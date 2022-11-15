США могут поставить Украине модифицированные дроны Grey Eagle, - CNN
По данным CNN, американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Grey Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более 8 километров в течение почти 30 часов. В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.
Сейчас же, утверждают источники CNN, США размышляют над способами изъятия наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Grey Eagle не несла дополнительных рисков.
"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Grey Eagle), что может сделать это передачу Украине возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - говорит собеседник телеканала.
Дискуссии о передаче Grey Eagle продолжаются, и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украины)", - говорит собеседник CNN в Киеве.
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як в цей час Європа гладить Путіна по колінах?
за те що вони перші в Херсон явилися без повісток,
а буба і по 4тій сраку не підняв?
Какие 500
знаю ФАБ-500, но это авиа-бомба. применялась в Мариуполе.
к примеру точка-у всего ~160кг
мы говорили не об оружии противника.
Не кажучи вже за небезпеку та погіршення інших параметрів.
Коротше кажучи - гемор.
а що до ракет? - будуть ракети.
сам не розумію чому так мєєдлєнно, але вони будуть хоч якого зеленого підара ви б ще не знайшли - буде допомога!
все ви зробибите знову не так - знаю, але зараз в цю секунду дайте спокій... - дайте Херсон!
кіньки точу, ще хочу клюшкою помахати - хоккеіст завзятий!
я писав на Цензорі виключно російською - обзивайте як хочете мою українську - россянської більше не буде.
бо онукі іншу не знають, та і син і невістка....
а якою ми з мамкою журчім між собою? - то нікому не треба чути....
сукі говорять різними мовами але від цього вони не перестають бути ******....
Антона не на ту кобилу занесло.... - не він перший не він останній...
а якщо розглядався то як планувалось вирішувати проблему можливого потрапляння дрона до ворога?
шо зовсім кляпки нема?
ми робимо, вибираємо що хочемо, а як США не виправлять? - будуть сукі...
Далі буде.
with a moped engine in the rear,
instead at the front.
Satellite Communication with an average Personal Computer mainboard with
embedded Linux Operation System should be doable.
Now, it needs satellites.
та й до такого пздца, який притягнув до України Зеля-діктор та його трупа бродячих акторів, не дійшло би