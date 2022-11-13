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Із головної площі Мелітополя зник прапор РФ, - Федоров. ФОТО

З самого ранку жителі Мелітополя повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста.

Про це пише у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Після чого, так звана "окупаційна адміністрація" повідомила про "прафілактічєскіє работи". При цьому окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста", - додає він.

За словами Федорова, назріває два актуальних питання:
- Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя?
- Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?

"Віримо у ЗСУ та чекаємо на деокупацію Мелітополя! Адже Мелітополь - це назавжди Україна!", - резюмує Федоров.

Також читайте: Росіяни спробують утримати Мелітополь, будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров

Із головної площі Мелітополя зник прапор РФ, - Федоров 01

Автор: 

Мелітополь (772) росія (65800) прапор (486) Федоров Іван (650)


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Топ коментарі
+34
"Расія сдєсь навсіґда"

"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
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13.11.2022 13:55
+32
Прокинусь одного дня, открою Цензор, а там новость : Із головної площі Москви зник прапор РФ
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13.11.2022 14:00
+29
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13.11.2022 14:03
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"Расія сдєсь навсіґда"

"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
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13.11.2022 13:55 Відповісти
Казали здєсь всьо єсть. Ми хатім здєсь жіть!
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13.11.2022 14:00 Відповісти
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13.11.2022 14:11 Відповісти
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…



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13.11.2022 14:30 Відповісти
Jar, ce vaša poezija?
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13.11.2022 22:38 Відповісти
Ні - не моя Десь у Інтернет зустрів і скопіював до архіву
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14.11.2022 05:29 Відповісти
Трошки чорного гумору, коли що.
В тому, що кацапи "прішлі навсігда, є сенс. Хробаки не дадуть збрехати.
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13.11.2022 14:43 Відповісти
Слава ЗСУ 🇺🇦🍒Мелитополь❤️💙💛🍒🍒🍒ЧЕКАЕ ДУЖЕ 🙏‼️
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13.11.2022 15:00 Відповісти
Шо, лапатнікі, вже очкуєте і там? Правильно-правильно, ЗСУ близько
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13.11.2022 13:56 Відповісти
Що, вже і з Мелітополя виходять?
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13.11.2022 13:57 Відповісти
вийдуть, бо ЗСУ знищило залізничну колію і в московитів знову та сама ситуація, що й в Херсоні - логістики 0, позаду Азовське море і міст через Чонгар, які тепер перетвориться на Антонівський
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13.11.2022 14:19 Відповісти
не треба цих казок,там купа автодоріг і не одна колія,і на відміну від Херсона фізично відрізаного від решти кацапів Дніпром,в Мелітополі і близько такої жопи немає
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13.11.2022 14:25 Відповісти
от і побачимо
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13.11.2022 14:27 Відповісти
Так будет‼️хватит тошнить💩🇷🇺🤮
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13.11.2022 15:01 Відповісти
ясно я бачу когось тут накрило ейфорією...
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13.11.2022 16:04 Відповісти
👌
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13.11.2022 16:04 Відповісти
Можєм павтаріть.
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13.11.2022 13:57 Відповісти
Ніякої загадковості тут нема. До Мелітополя підкрадається песець.
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13.11.2022 13:57 Відповісти
😊 украденный енот там подбирается)) Скоро на площади станцует)
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13.11.2022 17:27 Відповісти
чекаємо черешенку на торті)
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13.11.2022 13:58 Відповісти
Черешенка буде коли ЗСУ візьмуть Мелітополь в перекриють коридор на Крим. Ось тоді хтось опечалиться. Адже Оманський договорняк піде прахом.
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13.11.2022 14:06 Відповісти
Прокинусь одного дня, открою Цензор, а там новость : Із головної площі Москви зник прапор РФ
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13.11.2022 14:00 Відповісти
є в мене теорія, що мрія ***** про "обʼєднання земель" здійсниться, от тільки тоді, коли Українська Армія звільнить территорії ************* і московії
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13.11.2022 14:06 Відповісти
Тобі літом своїх жаб мало?)
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13.11.2022 14:26 Відповісти
ну, загалом-то, жаби це добре! бо, по-перше, їдять комарів!
по-друге, безкоштовний концерт
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13.11.2022 14:28 Відповісти
Ніфіга вони не їдять!
Маю дачу у Черкаській області. Жаб шалена кількість, а комарів менше не стало.
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13.11.2022 19:50 Відповісти
А з Банкової зникло недолуге непорозуміння
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13.11.2022 14:09 Відповісти
вы оптимист
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13.11.2022 14:32 Відповісти
Когда возьмут Мелитополь орки ломанутся с левого берега обратно в Крым.
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13.11.2022 14:01 Відповісти
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13.11.2022 14:03 Відповісти
Где купить⁉️
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13.11.2022 15:03 Відповісти
когда-то на AliExpress продавались ))) (коврик с флагом россии))))

