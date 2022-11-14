Кадировці змушують жителів Мелітопольщини рити окопи, - мер Федоров
Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольщини викрадають людей та примушують їх копати траншеї.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Вони (окупанти - ред.) продовжують терор над цивільним населенням, щоб залучити їх до будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку вони оголосили зарплату у 80 тисяч рублів на місяць для тих, хто братиме участь у будівництві фортифікаційних споруд. Таких людей не знайшлося. Однак після пропозицій вони перейшли до погроз.
Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольського району масово викрадають людей і змушують їх рити окопи", - розповів Федоров.
На його думку, на цьому окупанти не зупиняться і примушуватимуть йти на війну тих, хто погодиться копати траншеї.
Федоров додав, що росіяни "окопують" Мелітополь не тільки з боку Запоріжжя, а й з Бердянська, Василівки та Криму. Крім того, через нестачу будівельних матеріалів росіяни почали "розбирати" дорогу в Геніченському районі, руйнуючи українську інфраструктуру.
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Абреков здесь резали с невиданной яростью. Причины бешеной украинской люти были веские, так как белогвардейцы Деникина и Врангеля были в основном украинцы, ведь пополнение белогвардейских рядов происходило как раз с территорий где велись боевые действия, а это юг и центр Украины, а также Крым. Поэтому «беляки» были для махновцев в некотором роде «своими», чего не скажешь о кавказцах.
В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».