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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії

оон

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74.

Проти голосували: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве.

Резолюція містить підтвердження позиції держав ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до РФ негайно припинити застосування сили й повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії 01

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Генасамблея визнає, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для РФ мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Також Генасамблея "визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків".

Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Автор: 

ООН (3365) росія (65856) резолюція ООН (37) репарації (65)


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Топ коментарі
+64
От отим дятлам, що зі списку, зерно не продавати. Хай балалайки жеруть.
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14.11.2022 20:42
+55
кацапи, що з їбалом?
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14.11.2022 20:41
+39
Китай наш ворог!!!!!!!!!!! І чого після таких голосувань жовтопузих китайців у нас в магазинах повно їх товару??? https://www.youtube.com/watch?v=vjQe355EmWo https://www.youtube.com/watch?v=vjQe355EmWo


Люди, перестаньте купувати китайське... не підтримуйте ворогів!!!
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14.11.2022 21:05
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Оті всі нігери, які утримались або проти, мають бути забанені Україною повністю! Йух їм а не зерно! Ніяких рейсів до Єгипту, та жи2и. Ті що проголосували проти мають бути стерті з лиця землі!
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14.11.2022 21:07 Відповісти
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14.11.2022 21:18 Відповісти
Та напряму ми їм нічого не даємо, там такі дебіли що нікому контракт скласти чи корабель зафрахтувати. Продовольча організація ООН платить за зерно і наймає кораблі. Там принцип такий що вони годують людей а не ворожі уряди
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14.11.2022 21:43 Відповісти
Цікаво, а як це прокоментують в мордорі! "Ми тримали наші резерви в 400 млрд уо у країнах НАТО, але воно ворог, воює з нами та забрало наші гроші, які надасть Україні на розбудову. І це не дивлячись на те, що ми всупереч всім ворогам намагаємось її звільнити останні 9 місяців"! Навіть у соловйова із скабеєвої від цієї дичини в голові щось почне заїдати!
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14.11.2022 21:08 Відповісти
Україна має дати більше хліба.тоді взагалі більшість будуть тягнути за рашистами.
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14.11.2022 21:16 Відповісти
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14.11.2022 21:18 Відповісти
Навіть Угорщина за репарації, тоді як Ізраїль, *****, утримався, а тим часом кловун в Україні несамовито бореться з антисемітизмом. Всіх запам'ятаємо і згадаємо, коли проситимуть хлібчика.
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14.11.2022 21:18 Відповісти
Украина, вместе с Ираном, Россией и другими изгоями, несколько дней тому, голосовали против Израиля, и против, поддержавших Израиль,- США, Канаду, ведущих стран ЕС...
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14.11.2022 21:45 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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15.11.2022 00:32 Відповісти
Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал, он не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия. При этом Израиль не подписал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договор о нераспространении ядерного оружия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F#cite_note-autogenerated1-1 [1] .
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14.11.2022 22:17 Відповісти
А ми отих "протестуючих" ще й годуємо! Вигодовуємо собі ворогів! Най би їм оте Українське зерно поперек горла стало! Америка та Европа вже вигодувала одного такого!
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14.11.2022 21:19 Відповісти
Хер їм а не зерно... Хай повиздихають.... Якось так.
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14.11.2022 21:21 Відповісти
Ой, не треба з тим зерном такої риторики, ніби то мікрочіпи, від яких залежить весь світ, як у Тайваня. Продавців зерна у світі стільки, що нікому від України ні тепло, не холодно.
До того ж китайці рис жеруть традиційно.
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14.11.2022 22:47 Відповісти
Звичайно, це великий успіх для нас, але не перебільшуймо його. Генасамблея може ухвалювати лише рекомендації. А справді повноважний орган - Радбез...
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14.11.2022 21:22 Відповісти
Ось і відповідь хто такий Китай ? це наш ворог,єдина країна яка може вплинути що б рф припинило агресію ,до речі рашиський кат перед вторгненням в Україну їздив на благословення в піднебесну.
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14.11.2022 21:23 Відповісти
Ізраїль обратку повернув за голосування України щодо ядерного роззброєння.

Треба всі ці голосування з 2014 року узагальнити і після війни зробити висновки щодо або недопрацювання наших дипломатів, або щодо корінної недружньої позиції відповідних країн. . .
І потім висновки по торгівлі, безвізу, співробітництву . . .
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14.11.2022 21:24 Відповісти
Веллер, пару дней тому, относительно голосования Украины, совместно с ее врагми-Россией, Ираном... , уволить совковых дипломатов, а Кулебе дать автомат, и отправить на фронт.
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14.11.2022 21:51 Відповісти
Толя, ти або хрестик зніми, або труси вдінь: жидовня нехай валить слідом за рузьким кораблем, хитровиїбані обрізи
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14.11.2022 23:00 Відповісти
Мабудь, легко всіх посилати, коли ти в Польщі, а не в окопах?
Ваші емоції зрозумілі кожній нормальній людині, але можливо інколи не лізти туде де не кумекаєш?
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15.11.2022 06:51 Відповісти
Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал, он не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия. При этом Израиль не подписал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договор о нераспространении ядерного оружия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F#cite_note-autogenerated1-1 [1] .
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14.11.2022 22:19 Відповісти
Обратка - це російська "ответка"? Ізраїль якраз утримався, на відміну від України, яка регулярно поводить себе вороже і нещодавно 11 листопада п'ять разів проголосувала проти Ізраїлю на Генасамблеї ООН.
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14.11.2022 23:26 Відповісти
Швейцарский прокурор Карла Дель Понте знает каким образом посадить банду путлера в Мавзолей чЛенина навечно...
Эта дама знает все юридические хитрости бандюков в любой точке планеты Земля...
Дай Бог ей Здоровья 💪👍✌️
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14.11.2022 21:25 Відповісти
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14.11.2022 21:29 Відповісти
Точно! путін діє терористичними методами!
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15.11.2022 09:14 Відповісти
Яскраве, чергове свідчення слабкості української дипломатії. Навіть не слабкості, скоріше - професійної непридатності.
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14.11.2022 21:35 Відповісти
Рекомендую відкрити сайт держслужби, знайти вакансію в МЗС України подати документи, скласти всі випробування, зайти в МЗС якимось десятим клєрком якогось підвідділу забезпечення і розчавити всіх своєю професійністю
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14.11.2022 21:52 Відповісти
Чому ? Теоретично можуть бути вакансії і нач. відділу і нач. департаменту.
Теоретично ... У МЗС ...
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14.11.2022 22:08 Відповісти
Залиш при собі свої рекомендації. Кожен має робити свою справу
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15.11.2022 04:45 Відповісти
а з чим ти порівнюєш?
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14.11.2022 22:42 Відповісти
з лайном воно порівню
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14.11.2022 23:02 Відповісти
посмотрите на список стран которые типа "против" - тоталитарные режимы с запредельным уровнем коррупции. чего еще от них было ожидать? россия чьи голоса смогла купить, те ее и поддержали.
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14.11.2022 21:43 Відповісти
От товарища Си не ожидал, а в остальном режимы поддержавшие кровавый режим пу говорят больше самого режима
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14.11.2022 21:51 Відповісти
Довбаний китай скоро подасть в ООН резолюцію про визнання України агресором , а паРашу - жертвою . Жовтоморді вже зовсім - берега переплутали . .
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14.11.2022 21:56 Відповісти
і білоруси і сірійці постраждали від русскіх, але ті країни очолюють маріонетки, влада яких тільки на русскіх військах і тримається.
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14.11.2022 21:57 Відповісти
А чого дивуватися ? З Китаєм у нас "дивні" відносини. Їх тут раза 2-3 кидали сурйозно так.
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14.11.2022 22:09 Відповісти
Китай це виродки.Це лайно цієї планети це вірус і саранча.Вони тварюки все крадуть в усіх країнах роблять спроби інтигруватися і вносити китайське лайно.Ця мерзота совок номер 2 і скоро буде світ з ними війна.
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14.11.2022 22:17 Відповісти
Угу ... І їх 1,5 млрд осіб. Навіть порівняти важко ... Нас є може 40 млн. У них тільки у концтаборах (пишуть) 40 млн.

