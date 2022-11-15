Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО
Глава МИД России Сергей Лавров назвал "неадекватными" требования Украины по установлению мира. Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.
Об этом он отметил на полях саммита G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Требования Украины неадекватны", – цитирует Лаврова российское пропагандистское издание.
"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского", - добавляет Лавров.
Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.
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А что все же идет война? они же утверждали что войны нет,это как говориться не явка с повинной? , осталось узнать кто ее начал? а тот кто начал должен отойти за границу вторжения и выплатить ущерб - это и есть условия с которых востанавливается мир.
Но за поребриком, условия Украины называют неадерватными, а войну называют миром, а мир войной, даже скажут что "спецоперацию" начал 24.02.22 не агресор а Украина, потому что у грабителя и убийцы своя логика, который всегда "косит" под дурака, а может и вовсе не косит, потому, что грабитель и убийца он же и есть ******* который своими руками не зарабатывает, а грабит и убивает, как говорил классик - просто мозгов нет.