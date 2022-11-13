РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11142 посетителя онлайн
Новости Фото Война
12 910 57

С главной площади Мелитополя исчез флаг РФ, - Федоров. ФОТО

С самого утра жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении флага России с главной площади города.

Об этом пишет в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах". При этом оккупанты закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города", - добавляет он.

По словам Федорова, назревает два актуальных вопроса:
- Что могло произойти с новым флагштоком Мелитополя?
- Или вражескому аквафрешу снова напомнили, что его место на помойке?

"Верим в ВСУ и ждем деоккупацию Мелитополя! Ведь Мелитополь - это навсегда Украина!" - резюмирует Федоров.

Также читайте: Хлопки в Мелитополе почти каждый день, оккупированный город стал военной базой рашистов, - мэр Федоров

С главной площади Мелитополя исчез флаг РФ, - Федоров 01

Мелитополь (619) россия (96970) флаг (952) Федоров Иван (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
"Расія сдєсь навсіґда"

"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
показать весь комментарий
13.11.2022 13:55 Ответить
+32
Прокинусь одного дня, открою Цензор, а там новость : Із головної площі Москви зник прапор РФ
показать весь комментарий
13.11.2022 14:00 Ответить
+29
показать весь комментарий
13.11.2022 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Расія сдєсь навсіґда"

"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
показать весь комментарий
13.11.2022 13:55 Ответить
Казали здєсь всьо єсть. Ми хатім здєсь жіть!
показать весь комментарий
13.11.2022 14:00 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 14:11 Ответить
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…



показать весь комментарий
13.11.2022 14:30 Ответить
Jar, ce vaša poezija?
показать весь комментарий
13.11.2022 22:38 Ответить
Ні - не моя Десь у Інтернет зустрів і скопіював до архіву
показать весь комментарий
14.11.2022 05:29 Ответить
Трошки чорного гумору, коли що.
В тому, що кацапи "прішлі навсігда, є сенс. Хробаки не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:43 Ответить
Слава ЗСУ 🇺🇦🍒Мелитополь❤️💙💛🍒🍒🍒ЧЕКАЕ ДУЖЕ 🙏‼️
показать весь комментарий
13.11.2022 15:00 Ответить
Шо, лапатнікі, вже очкуєте і там? Правильно-правильно, ЗСУ близько
показать весь комментарий
13.11.2022 13:56 Ответить
Що, вже і з Мелітополя виходять?
показать весь комментарий
13.11.2022 13:57 Ответить
вийдуть, бо ЗСУ знищило залізничну колію і в московитів знову та сама ситуація, що й в Херсоні - логістики 0, позаду Азовське море і міст через Чонгар, які тепер перетвориться на Антонівський
показать весь комментарий
13.11.2022 14:19 Ответить
не треба цих казок,там купа автодоріг і не одна колія,і на відміну від Херсона фізично відрізаного від решти кацапів Дніпром,в Мелітополі і близько такої жопи немає
показать весь комментарий
13.11.2022 14:25 Ответить
от і побачимо
показать весь комментарий
13.11.2022 14:27 Ответить
Так будет‼️хватит тошнить💩🇷🇺🤮
показать весь комментарий
13.11.2022 15:01 Ответить
ясно я бачу когось тут накрило ейфорією...
показать весь комментарий
13.11.2022 16:04 Ответить
👌
показать весь комментарий
13.11.2022 16:04 Ответить
Можєм павтаріть.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:57 Ответить
Ніякої загадковості тут нема. До Мелітополя підкрадається песець.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:57 Ответить
😊 украденный енот там подбирается)) Скоро на площади станцует)
показать весь комментарий
13.11.2022 17:27 Ответить
чекаємо черешенку на торті)
показать весь комментарий
13.11.2022 13:58 Ответить
Черешенка буде коли ЗСУ візьмуть Мелітополь в перекриють коридор на Крим. Ось тоді хтось опечалиться. Адже Оманський договорняк піде прахом.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:06 Ответить
Прокинусь одного дня, открою Цензор, а там новость : Із головної площі Москви зник прапор РФ
показать весь комментарий
13.11.2022 14:00 Ответить
є в мене теорія, що мрія ***** про "обʼєднання земель" здійсниться, от тільки тоді, коли Українська Армія звільнить территорії ************* і московії
показать весь комментарий
13.11.2022 14:06 Ответить
Тобі літом своїх жаб мало?)
показать весь комментарий
13.11.2022 14:26 Ответить
ну, загалом-то, жаби це добре! бо, по-перше, їдять комарів!
по-друге, безкоштовний концерт
показать весь комментарий
13.11.2022 14:28 Ответить
Ніфіга вони не їдять!
Маю дачу у Черкаській області. Жаб шалена кількість, а комарів менше не стало.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:50 Ответить
А з Банкової зникло недолуге непорозуміння
показать весь комментарий
13.11.2022 14:09 Ответить
вы оптимист
показать весь комментарий
13.11.2022 14:32 Ответить
Когда возьмут Мелитополь орки ломанутся с левого берега обратно в Крым.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 14:03 Ответить
Где купить⁉️
показать весь комментарий
13.11.2022 15:03 Ответить
когда-то на AliExpress продавались ))) (коврик с флагом россии))))

