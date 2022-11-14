Медведєв про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні: Англосакси намагаються вкрасти російські активи
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо виплат репарацій Україні "спробою англосаксів викрасти російські активи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", - написав Медведєв у телеграм-каналі.
На його думку такі резолюції схожі на "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту примирення".
"Проживемо і без такої організації об'єднаних націй", - додав заступник Путіна у радбезі РФ.
Нагадуємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлену Україною за співавторства більше півсотні країн. "За" проголосували 94 країни, проти висловилися 13 країн, 74 утрималися. Проти голосували: Росія, Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве.
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Особисто знав одного англійського хлопця у батьків якого помістя включало в себе рештки поселення вікінгів. Якийсь з діючих сараїв навіть мав кам*яні стіни складені ними.
Тому крім державних репарацій треба ще й персональні: мінімум від €350 щомісяця пожиттєво для кожного Українця.
God is dead (Nietzsche).
Nietzsche is dead (God).
волевой подбородок. харизма. мачо. альфа-самец усея паРаши ))
уродец и физический и моральный. стукач к тому же, сам себя предложил в стукачи еще в университетские годы. а позже - гэбешная промокашка. тьфу, уродец и чмо, реально.
в руководстве паРаши уроды почти все, как на подбор.)) в буквальном, физическом смысле.
карлы, кривые, косые... орки сраные. ))
Англоса́кси - загальна назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 германських племен : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 англів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8 саксів , до яких примкнули також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B8 юти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8 фризи та низові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 франки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Niederfranken), що в епоху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 «великого переселення народів» (https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F V -https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F VII століття н. е.), яка почалась із кінцем панування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Риму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі , переселилися з Північної Німеччини (сьогоднішній район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Шлезвіг-Гольштейну та нижньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 Ельби ) на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британські острови , потіснивши та асимілювавши місцеві племена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8 кельтів і так званих романо-британців.
Традиція стверджувала, що англосакси практично поголівно винищили старе населення, однак останні генетичні аналізи корінного населення Британських островів показують, що це не так. Внесок прибульців з континенту порівняно з місцевим населенням незначний.
the Russians only Russian Roulette.
Some win, some lose.
A Russian might better not take part at the Poker table,
but better shoots himself,
even in political poker.
и звонить по дисковому телефону за 2 медные копейки.