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Медведєв про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні: Англосакси намагаються вкрасти російські активи

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо виплат репарацій Україні "спробою англосаксів викрасти російські активи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", - написав Медведєв у телеграм-каналі.

На його думку такі резолюції схожі на "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту примирення".

"Проживемо і без такої організації об'єднаних націй", - додав заступник Путіна у радбезі РФ.

Також читайте: Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій: "Агресор заплатить за скоєне"

Нагадуємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлену Україною за співавторства більше півсотні країн. "За" проголосували 94 країни, проти висловилися 13 країн, 74 утрималися. Проти голосували: Росія, Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1912) ООН (3365) репарації (65)


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Топ коментарі
+37
Ти, падло, ще не знаєш, що буде, коли печеніги доберуться до твоїх "активів".
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14.11.2022 23:38
+34
Шо, Дімон, хвилюєшся що тобі на бухло нічого не залишиться?
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14.11.2022 23:38
+31
отак все життя думаєш, що англосакси припинили своє існування, бо в 1066 їх знищили нормани, а виявляється вони просто провалилися в просторо-часовий вир у стакані мєдвєдєва
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14.11.2022 23:39
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Шо, Дімон, хвилюєшся що тобі на бухло нічого не залишиться?
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14.11.2022 23:38 Відповісти
Это он с бодуна пересмотрел секель-TV. Дурачку невдомек, шо скоро тот секель начнет плясать от обратного, осуждая политику жмура пыни.
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15.11.2022 07:10 Відповісти
Ти, падло, ще не знаєш, що буде, коли печеніги доберуться до твоїх "активів".
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14.11.2022 23:38 Відповісти
Білка з цирозом до дімона набагато швидше доберуться
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14.11.2022 23:46 Відповісти
Дімону срочно нужно накатіть
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14.11.2022 23:38 Відповісти
Ви крадете, ось і у вас вкрадуть.
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14.11.2022 23:39 Відповісти
Хоче выдбрехатись. Мовляв, грабь награбленное. Як там говорив Святий Бенджамін. Знай, что на виході з універсаму потрібно платити.
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15.11.2022 00:18 Відповісти
Це не крадіжка, це конфіскація.
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15.11.2022 00:19 Відповісти
отак все життя думаєш, що англосакси припинили своє існування, бо в 1066 їх знищили нормани, а виявляється вони просто провалилися в просторо-часовий вир у стакані мєдвєдєва
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14.11.2022 23:39 Відповісти
Все таки не знищили, а асимілірувались з ними. ******* Великобританія та Ірландія це взагалі цікава суміш кельтських народів, германців англів та саксів і французів. А зараз ще і вихідці з колишніх колоній як Сунак, наприклад. Генетичні дослідження показують, що в багатьох графствах домінує ген вікінгів.
Особисто знав одного англійського хлопця у батьків якого помістя включало в себе рештки поселення вікінгів. Якийсь з діючих сараїв навіть мав кам*яні стіни складені ними.
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15.11.2022 08:01 Відповісти
Проживете без ООН? Вот и чудненько, пишите заяву!
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14.11.2022 23:40 Відповісти
"Проживемо і без такої організації об'єднаних націй" каже це мурло. Так треба і попід сраку їх виперти. Вони навіть це самі озвучують.
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14.11.2022 23:41 Відповісти
Репарації у держказну будуть швидко витрачені чинною владою та засвоєні найбагатшими власниками бізнесів. Кожен українець крім майнових збитків втратив мінімум 15 років заможного майбутнього, бо після перемоги економіка та зарплатні відновляться не швидко, особливо робітникам/виконавцям (це не стосується топ- менеджменту: ці собі втихаря будуть брати і плакатися що бідні).
Тому крім державних репарацій треба ще й персональні: мінімум від €350 щомісяця пожиттєво для кожного Українця.
