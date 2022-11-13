С главной площади Мелитополя исчез флаг РФ, - Федоров. ФОТО

С самого утра жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении флага России с главной площади города.

Об этом пишет в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах". При этом оккупанты закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города", - добавляет он.

По словам Федорова, назревает два актуальных вопроса:

- Что могло произойти с новым флагштоком Мелитополя?

- Или вражескому аквафрешу снова напомнили, что его место на помойке?

"Верим в ВСУ и ждем деоккупацию Мелитополя! Ведь Мелитополь - это навсегда Украина!" - резюмирует Федоров.

Также читайте: Хлопки в Мелитополе почти каждый день, оккупированный город стал военной базой рашистов, - мэр Федоров