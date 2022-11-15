Зеленський назвав умови припинення війни: Виведення військ РФ, відшкодування збитків, підтвердження територіальної цілісності України
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі назвав три обов’язкові для припинення війни в країні умови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, Росія мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки.
Він також закликав організувати міжнародну конференцію для "скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури" та недопущення нової російської агресії.
"Коли усі антивоєнні заходи будуть запроваджені, документ про завершення війни мусить бути підписаний сторонами", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+10 Mora Zfayfer
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+9 дератизатор
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+7 Бузько
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Там еще резолюция готовится
Письменное признание в документе полных границ Украины и гарантии их сохранения нерушимости, Россией.
Выплата всех репараций
Выдача военных преступников и суд над ними.
Ну и тогда уже можно подписывать мир......после возврата Крыма,сам крымский мост сразу же сносим к чертям полностью.Ни какой логистики с орками ближайшие 50 лет.
це вже ж було... договiр про кордон 2003 року.
договор с паРашей не стоит и бумаги, на которой он написан...
паРаша-московія порушує Все що підписує.
договiр та гарантii повиннi бути багатостороннiми.
США, ЕС, Туреччина, Китай - обов'язково.
И Запад (визит Саливана) заставил Зеленского убрать этот пункт ...
дiйсно. паРаша вже все пiдтвердила в 2003 роцi...
Я всем верю -- но никому не доверяю
Я что- то слабо верю в арестованные средства России
Даже в себя в стране не забрали российские активы -- до сих пор
Помните что было с наворованными деньгами лазоренко
В США подо или наши деньги и все