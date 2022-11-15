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Новости Война
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США могут поставить Украине модифицированные дроны Grey Eagle, - CNN

grey,безпілотник,eagle

По данным CNN, американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Grey Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более 8 километров в течение почти 30 часов. В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Сейчас же, утверждают источники CNN, США размышляют над способами изъятия наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Grey Eagle не несла дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Grey Eagle), что может сделать это передачу Украине возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - говорит собеседник телеканала.

Смотрите: Маси Найем по поводу ранения: "Подрыв произошел не случайно, в той местности еще не было россиян. Мина взорвалась только тогда, когда я зашел в бус". ВIДЕО

Дискуссии о передаче Grey Eagle продолжаются, и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украины)", - говорит собеседник CNN в Киеве.

беспилотник (3730) США (27061)


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Топ комментарии
+14
Ой,ну його нах це все читати. Уже раз "поставляли". Потом з'ясувалося що не поставлять,тому до "побоюються ескалації". Тепер знову. "Білий шум".
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15.11.2022 00:12
+11
зелені CNN лишили аккредіртації?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
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15.11.2022 00:13
+10
Будь ласка швидше, поки ми ще живі. Потім воно нам буде вже непотрібне.
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15.11.2022 00:01
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Як варіант!
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14.11.2022 23:59 Ответить
Будь ласка швидше, поки ми ще живі. Потім воно нам буде вже непотрібне.
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15.11.2022 00:01 Ответить
Ой,ну його нах це все читати. Уже раз "поставляли". Потом з'ясувалося що не поставлять,тому до "побоюються ескалації". Тепер знову. "Білий шум".
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15.11.2022 00:12 Ответить
Вони зобов'язані щось там поставляти? Тим більше, вони знають, що наші дрони прикопані під асфальтом.
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15.11.2022 06:14 Ответить
Вони зобов'язані боротися з рашнацизмом, не дивлячись на те,що наша влада-фуфло.
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15.11.2022 08:09 Ответить
Американці зобов'язані боротися з рашнацизмом і споглядати,
як в цей час Європа гладить Путіна по колінах?
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15.11.2022 09:10 Ответить
Я тут до того? У Макрона з Шольцем спитай.
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15.11.2022 09:22 Ответить
зелені CNN лишили аккредіртації?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
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15.11.2022 00:13 Ответить
А що складно закласти туди 1 кг тротилу з налаштуванням як не повернеться у визначений час то через годину дві має підірвати себе.Або як втратили його сигнал з космосу і він підриває важливі плати.Булоб б бажання.
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15.11.2022 00:14 Ответить
вибухівка - це небезпечно для персоналу, а пірозаряд, який горить з температурою в пару тисяч градусів, то правильне рішення, як на мене
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15.11.2022 00:19 Ответить
Ну я не дуже розумію в цьому.Там же фахівці вищого гатунку, можна зробити все що треба і найбільш безпечно.
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15.11.2022 00:26 Ответить
кіло тротілу? - 3 кацапа як влучимо...
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15.11.2022 00:22 Ответить
В ракетах 500 кіло тротилу, і все одно значна частина комплектуючих залишається придатною для аналізу, тим більше що є ризик що заряд може не здетонувати з різних причин - банально дріт до детонатора пошкодиться якимось осколком зенітної ракети.
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15.11.2022 01:06 Ответить
500 кіло TNT це вже гучніше і так як треба!
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15.11.2022 01:10 Ответить
Масса боевой части: 5 кг.
Какие 500
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15.11.2022 05:29 Ответить
Він має на увазі, що є ракети з БЧ біля 500 кг, які при вибуху все оно залишають елементи електроніки, що доказано практикою. Наприклад Іскандер має БЧ 470 кг, а елементи плат ми знаходили.
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15.11.2022 09:47 Ответить
я не знаю таких ракет. подскажите какая с БЧ-500кг ?
знаю ФАБ-500, но это авиа-бомба. применялась в Мариуполе.
к примеру точка-у всего ~160кг
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15.11.2022 09:56 Ответить
Якщо уважно почитати попередній мій пост, то там я конкретно вказав Іскандер, у якого з відкритих джерел типу Вікіпедія наприклад бойова частина 470 кг (залежить від моделі), а наприклад щодо Кінжалу там вказано 500 кг. І перша і друга ракети багато разів використовувались по Україні, є багато фотосвідчень у відкритому доступі про залишок елементів електроніки які можна обстежувати.
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15.11.2022 10:06 Ответить
может и 50 кТонн быть.
мы говорили не об оружии противника.
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15.11.2022 10:19 Ответить
Ви просто не зрозуміли в контексті про що написав Він мав на увазі що мінування електроніки не дає гарантії 100%-го її знищення і навів приклад з тактичними або крилатими ракетами з великою бойовою частиною, да навіть при вибуху БЧ залишаються елементи електроніки для аналізу противником.
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15.11.2022 11:02 Ответить
