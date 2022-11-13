Росіяни перетворили Мелітополь на суцільну військову базу. У місті пролунав гучний вибух, - мер Федоров

Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу. Разом з тим, сьогодні увечері у місті пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - повідомив він.

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"Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.

Тільки за останній тиждень:

▪️До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

▪️По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.

▪️Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

▪️Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.

▪️У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".

▪️В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.

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▪️У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.

▪️У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.

▪️У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.

▪️У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва.

Тішить одне: наші Збройні Сили добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі", - розповів Федоров.