Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74.

Проти голосували: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве.

Резолюція містить підтвердження позиції держав ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до РФ негайно припинити застосування сили й повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Генасамблея визнає, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для РФ мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Також Генасамблея "визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків".

Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.