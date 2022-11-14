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США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, - CNN

grey,безпілотник,eagle

За даними CNN, американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Grey Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і таким чином отримати можливість передати його Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Українська сторона давно просить США передати багатоцільові безпілотники Grey Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів майже 30 годин. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Зараз, стверджують джерела CNN, США розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Grey Eagle не несла додаткових ризиків.

"Існують конкретні та дуже технічні налаштування та обмеження, які можуть бути проведені з ними (Grey Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу та є досить складними", - каже співрозмовник телеканалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відмовилися надати Україні безпілотники Gray Eagle через побоювання ескалації, - WSJ

Дискусії про передачу Grey Eagle продовжуються, і ні українська, ні американська сторони не виключають жодних варіантів. "Ми даємо відсіч, ми не здаємося. Йдеться про виживання України", - каже співрозмовник CNN у Києві.

Автор: 

безпілотник (4293) США (23303)


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Топ коментарі
+14
Ой,ну його нах це все читати. Уже раз "поставляли". Потом з'ясувалося що не поставлять,тому до "побоюються ескалації". Тепер знову. "Білий шум".
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15.11.2022 00:12
+11
зелені CNN лишили аккредіртації?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
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15.11.2022 00:13
+10
Будь ласка швидше, поки ми ще живі. Потім воно нам буде вже непотрібне.
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15.11.2022 00:01
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14.11.2022 23:59 Відповісти
Будь ласка швидше, поки ми ще живі. Потім воно нам буде вже непотрібне.
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15.11.2022 00:01 Відповісти
Ой,ну його нах це все читати. Уже раз "поставляли". Потом з'ясувалося що не поставлять,тому до "побоюються ескалації". Тепер знову. "Білий шум".
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15.11.2022 00:12 Відповісти
Вони зобов'язані щось там поставляти? Тим більше, вони знають, що наші дрони прикопані під асфальтом.
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15.11.2022 06:14 Відповісти
Вони зобов'язані боротися з рашнацизмом, не дивлячись на те,що наша влада-фуфло.
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15.11.2022 08:09 Відповісти
Американці зобов'язані боротися з рашнацизмом і споглядати,
як в цей час Європа гладить Путіна по колінах?
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15.11.2022 09:10 Відповісти
Я тут до того? У Макрона з Шольцем спитай.
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15.11.2022 09:22 Відповісти
зелені CNN лишили аккредіртації?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
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15.11.2022 00:13 Відповісти
А що складно закласти туди 1 кг тротилу з налаштуванням як не повернеться у визначений час то через годину дві має підірвати себе.Або як втратили його сигнал з космосу і він підриває важливі плати.Булоб б бажання.
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15.11.2022 00:14 Відповісти
вибухівка - це небезпечно для персоналу, а пірозаряд, який горить з температурою в пару тисяч градусів, то правильне рішення, як на мене
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15.11.2022 00:19 Відповісти
Ну я не дуже розумію в цьому.Там же фахівці вищого гатунку, можна зробити все що треба і найбільш безпечно.
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15.11.2022 00:26 Відповісти
кіло тротілу? - 3 кацапа як влучимо...
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15.11.2022 00:22 Відповісти
В ракетах 500 кіло тротилу, і все одно значна частина комплектуючих залишається придатною для аналізу, тим більше що є ризик що заряд може не здетонувати з різних причин - банально дріт до детонатора пошкодиться якимось осколком зенітної ракети.
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15.11.2022 01:06 Відповісти
500 кіло TNT це вже гучніше і так як треба!
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15.11.2022 01:10 Відповісти
Масса боевой части: 5 кг.
Какие 500
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15.11.2022 05:29 Відповісти
Він має на увазі, що є ракети з БЧ біля 500 кг, які при вибуху все оно залишають елементи електроніки, що доказано практикою. Наприклад Іскандер має БЧ 470 кг, а елементи плат ми знаходили.
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15.11.2022 09:47 Відповісти
я не знаю таких ракет. подскажите какая с БЧ-500кг ?
знаю ФАБ-500, но это авиа-бомба. применялась в Мариуполе.
к примеру точка-у всего ~160кг
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15.11.2022 09:56 Відповісти
Якщо уважно почитати попередній мій пост, то там я конкретно вказав Іскандер, у якого з відкритих джерел типу Вікіпедія наприклад бойова частина 470 кг (залежить від моделі), а наприклад щодо Кінжалу там вказано 500 кг. І перша і друга ракети багато разів використовувались по Україні, є багато фотосвідчень у відкритому доступі про залишок елементів електроніки які можна обстежувати.
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15.11.2022 10:06 Відповісти
может и 50 кТонн быть.
мы говорили не об оружии противника.
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15.11.2022 10:19 Відповісти
Ви просто не зрозуміли в контексті про що написав Він мав на увазі що мінування електроніки не дає гарантії 100%-го її знищення і навів приклад з тактичними або крилатими ракетами з великою бойовою частиною, да навіть при вибуху БЧ залишаються елементи електроніки для аналізу противником.
