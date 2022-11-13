Із головної площі Мелітополя зник прапор РФ, - Федоров. ФОТО
З самого ранку жителі Мелітополя повідомляють про загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста.
Про це пише у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Після чого, так звана "окупаційна адміністрація" повідомила про "прафілактічєскіє работи". При цьому окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста", - додає він.
За словами Федорова, назріває два актуальних питання:
- Що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя?
- Чи ворожому аквафрешу знову нагадали, що його місце на смітнику?
"Віримо у ЗСУ та чекаємо на деокупацію Мелітополя! Адже Мелітополь - це назавжди Україна!", - резюмує Федоров.
Топ коментарі
+34 lammer ya
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+32 Zalet
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+29 Вася Шевченко #371210
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"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
В тому, що кацапи "прішлі навсігда, є сенс. Хробаки не дадуть збрехати.
по-друге, безкоштовний концерт
Маю дачу у Черкаській області. Жаб шалена кількість, а комарів менше не стало.
Недаремно він, паразит, потирив геть усі лампочки у під'їздах на расії. Ой недаремно!
*От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Или маневру )
Они же сейчас так, легонько попердывают от шока и недоумения.
Нет, полыхнет у них не после отступления из под Киева, Харькова, Херсона.
Полыхнет, когда ВСУ снова перекроют сухопутный путь в Крым и крымнашу опять перережут подачу воды.
Вот тогда да. Тогда у них полыхнет знатно.
После такого они будут долго и сильно удивляться. Некоторые до конца своих дней.