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13.11.2022 15:26 Відповісти
начинается ******
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13.11.2022 14:04 Відповісти
Хм, щось забагато "жестів доброї волі" від кацапні. Аби потім якісь "мутняки" не випливли. Бо кацапи просто так такі речі не роблять, завжди якісь "преференції" для себе вимагають!
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13.11.2022 14:13 Відповісти
ЗСУ знищили московитську регулярну армію, зараз вже возять їбалом по землі - чмобілізанутих! 80 тисяч вбитих орків - це 240 тисяч покалічених! разом - 340 тисяч утилізованих! ніяка економіка не справиться з випуском такої кількості поліетиленових пакетів
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13.11.2022 14:22 Відповісти
Будут упираться на Крыме только
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13.11.2022 15:14 Відповісти
апять Абама шото замутив
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13.11.2022 14:16 Відповісти

Недаремно він, паразит, потирив геть усі лампочки у під'їздах на расії. Ой недаремно!
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13.11.2022 14:47 Відповісти
Втомився
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13.11.2022 14:23 Відповісти
Очко не железное. Жим-жим делает.
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13.11.2022 14:25 Відповісти
Шухер
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13.11.2022 14:25 Відповісти
и как только местные жили под таким прапором
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13.11.2022 14:28 Відповісти
Цк треніровка орків для залишення Мелітополя. А втікати військові ватникі вміють на рівні кенгуру попереду всіх армій у світовій історії. Приклади - Київ, Харків, Херсон.
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13.11.2022 14:43 Відповісти
интересно, а шо это значит?
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13.11.2022 14:47 Відповісти
наверное кацапы решили попробовать - вдруг мы все умрем со смеху...... )
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13.11.2022 14:57 Відповісти
Це гарний знак! Недарма!

*От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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13.11.2022 15:00 Відповісти
Подготовка к новой перегруппировке?
Или маневру )
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13.11.2022 15:12 Відповісти
k žestu dobroj voli
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13.11.2022 22:41 Відповісти
Ви що, хочете щоб у меня від радості серце вискочило?
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13.11.2022 15:16 Відповісти
Скоро і чЛенін зникне
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13.11.2022 15:52 Відповісти
Натякаєте, що скоро вовку в мавзолеї замінять?
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13.11.2022 16:17 Відповісти
Знаете когда у орков пуканы по настоящему разорвет?
Они же сейчас так, легонько попердывают от шока и недоумения.
Нет, полыхнет у них не после отступления из под Киева, Харькова, Херсона.
Полыхнет, когда ВСУ снова перекроют сухопутный путь в Крым и крымнашу опять перережут подачу воды.
Вот тогда да. Тогда у них полыхнет знатно.
После такого они будут долго и сильно удивляться. Некоторые до конца своих дней.
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13.11.2022 16:12 Відповісти
А шо с ****** русня 😶
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13.11.2022 16:42 Відповісти
Так воды там и так нет , насосы не работают в Чонгари
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13.11.2022 16:45 Відповісти
Ярослав Викторович , Я весь Шабат вискарь пил у угощал за Херсон
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13.11.2022 16:47 Відповісти
Єноти в околицях цілі?
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13.11.2022 17:51 Відповісти
 
 