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15.11.2022 11:02 Відповісти
На це потрібно час та гроші.
Не кажучи вже за небезпеку та погіршення інших параметрів.
Коротше кажучи - гемор.
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15.11.2022 06:36 Відповісти
кіно і буба...
а що до ракет? - будуть ракети.
сам не розумію чому так мєєдлєнно, але вони будуть хоч якого зеленого підара ви б ще не знайшли - буде допомога!
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15.11.2022 00:17 Відповісти
наступного сірого )))
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15.11.2022 01:21 Відповісти
дуже прошу Вас - не тривожте мою зранену душу...
все ви зробибите знову не так - знаю, але зараз в цю секунду дайте спокій... - дайте Херсон!
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15.11.2022 01:27 Відповісти
так Вы первый начали )))
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15.11.2022 01:34 Відповісти
пробачте вже сивого діда, хоча і бачу за шо...
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15.11.2022 01:36 Відповісти
о, тіко не тре сивиною мірятися...)
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15.11.2022 01:38 Відповісти
та спаси боже...
кіньки точу, ще хочу клюшкою помахати - хоккеіст завзятий!
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15.11.2022 01:45 Відповісти
задрю). Можу тільки милицею помахати(
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15.11.2022 01:48 Відповісти
*заздрю
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15.11.2022 01:50 Відповісти
хлопці по бортах дідів не бьють ... якась повага є...
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15.11.2022 01:59 Відповісти
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15.11.2022 02:01 Відповісти
) нагадаю, бо око різонуло: skates=ковзани
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15.11.2022 02:05 Відповісти
так - ковзани...
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15.11.2022 02:07 Відповісти
пів життя не в Україні висовуєтся, а пів в Україні осталося!
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15.11.2022 02:10 Відповісти
я просто в деякому сенсі грамарнаці, а останні роки взагалі стараюсь не вживати визначень предметів, які звучать як в російській мові. Тому "санки" у мене принципово гринджоли, а "лыжы" - лещета ) якось так ))
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15.11.2022 02:16 Відповісти
до 02.24.2022
я писав на Цензорі виключно російською - обзивайте як хочете мою українську - россянської більше не буде.
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15.11.2022 02:23 Відповісти
я тут пишу обома мовами, але в побуті послуговуюсь виключно українською, російською - тільки з деякими старими друзями, і то не завжди.
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15.11.2022 02:36 Відповісти
наша мова в хаті - більшисть англійська,
бо онукі іншу не знають, та і син і невістка....
а якою ми з мамкою журчім між собою? - то нікому не треба чути....
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15.11.2022 02:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VGSyjWwqm2Q Сповідь українськомовної киянки
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15.11.2022 03:12 Відповісти
я тепер розумію Антона Кухарського....
сукі говорять різними мовами але від цього вони не перестають бути ******....
Антона не на ту кобилу занесло.... - не він перший не він останній...
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15.11.2022 03:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w-kmMyYz3Lg
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15.11.2022 03:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI Орест Лютий - Катя ватніца
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15.11.2022 02:13 Відповісти
Баффало Сейбрз чи Нью Йорк Рейнджерс?
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15.11.2022 10:05 Відповісти
я за інвалідів - Philadelphia Flyers
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15.11.2022 10:58 Відповісти
Не слідкую вже,нажаль, за НХЛ. Хто там хоч зараз в топах?
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15.11.2022 13:05 Відповісти
Сподіваюся, він не перетвориться на фанерний планер з арбалетом.
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15.11.2022 00:26 Відповісти
Але перетвориться в багальний Байрактар
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15.11.2022 01:01 Відповісти
тобто можливість прямого збройного кофлікту американської армї з російською не розглядався взагалі? так виходить
а якщо розглядався то як планувалось вирішувати проблему можливого потрапляння дрона до ворога?
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15.11.2022 00:27 Відповісти
Зачем США вообще современное оружие если оно может попасть в руки врагу? Дали бы нам хотя бы дальнобойные ракеты которые можно с самолета запускать и нах. нам ваши дроны за которые вы трясетесь.
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15.11.2022 00:29 Відповісти
а ми трампа виберемо 24 і меморандум підпишемо.....
шо зовсім кляпки нема?
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15.11.2022 01:30 Відповісти
кацапський лютий вій чюю...
ми робимо, вибираємо що хочемо, а як США не виправлять? - будуть сукі...
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15.11.2022 01:34 Відповісти
Всі американські дрони збивалися й захоплювалися в Сирії, Іраку, Ірані іранцями, кацапами й китайцями, всі ті технології вже давно вкрадені. Просто не хочуть давати таку зброю, те ж по літакам і натівським танкам.
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15.11.2022 00:41 Відповісти
Головне гучно клацнути.
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15.11.2022 00:56 Відповісти
Щож ви таки обережні не були, коли покинули купу зброї у Афганістані?
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15.11.2022 01:07 Відповісти
Всё, что не делается - всё к лучшему. Ещё не вечер.
Далі буде.
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15.11.2022 01:16 Відповісти
Overall, it is just a very large Orlan-10 drone,
with a moped engine in the rear,
instead at the front.

