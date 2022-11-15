Зеленський назвав умови припинення війни: Виведення військ РФ, відшкодування збитків, підтвердження територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі назвав три обов’язкові для припинення війни в країні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Росія мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки.

Він також закликав організувати міжнародну конференцію для "скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури" та недопущення нової російської агресії.

"Коли усі антивоєнні заходи будуть запроваджені, документ про завершення війни мусить бути підписаний сторонами", - сказав Зеленський.

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