С главной площади Мелитополя исчез флаг РФ, - Федоров. ФОТО
С самого утра жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении флага России с главной площади города.
Об этом пишет в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах". При этом оккупанты закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города", - добавляет он.
По словам Федорова, назревает два актуальных вопроса:
- Что могло произойти с новым флагштоком Мелитополя?
- Или вражескому аквафрешу снова напомнили, что его место на помойке?
"Верим в ВСУ и ждем деоккупацию Мелитополя! Ведь Мелитополь - это навсегда Украина!" - резюмирует Федоров.
Топ комментарии
+34 lammer ya
показать весь комментарий13.11.2022 13:55 Ответить Ссылка
+32 Zalet
показать весь комментарий13.11.2022 14:00 Ответить Ссылка
+29 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий13.11.2022 14:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Навсіґди" вистачило на кілька місяців...
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
В тому, що кацапи "прішлі навсігда, є сенс. Хробаки не дадуть збрехати.
по-друге, безкоштовний концерт
Маю дачу у Черкаській області. Жаб шалена кількість, а комарів менше не стало.
Недаремно він, паразит, потирив геть усі лампочки у під'їздах на расії. Ой недаремно!
*От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Или маневру )
Они же сейчас так, легонько попердывают от шока и недоумения.
Нет, полыхнет у них не после отступления из под Киева, Харькова, Херсона.
Полыхнет, когда ВСУ снова перекроют сухопутный путь в Крым и крымнашу опять перережут подачу воды.
Вот тогда да. Тогда у них полыхнет знатно.
После такого они будут долго и сильно удивляться. Некоторые до конца своих дней.