Медведєв про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні: Англосакси намагаються вкрасти російські активи

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо виплат репарацій Україні "спробою англосаксів викрасти російські активи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", - написав Медведєв у телеграм-каналі.

На його думку такі резолюції схожі на "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту примирення".

"Проживемо і без такої організації об'єднаних націй", - додав заступник Путіна у радбезі РФ.

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Нагадуємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлену Україною за співавторства більше півсотні країн. "За" проголосували 94 країни, проти висловилися 13 країн, 74 утрималися. Проти голосували: Росія, Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве.