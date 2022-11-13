Росіяни перетворили Мелітополь на суцільну військову базу. У місті пролунав гучний вибух, - мер Федоров
Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу. Разом з тим, сьогодні увечері у місті пролунав потужний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - повідомив він.
"Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.
Тільки за останній тиждень:
▪️До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
▪️По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.
▪️Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.
▪️Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.
▪️У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".
▪️В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.
▪️У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.
▪️У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.
▪️У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.
▪️У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва.
Тішить одне: наші Збройні Сили добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі", - розповів Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/i/status/1591871406387732480
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від https://glavred.net/rubric/voyna-rossii-i-ukrainy російських окупантів до населеного пункту Геройське.
12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу https://t.me/volyamedia/473 ВоляМедиа .
Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.
"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з ************», - уточнюється в повідомленні.
не забывайте что мы тоже отлично прикрываем артой тот сектор через лиман с высокого берега.
но если пошли на такой шаг - значит располагаем возможностями. А зайти на левый берег (в любом секторе - успех!
Я туда ездил каждый год с 91-го по 20-й, и про тамошних "патриотов" знаю всё.
Люди как люди, всякие есть. Как и там откуда вы туда приезжали.
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
А! Так посмеяться, кацапы нарыли окопов в С. Збурьевке вдоль реки - ну… в них уже вода стоит))))
https://twitter.com/i/status/1591493704249925632 ))