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14.11.2022 23:43 Відповісти
Згоден. Але на 500 щомісяця. На перших 5 років. А потім більше, бо зміниться економіка і ці 500 будуть пшиком.
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14.11.2022 23:57 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Як на рахунок праці на відбудові?
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15.11.2022 01:53 Відповісти
Вам з далеку не видно: це буде аналогом "базового" доходу, тобто в Україні є шанс за ці гроші скакнути в пост-гуманне суспільство, не проходячі всі стадії гуманного (бо навіть на це немає коштів - паразити розікрали).
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15.11.2022 09:46 Відповісти
онвамнедимон! в понедельник? да не может быть чтобы так быстро протрезвел!
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14.11.2022 23:43 Відповісти
В нього кожен день - понеділок.
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14.11.2022 23:47 Відповісти
Їм ще Єнота повертати в Україну!!!
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14.11.2022 23:44 Відповісти
Єнота для медвєдєва і вкрали - білочок вже на усіх не вистачає
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15.11.2022 07:16 Відповісти
Коли росія починає щось бубніти про законність чи незаконність.... ну це справді дуже смішно)
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14.11.2022 23:45 Відповісти
Димон, не намагаються. а вже створили юридичну основу для конфіскації всього майна рашен-рейха. Але є чимала радість для руського мира - Єфіопія /Абісінія/ як батьківщина пушкіна голосує за московщину і одобряє вбивства українців і знищення їх будинків.
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14.11.2022 23:45 Відповісти
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15.11.2022 02:27 Відповісти
два кораблі зерна туда
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15.11.2022 07:55 Відповісти
А те, що кацапи знищують і крадуть українські активи - "етодругоє"?
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14.11.2022 23:46 Відповісти
Скоро и ты падло будешь кайлом махать в тайге чтобы выплатить репарации Украине
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14.11.2022 23:47 Відповісти
Ти диви...які наглосакси
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14.11.2022 23:50 Відповісти
репарації? так як з МН17суд?
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14.11.2022 23:53 Відповісти
Свинособаки vs Англосаксы
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14.11.2022 23:56 Відповісти
Це епічно Завжди подобалися імена англо-саксонського походження!
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14.11.2022 23:59 Відповісти
Та пошліть це 150 сантиметрове кацапське бидло на рівні МІДа на йух.
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15.11.2022 00:00 Відповісти
Ця резолюція дуже була потрібна.Тепер по закону гроші які були заморожені будуть віддані Україні .Без цього це був би дуже довгий шлях.Значення цієї резолюції ми навіть ще не усвідомили повністью.Багато такого було ,але мало хто отримав репарації.І головне Гроші вже заморожені і відібрані в ращці.Тобто ви розумієте маштаб всього.Багато країн про таке навіть мріяти не можуть а ті хто претендували в своїй історії так і не отримали грошей .А тут і резолюція і вже гроші фізично на рахунках є і по закону країни їх вже можуть передавати без затримок і бюрократії.Так потрібен час на нюанси але по факту.Це історична мить.
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15.11.2022 00:00 Відповісти
эти придурки давно на англосаксах помешались притом всей парашей то был Обама по подьездам гадил а теперь новая белочка в виде англосаксов жить им не дают
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15.11.2022 00:02 Відповісти
Так все одно без діла лежать в західних банках. А за ідіотизм треба платити. Може і для інших народів буде наукою, а не тільки для ка цапів.
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15.11.2022 00:03 Відповісти
они вообще на этой планете ? похоже что нет , от куда-то с планеты ******** , ну и естественно жители ее - ******* ,
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15.11.2022 00:09 Відповісти
Англосаксы...Они повсюду. Особенно зверствуют в пьяных галлюцинациях.
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15.11.2022 00:14 Відповісти
"Проживемо і без такої організації об'єднаних націй".