На це потрібно час та гроші.
Не кажучи вже за небезпеку та погіршення інших параметрів.
Коротше кажучи - гемор.
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15.11.2022 06:36 Ответить
кіно і буба...
а що до ракет? - будуть ракети.
сам не розумію чому так мєєдлєнно, але вони будуть хоч якого зеленого підара ви б ще не знайшли - буде допомога!
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15.11.2022 00:17 Ответить
наступного сірого )))
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15.11.2022 01:21 Ответить
дуже прошу Вас - не тривожте мою зранену душу...
все ви зробибите знову не так - знаю, але зараз в цю секунду дайте спокій... - дайте Херсон!
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15.11.2022 01:27 Ответить
так Вы первый начали )))
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15.11.2022 01:34 Ответить
пробачте вже сивого діда, хоча і бачу за шо...
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15.11.2022 01:36 Ответить
о, тіко не тре сивиною мірятися...)
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15.11.2022 01:38 Ответить
та спаси боже...
кіньки точу, ще хочу клюшкою помахати - хоккеіст завзятий!
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15.11.2022 01:45 Ответить
задрю). Можу тільки милицею помахати(
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15.11.2022 01:48 Ответить
*заздрю
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15.11.2022 01:50 Ответить
хлопці по бортах дідів не бьють ... якась повага є...
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15.11.2022 01:59 Ответить
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15.11.2022 02:01 Ответить
) нагадаю, бо око різонуло: skates=ковзани
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15.11.2022 02:05 Ответить
так - ковзани...
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15.11.2022 02:07 Ответить
пів життя не в Україні висовуєтся, а пів в Україні осталося!
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15.11.2022 02:10 Ответить
я просто в деякому сенсі грамарнаці, а останні роки взагалі стараюсь не вживати визначень предметів, які звучать як в російській мові. Тому "санки" у мене принципово гринджоли, а "лыжы" - лещета ) якось так ))
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15.11.2022 02:16 Ответить
до 02.24.2022
я писав на Цензорі виключно російською - обзивайте як хочете мою українську - россянської більше не буде.
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15.11.2022 02:23 Ответить
я тут пишу обома мовами, але в побуті послуговуюсь виключно українською, російською - тільки з деякими старими друзями, і то не завжди.
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15.11.2022 02:36 Ответить
наша мова в хаті - більшисть англійська,
бо онукі іншу не знають, та і син і невістка....
а якою ми з мамкою журчім між собою? - то нікому не треба чути....
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15.11.2022 02:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VGSyjWwqm2Q Сповідь українськомовної киянки
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15.11.2022 03:12 Ответить
я тепер розумію Антона Кухарського....
сукі говорять різними мовами але від цього вони не перестають бути ******....
Антона не на ту кобилу занесло.... - не він перший не він останній...
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15.11.2022 03:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w-kmMyYz3Lg
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15.11.2022 03:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI Орест Лютий - Катя ватніца
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15.11.2022 02:13 Ответить
Баффало Сейбрз чи Нью Йорк Рейнджерс?
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15.11.2022 10:05 Ответить
я за інвалідів - Philadelphia Flyers
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15.11.2022 10:58 Ответить
Не слідкую вже,нажаль, за НХЛ. Хто там хоч зараз в топах?
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15.11.2022 13:05 Ответить
Сподіваюся, він не перетвориться на фанерний планер з арбалетом.
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15.11.2022 00:26 Ответить
Але перетвориться в багальний Байрактар
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15.11.2022 01:01 Ответить
тобто можливість прямого збройного кофлікту американської армї з російською не розглядався взагалі? так виходить
а якщо розглядався то як планувалось вирішувати проблему можливого потрапляння дрона до ворога?
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15.11.2022 00:27 Ответить
Зачем США вообще современное оружие если оно может попасть в руки врагу? Дали бы нам хотя бы дальнобойные ракеты которые можно с самолета запускать и нах. нам ваши дроны за которые вы трясетесь.
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15.11.2022 00:29 Ответить
а ми трампа виберемо 24 і меморандум підпишемо.....
шо зовсім кляпки нема?
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15.11.2022 01:30 Ответить
кацапський лютий вій чюю...
ми робимо, вибираємо що хочемо, а як США не виправлять? - будуть сукі...
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15.11.2022 01:34 Ответить
Всі американські дрони збивалися й захоплювалися в Сирії, Іраку, Ірані іранцями, кацапами й китайцями, всі ті технології вже давно вкрадені. Просто не хочуть давати таку зброю, те ж по літакам і натівським танкам.
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15.11.2022 00:41 Ответить
Головне гучно клацнути.
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15.11.2022 00:56 Ответить
Щож ви таки обережні не були, коли покинули купу зброї у Афганістані?
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15.11.2022 01:07 Ответить
Всё, что не делается - всё к лучшему. Ещё не вечер.
Далі буде.
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15.11.2022 01:16 Ответить
Overall, it is just a very large Orlan-10 drone,
with a moped engine in the rear,
instead at the front.

