США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - CNN
За даними CNN, американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і таким чином отримати можливість передати його Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Українська сторона давно просить США передати багатоцільові безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів майже 30 годин. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.
Зараз, стверджують джерела CNN, США розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Grey Eagle не несла додаткових ризиків.
"Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути проведені з ними (Grey Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними", - каже співрозмовник телеканалу.
Дискусії про передачу Grey Eagle продовжуються, і ні українська, ні американська сторони не виключають жодних варіантів. "Ми даємо відсіч, ми не здаємося. Йдеться про виживання України", - каже співрозмовник CNN у Києві.
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як в цей час Європа гладить Путіна по колінах?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
Какие 500
знаю ФАБ-500, но это авиа-бомба. применялась в Мариуполе.
к примеру точка-у всего ~160кг
мы говорили не об оружии противника.
Не кажучи вже за небезпеку та погіршення інших параметрів.
Коротше кажучи - гемор.
а що до ракет? - будуть ракети.
сам не розумію чому так мєєдлєнно, але вони будуть хоч якого зеленого підара ви б ще не знайшли - буде допомога!
все ви зробибите знову не так - знаю, але зараз в цю секунду дайте спокій... - дайте Херсон!
кіньки точу, ще хочу клюшкою помахати - хоккеіст завзятий!
я писав на Цензорі виключно російською - обзивайте як хочете мою українську - россянської більше не буде.
бо онукі іншу не знають, та і син і невістка....
а якою ми з мамкою журчім між собою? - то нікому не треба чути....
сукі говорять різними мовами але від цього вони не перестають бути ******....
Антона не на ту кобилу занесло.... - не він перший не він останній...
а якщо розглядався то як планувалось вирішувати проблему можливого потрапляння дрона до ворога?
шо зовсім кляпки нема?
ми робимо, вибираємо що хочемо, а як США не виправлять? - будуть сукі...
Далі буде.
with a moped engine in the rear,
instead at the front.
Satellite Communication with an average Personal Computer mainboard with
embedded Linux Operation System should be doable.
Now, it needs satellites.
та й до такого пздца, який притягнув до України Зеля-діктор та його трупа бродячих акторів, не дійшло би