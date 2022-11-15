Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "неадекватными" требования Украины по установлению мира. Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.

Об этом он отметил на полях саммита G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Требования Украины неадекватны", – цитирует Лаврова российское пропагандистское издание.

"Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского", - добавляет Лавров.

Кроме того, как отмечается, в разговорах с президентом Франции Эманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом Лавров обвинил Украину в якобы срыве переговорного процесса.

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