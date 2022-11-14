Євросоюз має посилити допомогу Україні напередодні зими, - Бербок

Європа має посилити підтримку України, яка у важких боях звільняє свої території від російських агресорів.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка взяла участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, з якою жорстокістю російський режим продовжує свої дії в Україні, є свідоцтва нових воєнних злочинів на окупованих територіях. Це означає, що ми повинні продовжувати наступними місяцями підтримувати людей Україні в їх боротьбі за звільнення. І що ми маємо не просто запустити зимову допомогу, яка є неймовірно важливою, а і збільшити її", - сказала очільниця німецького МЗС.

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За словами міністра, те, що насправді означає "свобода", світ бачить цими днями на кадрах зі звільненого Херсона. Вона зазначила, що слово "звільнення" набуває нового значення, коли люді дійсно мають на увазі "отримання свободи". Чітко видно, яке полегшення відчувають люди в Херсоні, які після 9 місяців окупації можуть нарешті вільно дихати.

"Ці картини є надзвичайно важливими, щоби ми могли візуалізувати, що насправді означає Свобода. Саме тик виглядає звільнення", - заявила Бербок.

Вона зауважила, що для людей на Заході важливо це зрозуміти, адже наразі точаться дискусії щодо доцільності звільнення всіх територій, які захопила Росія. Люди, які останніми місяцями жили в Херсоні та багатьох інших місцях, а вірніше виживали, шукаючи можливості прогодувати себе, отримати ненадовго доступ до електрики та світла - це не було нормальне, справжнє життя: вони мали ховати свої прапори, своїх дітей, вони ледве могли говорити вголос про те, що думають, - зазначила дипломат.

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Вона додала, що загарбницька війна Росії проти України зробила заложниками також народ білорусі. Частина білорусів продовжують свою боротьбу за свободу та демократію у важких умовах. ЄС стоїть на боці цих людей, додала Бербок.

Міністр також прокоментувала запровадження нових санкцій проти іранського режиму: ті, хто несе відповідальність за притиснення, залякування та вбивства власного населення мають знати, що вони будуть врешті решт покарані.