Крім того. Ніхто не заставляв Захід вивозити виробництво і технології у Китай. Самі нарвались.
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14.11.2022 22:23 Відповісти
якраз то змушували: соціалісти, які спільно з мафіозними кланами та їхніми ручними профспілками вимагали захмарних зарплат і пільг. бо мали з того немалий процент. висновок: соціалісти=гомосексуалісти
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14.11.2022 23:06 Відповісти
Незрозуміло, при чому тут соціалісти у світі капіталу і конкуренції ?? Не кажучи вже про гомосеків.

Бал правило бажання зменшити витрати - дешева робоча сила, шкідливе виробництво тощо.
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15.11.2022 06:55 Відповісти
Желторотые пусть не раслабляются...как Раисю добьют потом ими займутся.
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14.11.2022 22:25 Відповісти
вони тоді сидітимуть спокійно, перетравлюючи поглинуті території екс-рашк
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14.11.2022 23:08 Відповісти
Вперше про репарації було рішення у Версалі. Потім у Ялті. В Ялті тому, що не була створена ООН. тепер по Росії. Тепер зняті всі перепони для процедури відшкодування.. Ясно, що так званому комітету по відбудові Дерьмака та Гетьманчикова не під силу тягатись, можуть розслабитись. Хіба що складатимуть липові реєстри. Вже Мецгера туди "определілі"
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14.11.2022 22:25 Відповісти
Механизма для возмещения пока нет.
Просто писать и в голове держать, вот итог резолюции.
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15.11.2022 05:23 Відповісти
"За" проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74. Тобто ... Всього 181, "за" - 51,9%.
І що це значить ?? Цей механізм запрацює у реалі ?
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14.11.2022 22:27 Відповісти
Резолюції ГА ООН мають рекомендаційний характер, РБ ООН - обов'язкові для виконання усіма державами-членами.
Але в РБ ООН рашка все блокує як постійний член.
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14.11.2022 23:27 Відповісти
2 страны заблокируют, судя по голосованию.
хотя и одной хватит.
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15.11.2022 05:24 Відповісти
Комісія ООН по репараціях з Іраку на користь Кувейту працювала 10 років.
У цьому році збиралися розпускати. А тут рф-ія організувалася.
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15.11.2022 06:51 Відповісти
Де факто, все резолюции этого куска говна , которому давно пора за своей единоутробной и мертворожденной сестрой ,я про лигу наций, имеют рекомендательный характер, совет безопасности в том числе, совет безопасности держит у себя нелегитимного ,постояно быкующего члена оон которого в оон никто не принимал, и считается уже 20 лет с его правом вето, которое зарабатывал во второй мировой весь советский союз, в том числе 8 миллионов украинцев....
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15.11.2022 15:53 Відповісти
Китай турбує все більше.
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14.11.2022 22:40 Відповісти
Репарації у держказну будуть швидко розкрадені чинною владою та засвоєні найбагатшими власниками бізнесів. Кожен українець крім майнових збитків втратив мінімум 15 років заможного майбутнього, бо після перемоги економіка та зарплатні відновляться не швидко, особливо робітникам/виконавцям (це не стосується топ- менеджменту: ці собі втихаря будуть брати і плакатися що бідні).
Тому крім державних репарацій треба ще й персональні: мінімум від €350 щомісяця пожиттєво для кожного Українця.
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14.11.2022 23:23 Відповісти
Кітайца опять хотєть дізди.
Репарації Україні розумію мінімум 1, 5 тріліонв долярів всіх видів збитків, від сільского хозяйства, до фінансових і промислових збитків на десяток років.
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15.11.2022 00:25 Відповісти
Китай против репараций Украине после потерь в зарплате,разрушений домов и инфраструктуры ракетами и не только в тот же Мариуполе ?ну других телефонов кроме китайских не продают как и техники,надо свое производить ,а не покупать ихнее
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15.11.2022 10:19 Відповісти
Надо свою технику производить,а не покупать китайскую
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15.11.2022 10:22 Відповісти
Недавно під час війни КМ України надав гуманітарну допомогу єфіопії замість закупити ракет у нас в км люди які є професіоналами чи космонавти.
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15.11.2022 10:51 Відповісти
збитки від цієї війни більше 2х триліонів доларів
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15.11.2022 12:55 Відповісти
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