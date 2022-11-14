У Литві зареєстровано 70 тис. біженців з України
Загальна кількість військових біженців, які прибули до Литви та зареєстровані тут з початку вторгнення Росії в Україну, становить 70 020 осіб. Третина всіх зареєстрованих осіб – 24 586 – діти до 18 років
Про це повідомили у Департамент міграції Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Перші біженці — 196 осіб — були зареєстровані в країні через чотири дні після початку бойових дій в Україні, 28 лютого. Найбільша кількість біженців, зареєстрованих за добу, була 17 березня — 2219 осіб. Абсолютна більшість військових біженців — понад 69 тис. осіб — звернулися за тимчасовим захистом. Спеціалістами Департаменту міграції ухвалено 63 428 рішень про видачу дозволів на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту, 2 150 рішень про тимчасове проживання на гуманітарній основі.
Водночас, в країні очікують, що кількість українців може зрости: дуже холодна зима, або інші причини, які спонукають людей знову масово залишати охоплену війною країну. Литовські посадовці заявляють, що готові обслуговувати більший потік біженців.
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