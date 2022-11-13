Із головної площі Мелітополя зник прапор РФ, - Федоров. ФОТО

З самого ранку жителі Мелітополя повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста.

Про це пише у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Після чого, так звана "окупаційна адміністрація" повідомила про "прафілактічєскіє работи". При цьому окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста", - додає він.

За словами Федорова, назріває два актуальних питання:

- Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя?

- Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?

"Віримо у ЗСУ та чекаємо на деокупацію Мелітополя! Адже Мелітополь - це назавжди Україна!", - резюмує Федоров.

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