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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський назвав умови припинення війни: Виведення військ РФ, відшкодування збитків, підтвердження територіальної цілісності України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі назвав три обов’язкові для припинення війни в країні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Росія мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки.

Він також закликав організувати міжнародну конференцію для "скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури" та недопущення нової російської агресії.

"Коли усі антивоєнні заходи будуть запроваджені, документ про завершення війни мусить бути підписаний сторонами", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський звернувся до учасників G20: Настав час, коли російська руйнівна війна мусить і може бути зупинена

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+10
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15.11.2022 08:05
+9
А куди подівся пункт про "Покарання винних у військових злочинах"?
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15.11.2022 07:37
+7
Ото ж бо і воно, згодом можемо не побачити і вимогу про відшкодування збитків
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15.11.2022 07:47
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Прочитав вірно,але після історії з журналістами і егом.....читати не хочеться. Зріст малий,его велике.
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15.11.2022 07:10 Відповісти
а шо було з журналістами??
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15.11.2022 07:59 Відповісти
Заборона публікацій до приїзду його зеленої болотності у деокупацію.
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15.11.2022 08:06 Відповісти
думав, шось пакручє...... попав на очі кусок відео, з кацапьонком комаровим..... регати захотілось, кацапьонок камаров (о диво) заговорив украінською, і це ж треба було його АЖ з Києва везти в Херсон, шоб він задав, вивчене за цілу ніч питанячко....... ДНО ДНА!!!! 🤮🤮
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15.11.2022 08:29 Відповісти
Подумайте, він поїхав,коли фронт на 30км відкотився, трясеться хиле тільце з непоголеною мордою.
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15.11.2022 09:05 Відповісти
є така підозра, що тут щось проісходить
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15.11.2022 07:10 Відповісти
Макс, не має даних для підтвердження. Ця ж карта пише,що просто розганяють плітки. Косу дійсно ЗСУ накриває артою..
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15.11.2022 07:16 Відповісти
Читала,що цей ресурс призупиняє даний формат,мало підтримки, люди шукають інформацію на інших. Жаль,бо дійсно карта більш актуальна
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15.11.2022 08:13 Відповісти
Смішно бачити, як цивільний форумчанин Хой наробив скріншотів з якогось інтернет-ресурсу, думаючи, що це надсекретна інфа, і постить по всьому форумі цю картинку, таємно сподіваючись, що несе одкровення для менш обізнаних.
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15.11.2022 08:32 Відповісти
А куди подівся пункт про "Покарання винних у військових злочинах"?
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15.11.2022 07:37 Відповісти
Та за що їх карати? Рюськє - тоже люді. 😅
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15.11.2022 07:45 Відповісти
Не факт!
""
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15.11.2022 10:23 Відповісти
Ото ж бо і воно, згодом можемо не побачити і вимогу про відшкодування збитків
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15.11.2022 07:47 Відповісти
Этим трибунал будет заниматься

Там еще резолюция готовится
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15.11.2022 08:06 Відповісти
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15.11.2022 08:05 Відповісти
Вывод войск со всей Украины по границы 1991 года
Письменное признание в документе полных границ Украины и гарантии их сохранения нерушимости, Россией.
Выплата всех репараций
Выдача военных преступников и суд над ними.

Ну и тогда уже можно подписывать мир......после возврата Крыма,сам крымский мост сразу же сносим к чертям полностью.Ни какой логистики с орками ближайшие 50 лет.
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15.11.2022 08:16 Відповісти
Письменное признание в документе полных границ Украины

це вже ж було... договiр про кордон 2003 року.
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15.11.2022 09:01 Відповісти
.
договор с паРашей не стоит и бумаги, на которой он написан...

паРаша-московія порушує Все що підписує.

договiр та гарантii повиннi бути багатостороннiми.

США, ЕС, Туреччина, Китай - обов'язково.
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15.11.2022 09:05 Відповісти
Це ж було вже, в оригіналі. Не перекручуйте класику.
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15.11.2022 10:55 Відповісти
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15.11.2022 11:12 Відповісти
Все войны в мире, во все времена начинались и происходили исключительно и только по одной причине - по причине БЕЗНАКАЗАННОСТИ агрессора.
И Запад (визит Саливана) заставил Зеленского убрать этот пункт ...
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15.11.2022 08:19 Відповісти
Якщо це не кострубатий переклад з англійської, а пряма мова, то формулювання "расійа має підтвердити територіальну цілісність України" таке ж недолуге, як і блазень-малорос.
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15.11.2022 08:27 Відповісти


дiйсно. паРаша вже все пiдтвердила в 2003 роцi...
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15.11.2022 09:31 Відповісти
а що-до миру у глазу *****?! вже не бачить?
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15.11.2022 09:07 Відповісти
Не вірю Рашкам,але Шмарклі ,та Арі з Хамом довіряю ще менше.
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15.11.2022 09:22 Відповісти
Необходимы также личные гарантии для Путина - отдельная камера в Гааге, бесплатный адвокат, персональный врач. Также гарантировать бесплатную веревку и мыло.
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15.11.2022 09:31 Відповісти
Тут уместны слова Мюллера /17 мгновений весны/
Я всем верю -- но никому не доверяю
Я что- то слабо верю в арестованные средства России
Даже в себя в стране не забрали российские активы -- до сих пор
Помните что было с наворованными деньгами лазоренко
В США подо или наши деньги и все
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15.11.2022 09:34 Відповісти
 
 