Satellite Communication with an average Personal Computer mainboard with
embedded Linux Operation System should be doable.

Now, it needs satellites.
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15.11.2022 01:33 Ответить
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15.11.2022 02:08 Ответить
Поёрничать на швабре , не?
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15.11.2022 10:25 Ответить
зараз ефективніше атакмс
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15.11.2022 02:43 Ответить
Навіть їх сколково і подивиться на схемку, хто і де їх там робити буде, рукожопі?
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15.11.2022 03:07 Ответить
Але логіка у них якась дивна... Коли янкі збираються дронами воювати, то вони точно можуть потрапити ворогу. Коли ж склепали лише для виставок, то тоді ой.
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15.11.2022 03:41 Ответить
при Пороху усе давно би вирішили..
та й до такого пздца, який притягнув до України Зеля-діктор та його трупа бродячих акторів, не дійшло би
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15.11.2022 08:38 Ответить
Честно какой то бред , а как они его сами будут использовать , а если он попадет в руки врагов . Т .е . , они его будут только по друзьям применять . И , стосовно мови , я не считаю руский язык , мовою оккупанта , потому что , Орки разговаривают исключительно матом , а это не руский язык Салтыкова- Щедрина и Некрасова . Ильф и Петров , тоже писали на руском , как и Братья Стругатцкие
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15.11.2022 08:59 Ответить
Русский язык не виноват в том, что им пользуются рашисты-агрессоры. Немецкие фашисты говорили на немецком языке, убили десятки миллионов людей во второй мировой, и что, победители запретили говорить по-немецки? Запретили или ограничили изучение немецкого языка? Запретили издавать Канта, Шиллера и Гете?
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15.11.2022 10:44 Ответить
Пусть дают, если так боятся потерять, пусть управляют ими американци-украинци, таких есть достаточно
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15.11.2022 09:00 Ответить
я би на це не розраховував. Вони нікому ні ріперів, ні іглів не дають.
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15.11.2022 10:58 Ответить
 
 