Кадировці змушують жителів Мелітопольщини рити окопи, - мер Федоров

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольщини викрадають людей та примушують їх копати траншеї.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (окупанти - ред.) продовжують терор над цивільним населенням, щоб залучити їх до будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку вони оголосили зарплату у 80 тисяч рублів на місяць для тих, хто братиме участь у будівництві фортифікаційних споруд. Таких людей не знайшлося. Однак після пропозицій вони перейшли до погроз.

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольського району масово викрадають людей і змушують їх рити окопи", - розповів Федоров.

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На його думку, на цьому окупанти не зупиняться і примушуватимуть йти на війну тих, хто погодиться копати траншеї.

Федоров додав, що росіяни "окопують" Мелітополь не тільки з боку Запоріжжя, а й з Бердянська, Василівки та Криму. Крім того, через нестачу будівельних матеріалів росіяни почали "розбирати" дорогу в Геніченському районі, руйнуючи українську інфраструктуру.