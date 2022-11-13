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Росіяни перетворили Мелітополь на суцільну військову базу. У місті пролунав гучний вибух, - мер Федоров

мелітополь

Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу. Разом з тим, сьогодні увечері у місті пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із головної площі Мелітополя зник прапор РФ, - Федоров. ФОТО

"Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.

Тільки за останній тиждень:

▪️До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

▪️По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.

▪️Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

▪️Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.

▪️У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".

▪️В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергове поповнення з числа мобілізованих росіян прибуло до Мелітополя, - Генштаб

▪️У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.

▪️У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.

▪️У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.

▪️У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва.

Тішить одне: наші Збройні Сили добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі", - розповів Федоров.

Росіяни перетворили Мелітополь на суцільну військову базу. У місті пролунав гучний вибух, - мер Федоров 01

Автор: 

армія рф (17698) вибух (4503) Мелітополь (772) Федоров Іван (650)


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Топ коментарі
+11
Москаль без вибухів, як свиноматка без "Лади".
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13.11.2022 21:05
+9
Вангую: будет десант на Кинбурн, по которому можно спокойно двигаться до Геройского. Прятаться на самой косе, конечно, есть где, пока не сильно холодно по ночам, и пару сотен личного состава легко в лесочках могут укрыться. Но к асфальту из Парутино в Геройское надо какие-то хамви и легкие минмёты подбросить каким-то образом. А с другой стороны с дороги Т1507 артой кошмарить всё, что удастся рассмотреть с БПЛА в районе Рыбальче-обе Збурьевки и глубже - Чулаковка-Таврийское. Угроза перекрытия отхода через чаплынку на Армянск гарантированно вызовет панический отход из Мелитополя в направлении Чонгара.
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
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13.11.2022 21:14
+4
Уже даже не обращаю на это внимание, есть люди - никогда бы не подумал - а оно ватное гавно, но! много кто и удивил, казалось что… а они себя проявили очень положительно. Есть единственный
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
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13.11.2022 22:40
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Москаль без вибухів, як свиноматка без "Лади".
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13.11.2022 21:05 Відповісти
украинская бабушка лютует...... ))
https://twitter.com/i/status/1591871406387732480
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13.11.2022 21:14 Відповісти
Вангую: будет десант на Кинбурн, по которому можно спокойно двигаться до Геройского. Прятаться на самой косе, конечно, есть где, пока не сильно холодно по ночам, и пару сотен личного состава легко в лесочках могут укрыться. Но к асфальту из Парутино в Геройское надо какие-то хамви и легкие минмёты подбросить каким-то образом. А с другой стороны с дороги Т1507 артой кошмарить всё, что удастся рассмотреть с БПЛА в районе Рыбальче-обе Збурьевки и глубже - Чулаковка-Таврийское. Угроза перекрытия отхода через чаплынку на Армянск гарантированно вызовет панический отход из Мелитополя в направлении Чонгара.
Если десант на Кинбурн будет реализован, то вся южная группировка кацовойска оказывается в состоянии близкого шухера.
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13.11.2022 21:14 Відповісти
В якому сенсі вангуете?))) Новині вже години чотири, що наші на Кімбурні. А відео з десантном на човнах (без вказання місця подій) ) було ще зранку. І це тільки загальнодоступні джерела )
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13.11.2022 21:18 Відповісти
блин, не успеваю )) а есть ссылка? только не телега, у меня ее нет.
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13.11.2022 21:20 Відповісти
Я теж ...
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13.11.2022 21:24 Відповісти
Телега)))
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13.11.2022 22:13 Відповісти
тот еще источник...
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13.11.2022 22:16 Відповісти
Абсолютно любым источником информации нужно правильно (уметь) пользоваться. И будет счастье)))
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13.11.2022 22:22 Відповісти
возможно. Но я телегой не пользуюсь.
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13.11.2022 22:25 Відповісти
Та вже якась телега писали, що наші висадились і дійшли до Геройського, потім Гуменючка спростувала...
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13.11.2022 21:19 Відповісти
"Главред":
Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від https://glavred.net/rubric/voyna-rossii-i-ukrainy російських окупантів до населеного пункту Геройське.

12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу https://t.me/volyamedia/473 ВоляМедиа .

Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з ************», - уточнюється в повідомленні.
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13.11.2022 21:29 Відповісти
это не реально....
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13.11.2022 21:21 Відповісти
ну да, это нужно что бы набралось пару сотен отчаянных добровольцев. Особенно учитывая никакой патриотизм местного населения Покровки и Васильевки, да и самого Геройского.
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13.11.2022 21:25 Відповісти
я думаю, что это наступить на те же грабли, что и кацапы на правом берегу....., только в десять раз хуже...., ибо кацапы сотрут эту косу с карты за пару часов......
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13.11.2022 21:31 Відповісти
в какие пески и чем\откуда стирать будут? Можно су-25 послать над перелесками туда-сюда послать пролететь, если не жалко конечно.
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13.11.2022 21:35 Відповісти
ну значит заминируют до самого Джанкоя...... я верю, что кацапы тупые, но не настолько....... ))
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13.11.2022 21:45 Відповісти
на правобережной Херсонщине для минирования у них было еще больше возможностей. И шо?
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13.11.2022 22:24 Відповісти
а то, шо теперь после них еще четыре года разминировать будут....
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13.11.2022 22:32 Відповісти
та везде теперь будут разминировать. А где-то даже не четыре года, а все четырнадцать...
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13.11.2022 22:36 Відповісти
Ну если сидеть на одном месте и ждать - то возможно. Там местность позволяет быть скрытным, а такую длину береговой линии они контролировать не способны)))
не забывайте что мы тоже отлично прикрываем артой тот сектор через лиман с высокого берега.
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13.11.2022 22:10 Відповісти
Блин, ну только не надо сюда «домыслы» про патриотизм ничем не подтвержденный. Горстка ушлепков уже упиз*дила в кацапстан, те кто остались все норм с ними
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13.11.2022 22:16 Відповісти
друг, если честно, я бы не разменивался по мелочам, а сразу брал бы Севас....
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13.11.2022 22:21 Відповісти
Так а чего Севас? давайте уже москву - будет эффект неожиданности))). Я даже смешную статью по этому поводу недавно видел, как группировка 50т идёт мимо Белгорода на москву. Или то была не смешная статья?)))
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13.11.2022 22:36 Відповісти
та можно и мацкву..... это я просто к тому, что на диване мы все Макиавелли..... без обид, друг.....
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13.11.2022 22:39 Відповісти
Честно говоря, я не отбрасывал то, что наши попытаются форсировать Днепр на каком то этапе, при удачном стечении факторов, но то что это произойдет именно в том месте - таки тоже сюрприз. Но нам же не известны все средства имеющиеся в расположении ЗСУ, ну и конечно на Макиавелли тут далеко не каждый тянет, я тоже не претендую)))
но если пошли на такой шаг - значит располагаем возможностями. А зайти на левый берег (в любом секторе - успех!
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13.11.2022 22:49 Відповісти
ну да, ну да...
Я туда ездил каждый год с 91-го по 20-й, и про тамошних "патриотов" знаю всё.
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13.11.2022 22:22 Відповісти
Ну вы ездили, а я 50км откуда родо. Так что пардон, не для моих ушей эти рассказы.
Люди как люди, всякие есть. Как и там откуда вы туда приезжали.
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13.11.2022 22:26 Відповісти
Согласен. Я могу говорить только о Покровке.
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13.11.2022 22:27 Відповісти
******в там хватает, в каком-то селе больше, в каком-то меньше - но везде они в значительномменьшинстве.
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13.11.2022 22:31 Відповісти
Это да. Просто когда узнаёшь такое о персонаже, которого знаешь много лет, то это сильно как-то впечатляет ((
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13.11.2022 22:34 Відповісти
Уже даже не обращаю на это внимание, есть люди - никогда бы не подумал - а оно ватное гавно, но! много кто и удивил, казалось что… а они себя проявили очень положительно. Есть единственный
плюс длительной оккупации - проявили себя все гниды. И местные очень хорошо теперь знают кто есть кто…)
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13.11.2022 22:40 Відповісти
я просто не могу взять в толк, какая стратегическая ценность этой косы? где до нее, в самом узком месте, от Очакова, четыре километра..... разве что выбить оттуда орков, чтобы они свои ****** дроны оттуда не пускали.....
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13.11.2022 22:58 Відповісти
Речи не о косе как таковой, уже наши под селом Геройское, посмотрите карту. Развитие там возможно. Не говоря уже о ДРГ (спецназ ГРУ, ССО и т.д.) которые смогут работать в полную силу на довольно обширном участке.
А! Так посмеяться, кацапы нарыли окопов в С. Збурьевке вдоль реки - ну… в них уже вода стоит))))
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13.11.2022 23:11 Відповісти
шо гадать на кофейной гуще? что там на самом деле происходит - никто наверняка сказать сейчас не может..... поживем - увидим......
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13.11.2022 23:19 Відповісти
Поки складно це уявити. Так, говорять про якийсь десант, але ж треба розуміти, що треба хоча б розблокувати переправу на лівий берег з Херсона, щоб це мало сенс. Я чогось сумніваюсь, що росіяни це дадуть зробити, ну якщо таки дадуть, значить у них там повний розвал...
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13.11.2022 21:24 Відповісти
От Очакова и Парутино до косы ближе, чем от оккупированного Гопра.
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13.11.2022 21:29 Відповісти
тебе бы в генштаб)
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13.11.2022 23:20 Відповісти
К старому зольдату не пойду!
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13.11.2022 23:21 Відповісти
Більше бавовни буде, менше роботи ЗСУ.
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13.11.2022 21:16 Відповісти
я уже кацапов бояться начинаю - о*енно опасные ребята......
https://twitter.com/i/status/1591493704249925632 ))
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13.11.2022 21:24 Відповісти
 
 