показать весь комментарий
13.11.2022 15:26 Ответить
начинается ******
показать весь комментарий
13.11.2022 14:04 Ответить
Хм, щось забагато "жестів доброї волі" від кацапні. Аби потім якісь "мутняки" не випливли. Бо кацапи просто так такі речі не роблять, завжди якісь "преференції" для себе вимагають!
показать весь комментарий
13.11.2022 14:13 Ответить
ЗСУ знищили московитську регулярну армію, зараз вже возять їбалом по землі - чмобілізанутих! 80 тисяч вбитих орків - це 240 тисяч покалічених! разом - 340 тисяч утилізованих! ніяка економіка не справиться з випуском такої кількості поліетиленових пакетів
показать весь комментарий
13.11.2022 14:22 Ответить
Будут упираться на Крыме только
показать весь комментарий
13.11.2022 15:14 Ответить
апять Абама шото замутив
показать весь комментарий
13.11.2022 14:16 Ответить

Недаремно він, паразит, потирив геть усі лампочки у під'їздах на расії. Ой недаремно!
показать весь комментарий
13.11.2022 14:47 Ответить
Втомився
показать весь комментарий
13.11.2022 14:23 Ответить
Очко не железное. Жим-жим делает.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:25 Ответить
Шухер
показать весь комментарий
13.11.2022 14:25 Ответить
и как только местные жили под таким прапором
показать весь комментарий
13.11.2022 14:28 Ответить
Цк треніровка орків для залишення Мелітополя. А втікати військові ватникі вміють на рівні кенгуру попереду всіх армій у світовій історії. Приклади - Київ, Харків, Херсон.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:43 Ответить
интересно, а шо это значит?
показать весь комментарий
13.11.2022 14:47 Ответить
наверное кацапы решили попробовать - вдруг мы все умрем со смеху...... )
показать весь комментарий
13.11.2022 14:57 Ответить
Це гарний знак! Недарма!

*От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
13.11.2022 15:00 Ответить
Подготовка к новой перегруппировке?
Или маневру )
показать весь комментарий
13.11.2022 15:12 Ответить
k žestu dobroj voli
показать весь комментарий
13.11.2022 22:41 Ответить
Ви що, хочете щоб у меня від радості серце вискочило?
показать весь комментарий
13.11.2022 15:16 Ответить
Скоро і чЛенін зникне
показать весь комментарий
13.11.2022 15:52 Ответить
Натякаєте, що скоро вовку в мавзолеї замінять?
показать весь комментарий
13.11.2022 16:17 Ответить
Знаете когда у орков пуканы по настоящему разорвет?
Они же сейчас так, легонько попердывают от шока и недоумения.
Нет, полыхнет у них не после отступления из под Киева, Харькова, Херсона.
Полыхнет, когда ВСУ снова перекроют сухопутный путь в Крым и крымнашу опять перережут подачу воды.
Вот тогда да. Тогда у них полыхнет знатно.
После такого они будут долго и сильно удивляться. Некоторые до конца своих дней.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:12 Ответить
А шо с ****** русня 😶
показать весь комментарий
13.11.2022 16:42 Ответить
Так воды там и так нет , насосы не работают в Чонгари
показать весь комментарий
13.11.2022 16:45 Ответить
Ярослав Викторович , Я весь Шабат вискарь пил у угощал за Херсон
показать весь комментарий
13.11.2022 16:47 Ответить
Єноти в околицях цілі?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:51 Ответить
 
 