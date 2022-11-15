США могут поставить Украине модифицированные дроны Grey Eagle, - CNN

По данным CNN, американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Grey Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более 8 километров в течение почти 30 часов. В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Сейчас же, утверждают источники CNN, США размышляют над способами изъятия наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Grey Eagle не несла дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Grey Eagle), что может сделать это передачу Украине возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - говорит собеседник телеканала.

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Дискуссии о передаче Grey Eagle продолжаются, и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украины)", - говорит собеседник CNN в Киеве.