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Новини Війна
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Кадировці змушують жителів Мелітопольщини рити окопи, - мер Федоров

мелітополь

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольщини викрадають людей та примушують їх копати траншеї.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (окупанти - ред.) продовжують терор над цивільним населенням, щоб залучити їх до будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку вони оголосили зарплату у 80 тисяч рублів на місяць для тих, хто братиме участь у будівництві фортифікаційних споруд. Таких людей не знайшлося. Однак після пропозицій вони перейшли до погроз.

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольського району масово викрадають людей і змушують їх рити окопи", - розповів Федоров.

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На його думку, на цьому окупанти не зупиняться і примушуватимуть йти на війну тих, хто погодиться копати траншеї.

Федоров додав, що росіяни "окопують" Мелітополь не тільки з боку Запоріжжя, а й з Бердянська, Василівки та Криму. Крім того, через нестачу будівельних матеріалів росіяни почали "розбирати" дорогу в Геніченському районі, руйнуючи українську інфраструктуру.

Автор: 

армія рф (17729) Кадиров Рамзан (528) Мелітополь (772) окупація (6739) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+16
Всі кадирівські шакали на чолі з рамзанкою дировим мають здохнути...
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14.11.2022 21:24
+7
Бородатым бабам в юбках это не поможет
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14.11.2022 21:25
+7
Забули вівцейоби, як їх Махно патрав - треба нагадати.
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14.11.2022 21:43
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Козлочпоки, расплата скоро.
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14.11.2022 21:23 Відповісти
Всі кадирівські шакали на чолі з рамзанкою дировим мають здохнути...
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14.11.2022 21:24 Відповісти
Бородатым бабам в юбках это не поможет
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14.11.2022 21:25 Відповісти
Все , розбирають "головного конька" зелених. Бубочка має їх за таке варварство "порвати як Тузік грєлку", бо ж замахнулися на ''святая-святих'', дітище найвеличнішого-дороги!
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14.11.2022 21:27 Відповісти
⚡⚡⚡ На більшості окупованої території Запорізької області раптово вимкнулася електроенергія.
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14.11.2022 21:31 Відповісти
Забули вівцейоби, як їх Махно патрав - треба нагадати.
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14.11.2022 21:43 Відповісти
Непогано було б якби Нохчийчо відкрила другий фронт проти російських окупантів..
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14.11.2022 22:10 Відповісти
Щось мені підказує, що має розпочатися війна на Кавказі. Бо нахаби з Чечні набридли усім сусідям.
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14.11.2022 22:12 Відповісти
Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина.

Абреков здесь резали с невиданной яростью. Причины бешеной украинской люти были веские, так как белогвардейцы Деникина и Врангеля были в основном украинцы, ведь пополнение белогвардейских рядов происходило как раз с территорий где велись боевые действия, а это юг и центр Украины, а также Крым. Поэтому «беляки» были для махновцев в некотором роде «своими», чего не скажешь о кавказцах.

В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!

Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…

Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
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14.11.2022 23:10 Відповісти
как дыровцы сами лягут в тот окоп
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14.11.2022 23:36 Відповісти
Надо бы дыровцев всех , похоронить в тех окопах
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15.11.2022 07:53 Відповісти
 
 