населенням в Україні, вас треба палити і різати, на дивлячись на вік і стать. Мрію, хоча б перед смертю, вбити якомога більше орків, цивільних чи воєнних - не важливо.
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15.11.2022 17:00 Ответить
Зеленський - президен
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15.11.2022 17:52 Ответить
Ви- не помилка
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15.11.2022 17:54 Ответить
Стоит ли комментировать, больная лошадь, усыпить.....
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15.11.2022 18:13 Ответить
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" вимоги України щодо встановлення миру Джерело:
А что все же идет война? они же утверждали что войны нет,это как говориться не явка с повинной? , осталось узнать кто ее начал? а тот кто начал должен отойти за границу вторжения и выплатить ущерб - это и есть условия с которых востанавливается мир.
Но за поребриком, условия Украины называют неадерватными, а войну называют миром, а мир войной, даже скажут что "спецоперацию" начал 24.02.22 не агресор а Украина, потому что у грабителя и убийцы своя логика, который всегда "косит" под дурака, а может и вовсе не косит, потому, что грабитель и убийца он же и есть ******* который своими руками не зарабатывает, а грабит и убивает, как говорил классик - просто мозгов нет.
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15.11.2022 18:56 Ответить
Ти падло, спочатку спробуй свій ПТОЗ підлікувати!
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15.11.2022 19:24 Ответить
коли уже це старе конеподібне уй*бище здохне? кобзону одиноко, пора
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15.11.2022 19:59 Ответить
коней на переправе не меняют. эту лошадь пожалуйста не меняйте! От него и так шарахаются представители всех стран и пллют ему в спину. Пусть го-го-го кает и дальше.
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15.11.2022 20:59 Ответить
Ха ха ха .Все це сказав неадекватний лавров,бо всім адекватним світу цього розуміло що дисциплінувати необхідно росію.Вони просто нахабно насміхаються над цілим світом і роблять що хотять.
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15.11.2022 22:18 Ответить
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15.11.2022 22:20 Ответить
О ! ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ !)
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15.11.2022 23:47 Ответить
Це план Д (дипломатія) лаптей. Втягнути Україну в переговори на своїх умовах, Знаючи, що їх не приймуть, вплинути на союзників України, позбавити лендЛізу, і підготуватись для нанесення нового "сокрушительного" удару по Україні. В лаптів ще є один план Д - це дезинформація, там відповідальна боброєдка Симонян. В них "все хода расписани".
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16.11.2022 03:57 Ответить
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