God is dead (Nietzsche).

Nietzsche is dead (God).
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15.11.2022 00:16 Відповісти
Рептілоїди їпут Вєдмєдєва щоночі, але скріпи їм не зламати.
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15.11.2022 00:17 Відповісти
А як бути з норманами на чолі з Вільгельмом Завойовником
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15.11.2022 00:25 Відповісти
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15.11.2022 00:38 Відповісти
Как себя имеют те, шо слева-справа, но пыню соученики, в отроческие годы, отметили в туалете за то , шо он рассекал в шузах "прощай молодость". Ща от тех однокашников остались рожки да ножки.
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15.11.2022 07:18 Відповісти
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15.11.2022 07:22 Відповісти
.

волевой подбородок. харизма. мачо. альфа-самец усея паРаши ))
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15.11.2022 09:22 Відповісти
так то, что карла пыня скрытый гей и к тому же педофил, падкий на мальчиков, давно не секрет.

уродец и физический и моральный. стукач к тому же, сам себя предложил в стукачи еще в университетские годы. а позже - гэбешная промокашка. тьфу, уродец и чмо, реально.

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15.11.2022 09:14 Відповісти
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15.11.2022 09:17 Відповісти
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15.11.2022 09:19 Відповісти
три уродки. все, как на подбор.

в руководстве паРаши уроды почти все, как на подбор.)) в буквальном, физическом смысле.

карлы, кривые, косые... орки сраные. ))

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15.11.2022 09:10 Відповісти
Димон, красавчик, награбленное вывез самолётами в Абу-Даби, рассказывая доверчивым пенсам, что "денег нет, но вы держитесь". А теперь оказывается во всех бедах англосаксы проклятые виноваты. Они оказывается воры )))
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15.11.2022 00:38 Відповісти
шо прокапався і вийшов з коматозу?)))
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15.11.2022 00:42 Відповісти
Воно ідіот

Англоса́кси - загальна назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 германських племен : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 англів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8 саксів , до яких примкнули також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B8 юти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8 фризи та низові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 франки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Niederfranken), що в епоху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 «великого переселення народів» (https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F V -https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F VII століття н. е.), яка почалась із кінцем панування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Риму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі , переселилися з Північної Німеччини (сьогоднішній район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Шлезвіг-Гольштейну та нижньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 Ельби ) на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британські острови , потіснивши та асимілювавши місцеві племена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8 кельтів і так званих романо-британців.

Традиція стверджувала, що англосакси практично поголівно винищили старе населення, однак останні генетичні аналізи корінного населення Британських островів показують, що це не так. Внесок прибульців з континенту порівняно з місцевим населенням незначний.
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15.11.2022 00:42 Відповісти
Велике плем'я русів , яке зародилось від Великої Ведмедиці , заселило землі теперішньої росії. Вони почали навчати всі народи грамоті ( пушкінської мови) і ремеслу ( плести лапті). Це вони поселили англосаксів в район Шелвіз-Гольштейну. А невдячні люди тепер крадуть їхні активи
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15.11.2022 05:08 Відповісти
БО НЕ ВСi люди усвiдомили, що таке може трапитись тiльки завдяки лишнiй хромосомi, бо у кацапiв присутнi NO-гаплогрупи. Про угрофiно-монголоiднi кацапськi гаплогрупи-супутницi вам й Клесов розкаже, не дасть менi збрехати. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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15.11.2022 07:31 Відповісти
Anglo-Saxons appear to have invented the Poker game,
the Russians only Russian Roulette.

Some win, some lose.

A Russian might better not take part at the Poker table,
but better shoots himself,
even in political poker.
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15.11.2022 00:51 Відповісти
Шо *************, протрезвела, теперь придется платить за то, что натворили.
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15.11.2022 00:58 Відповісти
Иблис анголсакса почесал и изрек
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15.11.2022 01:11 Відповісти
Англосаксы вынудили Медведева отказаться от айфона
и звонить по дисковому телефону за 2 медные копейки.
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15.11.2022 01:18 Відповісти
Дисковий для ординця то є велика розкіш. Молоток і в рельсу кацапи скоро дзвонить будуть.
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15.11.2022 01:40 Відповісти
Придурку, вони їх хочуть зберегти, щоб ти не пропив.
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15.11.2022 03:35 Відповісти
недомірок а красти теріторії рашистам можна
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15.11.2022 03:36 Відповісти
Оце так заспівав, мародерити значить можна, а відповідати не потрібно, майже як кінчена суддя Логвіна з Чернігова.
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15.11.2022 06:12 Відповісти
Сказати, що дімон алконавт та ідіот- не сказати нічого... дайте йому айфончик, нехай побавиться
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15.11.2022 06:14 Відповісти
Ще й нюхач?
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15.11.2022 07:32 Відповісти
Цього чорта, медведєва - під трибунал, а майно - конфіскувати!
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15.11.2022 07:42 Відповісти
"Замеканий" послідовник Жиріновського.
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15.11.2022 08:09 Відповісти
Китай большая рашка.
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15.11.2022 08:46 Відповісти
 
 