Satellite Communication with an average Personal Computer mainboard with
embedded Linux Operation System should be doable.

Now, it needs satellites.
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15.11.2022 01:33 Відповісти
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15.11.2022 02:08 Відповісти
Поёрничать на швабре , не?
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15.11.2022 10:25 Відповісти
зараз ефективніше атакмс
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15.11.2022 02:43 Відповісти
Навіть їх сколково і подивиться на схемку, хто і де їх там робити буде, рукожопі?
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15.11.2022 03:07 Відповісти
Але логіка у них якась дивна... Коли янкі збираються дронами воювати, то вони точно можуть потрапити ворогу. Коли ж склепали лише для виставок, то тоді ой.
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15.11.2022 03:41 Відповісти
при Пороху усе давно би вирішили..
та й до такого пздца, який притягнув до України Зеля-діктор та його трупа бродячих акторів, не дійшло би
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15.11.2022 08:38 Відповісти
Честно какой то бред , а как они его сами будут использовать , а если он попадет в руки врагов . Т .е . , они его будут только по друзьям применять . И , стосовно мови , я не считаю руский язык , мовою оккупанта , потому что , Орки разговаривают исключительно матом , а это не руский язык Салтыкова- Щедрина и Некрасова . Ильф и Петров , тоже писали на руском , как и Братья Стругатцкие
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15.11.2022 08:59 Відповісти
Русский язык не виноват в том, что им пользуются рашисты-агрессоры. Немецкие фашисты говорили на немецком языке, убили десятки миллионов людей во второй мировой, и что, победители запретили говорить по-немецки? Запретили или ограничили изучение немецкого языка? Запретили издавать Канта, Шиллера и Гете?
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15.11.2022 10:44 Відповісти
Пусть дают, если так боятся потерять, пусть управляют ими американци-украинци, таких есть достаточно
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15.11.2022 09:00 Відповісти
я би на це не розраховував. Вони нікому ні ріперів, ні іглів не дають.
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15.11.2022 10:58 Відповісти
 
 