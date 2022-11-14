Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За" проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74.
Проти голосували: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве.
Резолюція містить підтвердження позиції держав ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до РФ негайно припинити застосування сили й повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Генасамблея визнає, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для РФ мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.
Також Генасамблея "визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків".
Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.
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До того ж китайці рис жеруть традиційно.
Треба всі ці голосування з 2014 року узагальнити і після війни зробити висновки щодо або недопрацювання наших дипломатів, або щодо корінної недружньої позиції відповідних країн. . .
І потім висновки по торгівлі, безвізу, співробітництву . . .
Ваші емоції зрозумілі кожній нормальній людині, але можливо інколи не лізти туде де не кумекаєш?
Эта дама знает все юридические хитрости бандюков в любой точке планеты Земля...
Дай Бог ей Здоровья 💪👍✌️
Теоретично ... У МЗС ...
Крім того. Ніхто не заставляв Захід вивозити виробництво і технології у Китай. Самі нарвались.
Бал правило бажання зменшити витрати - дешева робоча сила, шкідливе виробництво тощо.
Просто писать и в голове держать, вот итог резолюции.
І що це значить ?? Цей механізм запрацює у реалі ?
Але в РБ ООН рашка все блокує як постійний член.
хотя и одной хватит.
У цьому році збиралися розпускати. А тут рф-ія організувалася.
Тому крім державних репарацій треба ще й персональні: мінімум від €350 щомісяця пожиттєво для кожного Українця.
Репарації Україні розумію мінімум 1, 5 тріліонв долярів всіх видів збитків, від сільского хозяйства, до фінансових і промислових збитків на десяток років.